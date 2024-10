Cantão suíço na lista das 10 melhores regiões do Lonely Planet

O cantão do Valais tem como atrações montanhas como o Matterhorn e recebe agora um destaque especial no guia Lonely Planet. Keystone / Valentin Flauraud

O cantão de Valais (estado) foi incluído na lista das "10 melhores regiões" do Lonely Planet, elogiado por seus esforços para "eletrificar no sentido mais verdadeiro da palavra".

7 minutos

Para 2025, o guia de viagens Lonely PlanetLink externo recomenda uma série de destinos. Entre eles, estão um estado federal alemão, um cantão suíço e um destino de viagem favorito dos alemães.

Valais, uma região parcialmente de língua alemã, foi nomeada pelo renomado guia de viagens como uma das dez principais regiões do mundo para viajantes em 2025. Esse cantão suíço, lar dos glamorosos resorts de Verbier e Zermatt, além do famoso Matterhorn, é destacado por seus esforços para “eletrificar no sentido mais verdadeiro da palavra em 2025”. Durante o Campeonato Mundial de Ciclismo da UCI, que será realizado na região, uma nova sétima disciplina será introduzida: o E-Mountain Biking. “Não é de se admirar, já que o mountain bike com assistência elétrica é o mercado de crescimento mais rápido (e não apenas) nos Alpes.”

De acordo com o Lonely Planet, a Baviera está entre as dez melhores regiões para se visitar no próximo ano. No novo livro Lonely Planet’s Best in Travel 2025, o estado do sul da Alemanha aparece na categoria “Top 10 Regions”, ao lado do cantão de Valais, na Suíça, de Terai, no Nepal, e da região de East Anglia, no leste da Inglaterra, como destinos imperdíveis.

As categorias Os 10 melhores países: Camarões, Lituânia, Fiji, Laos, Cazaquistão, Paraguai, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Eslováquia e Armênia. As 10 principais cidades: Toulouse (França), Puducherry (Índia), Bansko (Bulgária), Chiang Mai (Tailândia), Gênova (Itália), Pittsburgh (EUA), Osaka (Japão), Curitiba (Brasil), Palma (Espanha) e Edmonton (Canadá). As 10 principais regiões: South Carolina Lowcountry e Costa da Geórgia, EUA; Terai, Nepal; Chiriquí, Panamá; Launceston e Tamar Valley, Austrália; Valais, Suíça; Giresun e Ordu, Turquia; Baviera, Alemanha; East Anglia, Inglaterra; Jordan Trail, Jordânia; Mount Hood e Columbia River Gorge, EUA.

Entre as dez principais cidades estão Toulouse (“Paris em miniatura”), Gênova (“pode perder seu poderoso charme se ficar muito conhecida”) e Palma de Mallorca. No topo da lista de países está Camarões, na África Ocidental, conhecido por suas “praias imaculadas, parques nacionais pouco visitados e vida noturna urbana agitada”.

Na categoria “Tendências de Viagem”, o livro, publicado em Nova York, destaca cidades com espetaculares shows de drag queens. Entre elas, além de Bangkok e Sydney, está Berlim: “Reis, rainhas e artistas alternativos da vida noturna queer de Berlim competem no concurso Mx.-Kotti em novembro, uma versão transfronteiriça dos tradicionais concursos de beleza.”

A Baviera ocupa a sétima posição entre as regiões, e o Lonely Planet escreve sobre ela: “Modernidade avançada e tradições preservadas, precisão matemática e festividades em barracas de cerveja – o Estado Livre tem um caráter único, embora muitas vezes contraditório.”

Os destaques da Baviera incluem o castelo Neuschwanstein, construído pelo Rei Ludwig II (1845-1886), e os famosos “jardins de cerveja”, bares ao ar livre típicos da região. “Passe uma noite em um jardim de cerveja, como o da Torre Chinesa em Munique.” A Baviera pode ter certeza de uma coisa: “sua cerveja continuará a ser uma das melhores do mundo em 2025 (mesmo que tchecos e belgas discordem disso).”

A Oktoberfest e o estádio Allianz Arena, em Munique, também são mencionados. O estádio, que sediará a final da Liga dos Campeões em 31 de maio de 2025, é conhecido por sua fachada que muda de cor dependendo do time que está jogando – uma característica bem familiar aos fãs de futebol. Ele é considerado um dos estádios mais espetaculares do mundo.

O livro também sugere um passeio de barco elétrico no Königssee, em Berchtesgadener Land, a região alpina mais bonita da Baviera (apesar de seu passado sombrio ligado ao nazismo). Entre os principais pontos turísticos para os aventureiros das montanhas estão Garmisch-Partenkirchen, onde fica a montanha mais alta da Alemanha, a Zugspitze, e a impressionante garganta estreita de Partnach.

O guia também recomenda, em Munique, um tradicional café da manhã com Weisswurst, e elogia a Baviera, assim como toda a Alemanha, por seus esforços em se tornar mais sustentável. “Na agricultura da Baviera, por exemplo, o número de fazendas orgânicas continua a aumentar.”

A ilha mediterrânea espanhola de Mallorca, já muito popular entre os alemães, é elogiada por sua capital: “Com uma cena gastronômica florescente, energia criativa efervescente e coleções de arte de primeira classe, Palma está redefinindo as férias nas Baleares como um destino elegante e culturalmente diversificado durante todo o ano. Para 2025, a capital de Mallorca promete a inauguração do tão aguardado calçadão à beira-mar, que poderá ser explorado a pé ou de bicicleta.”

O guia de viagens Best in Travel 2025 é publicado pela MairDumont, o maior grupo editorial de guias de viagem da Alemanha, com sede em Ostfildern, perto de Stuttgart. A Alemanha já apareceu várias vezes nas edições anteriores da série Best in Travel. Dresden foi listada para 2023. Em 2019, a Alemanha ficou em segundo lugar entre os países, principalmente devido ao aniversário da Bauhaus, e também ficou em segundo lugar em 2010. A Baviera já havia sido listada como uma das principais regiões em 2016.

A marca Lonely Planet, fundada em 1973, afirma ter impresso mais de 150 milhões de guias de viagem ao longo das décadas. Ela também está presente no Instagram, TikTok, Facebook e X, e seus conteúdos estão disponíveis em 14 idiomas.

Adaptação: Alexander Thoele

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada pelos jornalistas da swissinfo.ch. Selecionamos os artigos mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática como o DeepLLink externo para traduzi-los. A publicação de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para se dedicar à produção de artigos de fundo. Clique aqui para saber mais sobre como trabalhamos. Nesta página informamos sobre o uso das tecnologia de inteligência artificial. E clique aqui para nos enviar seu comentário, crítica ou sugestão.

