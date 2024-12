Preço médio do café na Suíça atinge CHF 4,58

O preço de uma xícara de café aumenta pelo quinto ano consecutivo Keystone-SDA

Em 2024, os clientes pagaram uma média de CHF 0,09 (US$ 0,10) a mais do que no ano passado por uma xícara de café em um restaurante suíço. Isso significa que o preço do café aumentou pelo quinto ano consecutivo, anunciou a associação CafetierSuisse.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Average price of a coffee in Switzerland hits CHF4.58 ler mais Average price of a coffee in Switzerland hits CHF4.58

Deutsch de Preis für eine Tasse Kaffee steigt das fünfte Jahr in Folge original ler mais Preis für eine Tasse Kaffee steigt das fünfte Jahr in Folge

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

“Eu nunca rio antes de tomar meu café”, disse Clark Gable. É questionável se o ator norte-americano teria sentido vontade de rir se tivesse que pagar o preço de um café crème médio na Suíça hoje: CHF4,58 (US$ 5,17). Em algumas regiões, chega-se a pagar até CHF 6 por um café comum.

Em média, um café crème em uma cafeteria, padaria ou bistrô na Suíça de língua alemã custa CHF 0,09 a mais este ano do que em 2023. Este é o quinto ano consecutivo em que o preço aumentou, de acordo com a associação. Nos últimos dez anos, o preço aumentou CHF 0,36.

Mostrar mais

Mostrar mais Inflação cai na Suíça, mas preços continuam subindo Este conteúdo foi publicado em Os especialistas estão preocupados com o aumento contínuo dos preços ao consumidor, especialmente em termos de seu impacto sobre as famílias de baixa renda. ler mais Inflação cai na Suíça, mas preços continuam subindo

De acordo com a pesquisa anual CafetierSuisse, o café mais barato está disponível no cantão da Argóvia, onde o preço mais baixo é de CHF 2,50. Entretanto, com CHF 4,50, o preço médio pago lá é apenas o quarto mais barato. Em média, um café com creme em Solothurn é o mais barato, custando CHF 4,45.

No cantão de Zug, um café com leite custa CHF 4,30, mesmo no fornecedor mais barato. Com um preço médio de CHF 4,84, uma xícara de café também é a mais cara de todas. De acordo com o presidente do CafetierSuisse, Hans-Peter Oettli, isso corresponde a um aumento de CHF 0,18 em comparação com o ano anterior. No entanto, ele acrescentou que houve algumas mudanças na composição dos estabelecimentos pesquisados no cantão.

Mostrar mais

Mostrar mais Preço do cafezinho fica mais salgado na Suíça Este conteúdo foi publicado em Espera-se que o preço de uma xícara de café suíço aumente em até 15% no próximo ano, à medida que as cafeterias lutam contra o aumento dos custos. ler mais Preço do cafezinho fica mais salgado na Suíça

Os especialistas descobriram o preço mais alto de uma xícara de café no cantão de Zurique. Os clientes dos restaurantes de Zurique às vezes pagam CHF 6 por uma xícara de café crème, e o preço médio de CHF 4,78 também é o segundo mais alto na comparação cantonal. Sem surpresa, a cidade de Zurique também é a mais cara, com um preço médio de CHF 4,86 por xícara.

Hans-Peter Oettli diz que é provável que isso continue na mesma proporção em 2025. “Outros aumentos de preços nessa faixa também podem ser esperados no próximo ano”, prevê ele.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Mostrar mais

Mostrar mais A cultura do consumo de café Este conteúdo foi publicado em O Serviço de Proteção à Pátria, uma instituição encarregada de proteger o patrimônio cultural do país, acaba de publicar as imagens abaixo em uma publicação intitulada “Os cafés e casas de chá mais bonitos da Suíça”. Ela faz parte de uma série também intitulada “As mais bonitas…” No total, 74 cafés e casas de chá… ler mais A cultura do consumo de café

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever