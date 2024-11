Profissionais do sexo na Suíça enfrentam rotina de violência e riscos à segurança

A violência não é causada pela atividade de trabalho sexual em si, mas pela estigmatização que a cerca. Keystone-SDA

Trabalhadoras do sexo também enfrentam violência frequentemente na Suíça, aponta estudo.

Pesquisadores suíços entrevistaram 24 trabalhadoras do sexo de todas as regiões linguísticas do país, a pedido da organização Procore. Os resultados são consistentes com o que já se conhece de levantamentos semelhantes realizados no exterior.

Cerca de 70% das entrevistadas relataram sofrer o chamado “stealthing” – a retirada do preservativo sem o seu consentimento. Aproximadamente metade delas foi vítima de discriminação, insultos ou roubo de dinheiro ou objetos. Trata-se de um estudo exploratório, e não de uma pesquisa representativa, enfatizaram os responsáveis durante uma coletiva de imprensa realizada em Berna, na quinta-feira (14).

Segundo o comunicado da Procore, a violência não é causada pela atividade de trabalho sexual em si, mas pela estigmatização que a cerca. Nesse sentido, a organização também se opõe à proibição da compra de sexo e à punição dos clientes, como ocorre em países como Suécia e França. Onde o trabalho sexual é legalizado, a violência geralmente diminui, afirma o grupo de defesa.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

