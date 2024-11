Humor alivia estresse no trabalho

O estresse relacionado ao trabalho pode levar a problemas mentais e físicos, o que, por sua vez, pode ter um impacto negativo sobre o sucesso econômico das empresas. Keystone-SDA

O humor pode ser usado pelos gerentes como uma ferramenta para melhorar as relações de trabalho e reduzir o estresse. Isso foi demonstrado em um estudo da Universidade de Lucerna, na Suíça.

Com um pouco de alegria, o humor da equipe melhora e a motivação aumenta, disse a autora do estudo, Marina Pletscher. O humor deve ser usado de forma apropriada para que as pessoas riam juntas.

As semelhanças nos estilos de humor ajudariam a influenciar positivamente a qualidade dos relacionamentos entre superiores e funcionários. Isso se aplica aos estilos de humor social e de apreciação.

Quando piadas agressivas e depreciativas são dirigidas às pessoas, o efeito vai na direção oposta e piora os relacionamentos. Os estilos de humor não são traços de personalidade, mas padrões de comportamento.

O estresse relacionado ao trabalho pode levar a problemas mentais e físicos, o que, por sua vez, pode ter um impacto negativo sobre o sucesso econômico das empresas na forma de erros mais frequentes, ausências ou intenções de mudar de emprego, informou a universidade.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

