Temporada de verão não foi a mais pontual no aeroporto de Zurique

28,9 milhões de passageiros estiveram no aeroporto de Zurique em 2023. Keystone-SDA

Como a maioria das escolas suíças reabriu e as férias chegaram ao fim nesta semana, o maior aeroporto do país avalia sua pontualidade no verão de 2024.

3 minutos

Embora a pontualidade tenha melhorado em relação ao ano anterior, a diligência do controle de tráfego aéreo, inúmeras tempestades e uma situação geopolítica “tensa” na Europa Oriental e no Oriente Médio causaram uma queda em comparação com a primavera, afirmaram as autoridades aeroportuárias.

De modo geral, o cumprimento dos horários em junho e julho foi considerado insatisfatório.

A companhia aérea Swiss também alertou alguns passageiros que terão que ser pacientes no processamento de seus pedidos de indenização por atrasos ou cancelamentos, devido ao grande número de solicitações.

A agência de notícias AWP calculou que, embora a proporção de voos com atraso de mais de 15 minutos na aterrissagem tenha diminuído em dois pontos percentuais em relação ao ano anterior, de julho a meados de agosto (para 41%), as partidas atrasadas aumentaram na mesma proporção, para 58%. Os residentes que moram perto do aeroporto de Zurique também enfrentaram um aumento acentuado no número de voos após as 23h, de 710 para 844.

O aeroporto diz que está trabalhando com a Swiss, a prestadora de serviços de solo e de bordo Swissport e o controlador de tráfego aéreo Skyguide em um pacote de medidas para corrigir a situação o mais rápido possível, mas adverte que as mais eficazes precisarão de tempo para entrar em vigor.

O número de passageiros neste verão também permaneceu menor do que antes da pandemia do coronavírus. O pico de 111 mil passageiros em 26 de julho foi cerca de quatro mil a menos do que em 2019.

Dito isso, os tempos de espera nos balcões de passagens e nos pontos de controle foram reduzidos. Novas máquinas de impressão de etiquetas e de despacho automático de bagagens também reduziram o tempo de check-in. Dois scanners de corpo inteiro atualmente em avaliação também foram amplamente testados.

Adaptação: Alexander Thoele

