Açougueiros suíços estão sob pressão

De acordo com o diretor da Associação Suíça de Carnes, a pressão sobre os açougueiros aumentou apesar do consumo constante de carne. As aquisições e fusões são um dos principais motivos, disse Daniel Schnider.

A falta de soluções de sucessão em caso de aposentadoria afeta o setor de carnes tanto quanto outros setores da economia. “Os açougueiros raramente fecham porque seus negócios não são lucrativos”, disse Schnider em uma entrevista à CH Media publicada na segunda-feira.

“Há cerca de 40 anos, cerca de 2.400 empresas eram membros da Associação Suíça de Carnes, hoje estamos com menos de 900”, disse o diretor da associação. A perda de açougueiros diminuiu recentemente. Embora a associação esteja perdendo membros, o número de funcionários permaneceu constante em 24.000 devido a aquisições e fusões.

Entretanto, as demandas aumentaram. Um balcão de carnes não é mais suficiente; também são necessários serviços de festas, por exemplo. “Mas você não pode produzir salsichas Cervelat às cinco da manhã e grelhá-las em festas até tarde da noite.”

Há falta de pessoal, especialmente nos horários de pico. As quatro épocas de maior movimento – Páscoa, churrascos de verão, temporada de caça e Natal – são muito mais movimentadas hoje do que costumavam ser, disse Schnider. Além disso, os açougueiros agora realizam até 60% de suas vendas às sextas-feiras e aos sábados. Em comparação com o passado, as coisas estão bastante calmas durante a semana.

A demanda por carne caiu um pouco no ano passado. “No entanto, não notamos isso devido ao crescimento da população”, disse Schnider. A oferta total de carne em 2023 foi de 436.359 toneladas, 3,5% a menos do que em 2022, de acordo com a associação da indústria de carnes Proviande em março. As vendas de substitutos de carne caíram 1,5% em 2023, depois de estagnarem no ano anterior, de acordo com o Instituto Nielsen.

