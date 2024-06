Suíços italianos aceitam melhor a idade

De acordo com o cantão do Ticino, no sul da Suíça, 59% das pessoas disseram que era importante viver até uma idade avançada; 65% esperam ansiosamente pela velhice. Keystone/ Carlo Reguzzi

Envelhecer parece ser muito mais importante para os residentes da Suíça de língua italiana do que no resto do país, revela uma pesquisa.

Um estudo financiado pela seguradora de saúde Sanitas revelou que 59% das pessoas no cantão do Ticino, na Suíça de língua italiana, acreditam que é importante viver até uma idade avançada.

Na Suíça de língua alemã, o número foi de apenas 42% e um pouco mais alto na Suíça de língua francesa (44%).

Estatisticamente, há mais pessoas idosas vivendo no Ticino do que no resto do país. Para cada 100.000 habitantes, 42 pessoas no Ticino têm 100 anos de idade ou mais. A média da Suíça é de 22.

No total, 43% das pessoas entrevistadas com menos de 30 anos disseram que era importante ou muito importante envelhecer o máximo possível. O número foi um pouco maior (45%) entre as pessoas com mais de 60 anos.

Imagem ruim

De acordo com a pesquisa, o envelhecimento geralmente tem uma imagem ruim na Suíça. Um número significativamente maior de pessoas (56%) disse que não estava ansioso para envelhecer. A situação no Ticino é diferente do resto da Suíça: 65% das pessoas entrevistadas na região de língua italiana estão ansiosas para envelhecer.

Os resultados do estudo Health Forecast foram incluídos no livro intitulado “Health Forecast – The secret of a healthy long life” (Previsão de saúde – O segredo de uma vida longa e saudável), publicado na terça-feira. Cerca de 2.000 pessoas com idades entre 18 e 74 anos participaram da pesquisa anual.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

