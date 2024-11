Ennio Leanza/Keystone

Dependendo da cidade ou bairro, encontrar um lugar para morar na Suíça pode ser complicado. Saem-se bem aqueles que têm um bom conhecimento do mercado imobiliário.

A maioria dos residentes suíços (60%) vive em um apartamento alugado, mas a proporção de proprietários vem aumentando constantemente desde os anos 70. Mais da metade das habitações tem 3 ou 4 quartos.

O aluguel mensal médio foi de 1.362 francos suíços em 2019. Os cantões de Zug, Zurique e Schwyz oferecem os apartamentos mais caros, enquanto os de preço mais vantajoso estão nos cantões do Jura, Neuchâtel e Valais. Os aluguéis são cerca de 10% mais altos nas cidades maiores.

Encontrando um apartamento

A maneira mais fácil de encontrar um apartamento é olhar a lista de apartamentos vagos em sites especializados, ou diretamente nos sites dos agentes imobiliários da região. Um número de telefone de contato ou o nome de uma pessoa são normalmente publicados no anúncio, para que você possa agendar uma visita.

O passo seguinte é enviar um pequeno dossiê ao agente imobiliário ou diretamente aos proprietários. Isto geralmente inclui prova de identidade, um contrato de trabalho declarando o montante do salário ou holerites dos três últimos meses com a especificação da remuneração recebida, um certificado no qual nada conste por parte do serviço de execução de dívidas, uma autorização de residência para estrangeiros e uma cópia da apólice de seguro de responsabilidade civil.

Contrato de locação

Uma vez alugado o imóvel, a administração ou os proprietários assinam um contrato com os locatários, chamado contrato de locação, que inclui os dados de contato de todas as partes, os bens incluídos na locação (garagem, adega, etc.), a duração do aluguel, o valor do aluguel, assim como os encargos (aquecimento, água, eletricidade, etc.) e o valor da garantia de aluguel.

Esta garantia é exigida pela maioria das agências e proprietários, pode representar até três meses de aluguel e serve como garantia em caso de danos que excedam o uso “normal” do imóvel. O dinheiro não é pago diretamente à administração ou aos locadores, mas depositado em uma conta de “garantia de aluguel”, aberta pelos locatários em um banco suíço. Ela deve ser recuperada ao final do contrato de locação.

Rescisão

O aluguel pode ser por um período fixo ou indefinido. Na maioria das vezes, ele é assinado por tempo indeterminado, e ambas as partes podem terminá-lo, respeitando os prazos e certas regras que são especificadas no contrato.

Normalmente, os inquilinos têm que comunicar a rescisão por carta registrada, três meses antes de deixarem o imóvel. Eles podem sair antes desse prazo, mas devem então apresentar ao proprietário inquilinos que os substituam, que estejam solventes e dispostos a assumir o aluguel nas mesmas condições.

O imóvel deve ser preservado cuidadosamente e devolvido exatamente nas condições em que estava no momento da locação.

