Maioria das fortunas da Suíça foi herdada

Apenas uma pequena minoria dos cidadãos suíços mais ricos fez fortuna por conta própria. Keystone / Christian Beutler

De acordo com um estudo, apenas uma pequena minoria dos cidadãos suíços mais ricos fez fortuna por conta própria.

Um estudo do Instituto Suíço de Pesquisa Econômica (KOF) afirma que apenas 8% das 300 pessoas mais ricas da Suíça conquistaram suas fortunas sozinhas. Os resultados do estudo relatados no jornal SonntagsZeitung no domingo também revelam que oito em cada dez pessoas ricas adquiriram sua riqueza por meio de herança. Um número esmagador de 90% dos super-ricos são homens, sendo que a proporção de mulheres tende a diminuir em vez de aumentar.

Outro estudo, citado pelo NZZ am Sonntag, mostra uma grande lacuna na distribuição social de heranças em geral na Suíça. Três quartos dos herdeiros não recebem mais do que CHF 100.000 (cerca de R$ 630.000,00) por herança, de acordo com um estudo de Marius Brülhart, professor da Faculdade de Administração de Empresas (HEC) da Universidade de Lausanne. Apenas 1,5% das heranças ultrapassam um milhão de francos.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

