Suíça adota sistema de alerta de desastres por celulares

O governo suíço quer melhorar o sistema de alerta de desastres para a população, principalmente por meio de novos alertas por celular. Keystone-SDA

O Conselho Federal quer modernizar o sistema de alerta de desastres para a população com alertas enviados pela rede de telefonia móvel e outros canais digitais. O sistema tradicional de sirenes de alerta permanecerá em vigor.

1 minuto

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss government to improve disaster alert system via mobile phones ler mais Swiss government to improve disaster alert system via mobile phones

Deutsch de Bundesrat will Handy-Warnungen im Katastrophenfall verbessern original ler mais Bundesrat will Handy-Warnungen im Katastrophenfall verbessern

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O Conselho Federal instruiu o Ministério da Defesa a apresentar um projeto de consulta sobre o assunto no primeiro semestre do próximo ano.

O governo quer melhorar o sistema de alerta de desastres para a população, particularmente por meio de novos alertas de celular e da introdução da tecnologia de transmissão celular. Isso permite o envio de mensagens curtas de cerca de 500 caracteres para todos os celulares dentro do alcance de recepção de uma antena.

Além disso, o aplicativo Alertswiss, que já é usado por 2,2 milhões de pessoas, e o site associado serão desenvolvidos ainda mais, disseram as autoridades.

O Conselho Federal acredita, no entanto, que as sirenes devem continuar sendo uma parte importante do sistema nacional de alerta. Em particular, elas devem ter um alto nível de fiabilidade.

Até agora, os cantões eram responsáveis ​​pelas sirenes. O Conselho Federal agora quer que o Ministério da Defesa esclareça como os custos e as responsabilidades devem ser compartilhados no futuro.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever