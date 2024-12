Uma semana de esqui na Suíça será mais cara em 2025

Uma semana de esqui durante as férias esportivas em 2025 será mais cara do que em 2024, de acordo com um novo estudo comparativo Keystone-SDA

Uma semana de esqui durante as férias esportivas escolares anuais será, mais uma vez, mais cara do que no ano anterior. Os preços médios para a diversão nas pistas na primeira semana de março de 2025 serão 6% mais altos.

5 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en A week of skiing in Switzerland will be more expensive in 2025 ler mais A week of skiing in Switzerland will be more expensive in 2025

Deutsch de Eine Woche Skifahren in den Sportferien wird teurer als 2024 original ler mais Eine Woche Skifahren in den Sportferien wird teurer als 2024

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

No entanto, isso significa que o custo de uma semana de férias de esqui neste inverno está “agradavelmente estável” após os aumentos significativos de preços dos últimos anos, de acordo com um estudo do Bank Cler e do instituto de pesquisa econômica BAK Economics, publicado na quinta-feira.

Além disso, nem todos precisarão gastar mais dinheiro. O gasto total das famílias caiu 4%. Isso significa que uma família de quatro pessoas paga CHF 5.604 (US$ 6.244), em comparação com CHF 5.832 no ano anterior. Com exceção dos custos da escola de esqui, todos os itens de despesa, incluindo acomodação, passe de esqui e aluguel de equipamento de esqui, ficaram ligeiramente mais baratos para esse grupo. Os custos com alimentação, entretenimento e viagens não foram incluídos no estudo.

Casais e estudantes pagam mais

Os casais, por outro lado, terão que pagar 13% a mais por uma semana de férias de esqui no período de 1º a 8 de março. Especificamente, os custos totais médios para um casal aumentaram de CHF 4.764 no ano anterior para CHF 5.400. Os estudantes que se hospedam em um apartamento de três pessoas também terão um aumento de 5% nos custos.

Isso se deve principalmente ao aumento dos preços das acomodações, segundo o estudo. Enquanto uma família com dois filhos aluga um apartamento mais sofisticado pelo Airbnb, os estudantes também reservam um apartamento mais barato na mesma plataforma. Em contrapartida, o casal da amostra do estudo se hospeda em um hotel quatro estrelas.

Em todos os destinos, os preços de acomodação aumentaram em uma média de 11%, mas não igualmente para todos os grupos de comparação. Embora os custos para as famílias tenham caído 5%, os casais pagam 20% a mais e os estudantes 10% a mais por uma semana de hospedagem.

De acordo com o estudo, há grandes diferenças de preço entre os vários resorts de esqui, mas os preços também podem variar muito dentro de cada região. “Para economizar, é aconselhável procurar acomodação no início do ano”, diz o estudo.

Zermatt é a mais cara

Os destinos mais caros para famílias são Zermatt, com um preço semanal médio de CHF 7.697, St. Moritz (CHF 6.707) e Verbier (CHF 6.648). Os resorts de esqui mais baratos são Airolo (CHF 3.364), Engelberg-Titlis (CHF 4.206) e Adelboden-Lenk (CHF 4.310).

Um casal com grandes expectativas terá que pagar mais em Zermatt (CHF 8.019), Verbier (CHF 7.889) e Gstaad (CHF 6.267). Airolo (CHF 2.382), Adelboden-Lenk (CHF 4.141) e Andermatt-Sedrun (CHF 4.419) cobram menos.

St. Moritz é a mais cara para um estudante em um apartamento para três pessoas, com CHF 2.096. Ela é seguida pela região de Jungfrau (CHF 1.976) e Zermatt (CHF 1.965). O destino mais barato é, sem dúvida, Airolo, com um preço semanal médio de CHF 835, à frente de Engelberg-Titlis (CHF 1.143) e Adelboden-Lenk (CHF 1.240).

Passes de esqui um pouco mais baratos

A boa notícia: “Os preços dos passes de esqui de oito dias caíram 3% em média. Isso pode ser devido aos modelos de preços flexíveis que estão se tornando cada vez mais populares, especialmente em resorts maiores”, disse o estudo. É quase comum que os preços sejam ajustados de acordo com o momento da reserva, a estação, o dia da semana ou a demanda esperada.

“Se você tem certeza de que quer esquiar a semana inteira, terá uma vantagem se reservar seus passes de esqui com antecedência. No entanto, os modelos de preços dinâmicos criam uma falta de transparência e têm pouca aprovação de muitos clientes”, disse o estudo. Destinos como Andermatt-Sedrun, portanto, voltaram aos preços fixos.

As alterações de preço para aluguel de esqui e escolas de esqui foram mínimas. Embora os preços do aluguel de equipamentos de esqui tenham caído em média 1%, os custos das escolas de esqui estão 1% mais altos do que no ano anterior.

O estudo analisou 14 regiões de esqui diferentes: St. Moritz, Davos-Klosters, Flims-Laax-Falera e Arosa-Lenzerheide em Graubünden; Andermatt-Sedrun e Engelberg-Titlis na Suíça central; Gstaad, a região de Jungfrau e Adelboden-Lenk em Bernese Oberland; Zermatt, a Aletsch Arena, Verbier e Saas-Fee em Valais; e Airolo em Ticino.

Adaptação: Alexander Thoele (com DeepL)

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever