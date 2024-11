Banco Central da Suíça lança concurso para notas do franco

As novas cédulas devem representar a topografia da Suíça com base em seis altitudes. Keystone / Anthony Anex

O Banco Central Suíço (SNB) está lançando um concurso para desenhar uma nova série de cédulas sobre o tema “A Suíça e suas altitudes”. As cores das cédulas e a cifra usual não serão alteradas.

“Presumimos que as novas cédulas serão emitidas no início da década de 2030, no mínimo”, disse o novo presidente do SNB, Martin Schlegel, à mídia na quarta-feira. O uso de dinheiro em espécie continua a desempenhar um papel importante na Suíça, mesmo em tempos de aplicativos de pagamento e cartões. Schlegel disse que também estava ansioso pelas novas cédulas.

O SNB está iniciando o processo de planejamento com antecedência. A atual série de cédulas, que foi introduzida entre 2016 e 2019, ainda é muito resistente a falsificações, disse ele. No entanto, ela já atingiu cerca de metade de sua vida útil. Como regra geral, novas cédulas são lançadas a cada 15 a 20 anos.

Foi dada a largada

De fevereiro a julho de 2025, os concorrentes poderão desenvolver designs de cédulas. Em seguida, será feita uma avaliação por um conselho consultivo e especialistas, de acordo com o comunicado. O vencedor será anunciado em 2026 e receberá a incumbência de desenvolver os designs das notas do franco suíço.

O banco central suíço exige muito da nova série em termos de segurança, funcionalidade e design gráfico. Entre outras coisas, é necessário que os recursos de segurança sejam fáceis de reconhecer e difíceis de falsificar. Eles também precisam ser facilmente distinguíveis por homens e máquinas e resistir aos rigores do uso diário. E elas são um cartão de visita para a Suíça.

O Conselho Bancário e o Conselho de Administração do SNB escolheram o tema das novas cédulas. Elas devem representar a topografia da Suíça com base em seis altitudes. Especificamente, essas são as “terras baixas” (incluindo as principais cidades) para a cédula de 10 francos, o Planalto Central Suíço para a cédula de 20 francos, o Jura para a cédula de 50 francos e os topos dos Alpes para a cédula de 100 francos. A nota de 200 francos concentra-se nas montanhas e a nota de 1000 francos, nas montanhas altas.

O objetivo é retratar a diversidade da Suíça de forma vívida e realista, além de mostrar plantas, animais e pessoas em meio a uma paisagem impressionante e variada. O público também pode opinar sobre o design das novas cédulas por meio de uma pesquisa na internet.

Nota de 1000 continua

O banco central deixou claro que a nota de 1000 francos continuará existindo na Suíça no futuro. “A nota de 1000 francos continuará sendo um importante meio de pagamento e, em particular, uma reserva de valor para a população”, disse Schlegel.

Embora muito dinheiro tenha sido acumulado em notas de 1000 francos durante a fase de taxa de juros negativa, a demanda por elas diminuiu novamente desde a reversão da taxa de juros.

O uso de dinheiro em espécie ainda é muito importante na Suíça, continuou Schlegel. Atualmente, cerca de um em cada três pagamentos na Suíça é feito em dinheiro. “Estamos convencidos de que o numerário continuará sendo um meio de pagamento amplamente utilizado no futuro”, disse Schlegel.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

