A captura e armazenamento de carbono (CAC) captura e armazena CO₂ fóssil e de processos em instalações como estações de tratamento de resíduos para reduzir as emissões, enquanto as tecnologias de emissão negativa (TENs) se concentram na remoção permanente de CO₂ da atmosfera.

As TENs incluem o plantio e a restauração de florestas; o manejo da terra para aumentar e fixar carbono nos solos por meio de aditivos como biocarvão; a produção de bioenergia com captura e armazenamento de carbono (PBCAC); o intemperismo aprimorado das rochas (retirando o carbono do ar e armazenando-o nas rochas); captura direta de CO₂ do ar ambiente com armazenamento de CO₂ (DACCS), fertilização oceânica para aumentar as emissões de CO₂.

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), atingir as metas do Acordo de Paris exigirá uma expansão global muito rápida da CAC e das redes de telecomunicações, além de uma redução substancial nas emissões de gases de efeito estufa.