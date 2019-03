Caixas de som especiais foram montadas de modo a transmitir música para uma base de madeira sobre a qual o queijo fica maturando. (swissinfo.ch)

Um experimento bastante peculiar expôs uma mesma 'safra' de queijo suíço a diferentes tipos de música. O queijo maturado ao som de hip-hop provou-se o mais gostoso, segundo uma banca de especialistas.

Faixas usadas na experiência 1. Sem som (caixa de referência)

2. Ambiente: Yello – ‘Monolith’

3. Clássica: W.A. Mozart – ‘A Flauta Mágica’

4. Tecno: Vril – ‘UV’

5. Rock: Led Zeppelin – ‘Stairway to Heaven’

6. Frequência mediana: 200 kHz

7. Alta frequência: 1000 kHz

8. Hip hop: A tribe called quest – ‘We Got (the Jazz)’

9. Baixa frequência: 25 kHz

Aqui termina o infobox

Oito queijos inteiros do tipo Emmental "Muttenglück", do vencedor do Campeonato Mundial de Queijos, Antony Wyss, foram submetidos separadamente a oito estímulos musicais diferentes - Mozart, A Tribe Called Quest, Yello, Led Zeppelin, tecno e três sons sinusoidais. O experimento foi uma colaboração entre os alunos da Universidade de Artes de Berna com o veterinário Beat Wampfler, que surgiu com a ideia. O projeto foi batizado de “Cheese in Surround Sound - um experimento de arte culinária”.

Um teste de degustação às cegas oito meses depois descobriu que a roda exposta ao hip-hop tinha o perfil de sabor mais exclusivo.

"As bactérias fizeram um bom trabalho", disse Wampfler na quinta-feira durante a apresentação dos resultados. A análise sensorial revelou que o queijo exposto ao hip-hop era "notavelmente frutado, tanto no olfato quanto no paladar, e significativamente diferente das outras amostras".

"Ficamos impressionados", diz o professor Michael Harenberg, que forneceu o apoio científico para o experimento. "No começo, pensei que era uma reação tipicamente suíça, porque o queijo desempenha um papel cultural tão grande aqui no Emmental. Mas até mesmo jornalistas da África do Sul se aproximaram de nós para entrevistas e informações."



nouvo Maturando queijo com música Um produtor de queijo em Emmental tem envelhecido seu queijo com música, um gênero diferente para cada roda. A ideia por trás dessa experiência ... Por Céline Stegmüller Outras línguas: 2 Outras línguas: 2 Línguas: 2 Inglês (en) Ageing cheese with music

Japonês (ja) 音楽を聞かせたチーズ お味やいかに?











swissinfo.ch/ets

Neuer Inhalt Horizontal Line