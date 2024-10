Quase 200 pessoas morrem por ano na Suíça praticando esportes

Uma média de 185 pessoas morrem todos os anos enquanto praticam esportes. Keystone-SDA

Todos os anos, uma média de 185 pessoas morrem enquanto praticam esportes na Suíça. A maioria dos acidentes esportivos fatais ocorre em esportes de montanha, seguidos por esportes de neve e esportes aquáticos, de acordo com o Conselho Suíço de Prevenção de Acidentes.

Nos últimos 24 anos, mais de 4.400 pessoas morreram em acidentes esportivos na Suíça, informou o conselho na terça-feira. Em média, isso equivale a 185 mortes por ano, embora os números variem muito de ano para ano.

O motivo das diferenças se deve principalmente ao clima: quase todos os acidentes esportivos fatais ocorrem ao ar livre. Em um ano com muitos dias bons, mais pessoas praticam esportes ao ar livre e ocorrem mais acidentes.

De longe, os acidentes esportivos mais fatais ocorrem em esportes de montanha: em média, 84 pessoas perdem a vida a cada ano. Várias dezenas de pessoas também morrem todos os anos em esportes de neve (38) e esportes aquáticos (31). O Conselho Suíço de Prevenção de Acidentes ressalta que os esportes de montanha, de neve e aquáticos, em particular, são muito populares e, portanto, praticados regularmente por um grande número de pessoas.

Em todos os esportes, com exceção dos esportes equestres, um número significativamente maior de vítimas fatais, 82%, é do sexo masculino. De acordo com o Conselho Suíço para Prevenção de Acidentes, os homens participam de determinados esportes com mais frequência do que as mulheres e, em geral, estão mais dispostos a correr riscos. O órgão de prevenção de acidentes ressalta que é importante praticar esportes de acordo com suas habilidades físicas e técnicas, certificar-se de ter o equipamento certo e fazer uma pausa ou até mesmo parar em caso de dúvida.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

