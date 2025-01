Solothurn, a cidade suíça misteriosamente ligada ao número 11

O tempo é curto em Solothurn. @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

Série Swiss oditties , Episódio 9: Certos números estão intrinsecamente conectados a certos lugares, tornando-se quase mágicos para os moradores locais. É o que acontece com a cidade suíça de Solothurn e o número 11.

5 minutos

Solothurn, capital do cantão de mesmo nome, é a mais bela cidade barroca da Suíça, com um centro histórico que remonta ao século XVI. Cortada pelo rio Aare, a antiga sede da embaixada francesa na Suíça (de 1530 a 1792) é conhecida hoje em dia por seus dois festivais: o Link externoSolothurn Film DaysLink externo (em janeiro) e o Link externoSolothurn Literature DaysLink externo (em maio).

Mas a história da cidade, já lembrada nos tempos romanos, está estranha e intimamente ligada ao número 11. Os moradores de todas as gerações – a população da cidade soma pouco menos de 20.000 habitantes atualmente – gostam de se referir ao 11 como um número mágico ou até mesmo sagrado. Essa relação tem raízes profundas – e um pouco nebulosas. Ninguém em Solothurn sabe dizer ao certo por que o número 11 é tão importante. No entanto, o número ainda é usado e celebrado. Tanto é assim que esse apego de Solothurn ao 11 entrou na Link externolista de tradições vivasLink externo da Suíça.

O rio Aare e a cidade de Solothurn. @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

Como toda boa história, as primeiras referências ao número 11 não vêm da historiografia, mas de uma lenda. De acordo com um relato, no século III, os dois santos padroeiros da cidade, Urs e Viktor, serviram na 11ª Legião Tebana, que foi vencida em Saint Maurice, no Valais, sob as ordens de Diocleciano, porque se recusou a executar alguns cristãos. Os dois escaparam do massacre, mas foram encontrados mais tarde e decapitados em Salodurum (Solothurn).

De toda forma, Solothurn conta só “até o número 11” bem antes do lançamento de uma certa Link externobanda de heavy metalLink externo.

A catedral barroca da cidade, construída em 1762 sobre as ruínas de uma antiga igreja que remonta ao século IX, é dedicada aos dois santos. Dizem que o mestre de obras Gaetano Matteo Pisoni, de Ascona, ficou tão fascinado pela atmosfera quase mágica da cidade baseada no número 11 que decidiu adaptar a construção da catedral a esse número.

A catedral de Solothurn. @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

Assim, a escadaria monumental que leva ao portão de entrada da catedral tem 33 degraus. A torre do sino mede 66 metros. Onze sinos estão pendurados na torre. Ao entrar na catedral, você encontrará 11 altares, todos visíveis ao mesmo tempo se você olhar de um ponto específico do corredor principal, na 11ª pedra preta. Os bancos estão dispostos em fileiras de 11. O número de tubos do grande órgão é divisível por 11. A construção da catedral durou exatamente 11 anos, de 1762 a 1773.

Os números da história

Solothurn, que sempre foi um aliado da Suíça “primitiva”, juntou-se à Confederação em 1481 como o 11º cantão. Entre 1344 e 1532, o cantão foi dividido em 11 bailiwicks. Importantes na Idade Média, mas também mais tarde, 11 associações de artes e ofícios existiam em Solothurn. Até hoje, a paisagem urbana ainda é moldada por 11 igrejas, 11 torres e 11 fontes.

Falando em fontes, embora em todos os vilarejos as fontes tenham sido o local onde as mulheres lavavam as roupas, em nenhum outro lugar da Suíça as fontes são tão bonitas quanto em Solothurn. A riqueza que fluiu para a cidade a partir da embaixada francesa é particularmente visível, e a maioria das fontes foi construída no século XVI. A única cidade suíça que desafia a primazia de Solothurn em relação a fontes é Berna – e mesmo na capital federal, há 11 fontes monumentais no centro histórico.

Uma das 11 fontes de Solothurn. @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

Mas o mais surpreendente é o relógio que indica a “hora de Solothurn” com seu mostrador, que marca apenas 11 horas e que, com seus 11 sinos, reproduz o hino não oficial da cidade. O Relógio de Solothurn pode ser avistado na fachada oeste da agência de um grande banco suíço na Amthausplatz 1 (lado da Schanzenstrasse).

Esse apego ao número 11 não ficou apenas no passado. Ainda hoje, o número 11 é onipresente ainda hoje em Solothurn: há 11 museus que podem ser visitados na cidade, “Öufi” (11 no dialeto local) é o nome da cerveja local, e o chocolate “11-i Schokolade” é importantíssimo. E, claro, o site do escritório de turismo faz questão de listar os 11 eventos mais importantes e as 11 atrações imperdíveis da região.

Na esfera privada, nem é preciso dizer que o aniversário mais importante é o dia 11 (e todos os múltiplos seguintes)!

Este artigo de arquivo foi originalmente publicado em tvsvizzera.it

Edição: Samuel Jaberg/fh

(Adaptação: Clarissa Levy)

