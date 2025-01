Ferrovia do Jungfrau transportou mais de um milhão de visitantes

Jungfraujoch: uma das principais atrações turísticas da Suíça. Keystone-SDA

A Companhia Ferroviária do Jungfrau ultrapassou a marca de um milhão de passageiros pelo segundo ano consecutivo em 2024.

Ela também transportou mais visitantes para o pico do Jungfraujoch do que antes da pandemia do coronavírus. A nova temporada de inverno também teve um bom começo.

Um total de 1,06 milhão de visitantes foram transportados para o Jungfraujoch no ano passado, anunciou a empresa na sexta-feira. Isso representa 5,1% a mais do que no ano anterior.

O ano de 2019 – o último antes da pandemia do coronavírus – também foi excedido em 0,2%. Os teleféricos First e Harder e a ferrovia de montanha Lauterbrunnen-Mürren estabeleceram novos recordes para as chamadas “montanhas de aventura”.

Início recorde de temporada

De acordo com a empresa, o início da temporada de inverno de 2024/25 foi “o melhor da história”. A temporada começou em 30 de novembro e as operações de esportes de inverno estão abertas continuamente desde 14 de dezembro.

Até o final de 2024, a região de esqui de Jungfrau registrou 218.500 “visitas de esquiadores” ou visitantes de primeira viagem. Isso superou em 5,1% o número recorde do ano anterior.

A Companhia Ferroviária do Jungfrau publicará seus números de receita e lucro para o ano fiscal de 2024 em 3 de abril de 2025.

Adaptação: Alexander Thoele (com DeepL)

