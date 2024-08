Suíça chega confiante na metade das Olimpíadas

As jogadoras de vôlei suíças Esmée Böbner (abaixo) e Zoé Vergé-Dépré comemoram a vitória contra a China no domingo. Keystone / Laurent Gillieron

Seis medalhas e cinco quartos lugares - a Swiss Olympic está muito satisfeita com os resultados da primeira semana das Olimpíadas de Verão de 2024.

Os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, com sete medalhas e 23 diplomas (concedidos aos oito primeiros colocados), foi a meta estabelecida pela organização olímpica suíça e pelo chefe da delegação Ralph Stöckli. Na metade das competições em Paris, eles estão no caminho certo. Com seis medalhas, a cifra para o Rio já foi quase alcançada. Desde o início, ficou claro que as 13 medalhas conquistadas em Tóquio, há três anos, dificilmente poderiam ser consideradas como uma meta. Na segunda semana, há menos modalidades no programa em que os suíços são fortes.

Na manhã de domingo, Stöckli estava satisfeito com os resultados obtidos até o momento. “A moeda do sucesso são as medalhas”, disse o ex-campeão de curling. “O caminho está ficando mais difícil. Mas também sinto que a valorização dos lugares entre os oito primeiros está aumentando.” Ele também enfatizou os cinco quartos lugares alcançados pela equipe suíça na primeira semana da competição.

“Se os dados tivessem caído corretamente, seria possível conseguir mais. Mas também poderia ser menos.” Juntamente com os 21 diplomas já obtidos, isso demonstra de forma impressionante a amplitude do esporte suíço, disse ele. “Isso me deixa extremamente orgulhoso”.

Pessoalmente, ele disse que estava particularmente satisfeito com as medalhas conquistadas pelas atiradoras. Nina Christen não conseguiu se recuperar como esperado; Chiara Leone e Audrey Gogniat entraram em seu lugar. Como no passado, Stöckli enfatizou o que ele considera a transformação exemplar da associação de tiro de um esporte amador para um esporte profissional moderno.

‘Motivação principal’

Um tema recorrente na primeira metade das Olimpíadas de Paris é o fato de os atletas elogiarem o ambiente nos locais de competição. Stöckli fala de uma tarefa gigantesca que o comitê organizador dominou muito bem. Após o habitual “caos organizado antes da cerimônia de abertura”, tudo correu muito bem, desde a vila até as arenas e o transporte, disse ele.

O sucesso esportivo dos anfitriões franceses – e o desenvolvimento contínuo dos britânicos após os jogos em casa em 2012 – incentiva Stöckli em seus esforços para trazer os Jogos de Inverno de 2038 para a Suíça. “Essa é a principal motivação”, disse ele. “Você pode ver o impulso que isso significa para o esporte.”

Mas primeiro ele e sua equipe precisam ter um bom desempenho na segunda metade das Olimpíadas de Paris.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

