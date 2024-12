Suíça pretende tornar obrigatório chip para gatos

Mostrar mais Suíços montam árvore de Natal cada vez mais cedo Este conteúdo foi publicado em A demanda por árvores de Natal das florestas suíças continua a aumentar e os clientes estão comprando mais cedo do que no passado. ler mais Suíços montam árvore de Natal cada vez mais cedo

Mostrar mais Parlamento suíço aprova banimento do Hamas Este conteúdo foi publicado em Parlamento suíço aprovou uma proibição de cinco anos para o Hamas. ler mais Parlamento suíço aprova banimento do Hamas

Mostrar mais Moeda romana histórica é leiloada por valor milionário em Genebra Este conteúdo foi publicado em Uma rara moeda romana com um retrato de Brutus, o assassino de Júlio César, foi vendida em um leilão em Genebra na segunda-feira por CHF 1,89 milhão (US$ 2,15 milhões), de acordo com o organizador da venda. ler mais Moeda romana histórica é leiloada por valor milionário em Genebra

Mostrar mais Frutos do mar produzem arsênio no corpo humano Este conteúdo foi publicado em Compostos de arsênico potencialmente tóxicos podem se formar no corpo humano quando frutos do mar são consumidos. Isso é causado pela arsenobetaína, que é frequentemente encontrada em frutos do mar. Ela pode ser convertida em substâncias parcialmente tóxicas por bactérias intestinais. ler mais Frutos do mar produzem arsênio no corpo humano

Mostrar mais Coesão social na Suíça é vista de forma negativa Este conteúdo foi publicado em A avaliação da população suíça sobre a atual coesão da sociedade é amplamente negativa. A situação se deteriorou em comparação com a época em que os entrevistados eram mais jovens, de acordo com um estudo. ler mais Coesão social na Suíça é vista de forma negativa

Mostrar mais Suíços gastam cerca de 300 francos em presentes de Natal Este conteúdo foi publicado em Os consumidores suíços pretendem gastar uma média de CHF 282 em presentes de Natal este ano. Esse valor é exatamente o mesmo do ano passado. ler mais Suíços gastam cerca de 300 francos em presentes de Natal

Mostrar mais Um quarto dos suíços admite ter dirigido embriagado Este conteúdo foi publicado em Quase um em cada quatro suíços afirma ter dirigido após consumir álcool. ler mais Um quarto dos suíços admite ter dirigido embriagado

Mostrar mais Preço médio do café na Suíça atinge CHF 4,58 Este conteúdo foi publicado em Em 2024, os clientes pagaram uma média de CHF 0,09 (US$ 0,10) a mais do que no ano passado por uma xícara de café em um restaurante suíço. ler mais Preço médio do café na Suíça atinge CHF 4,58

Mostrar mais Suíços não querem ser obrigados a dar gorjetas Este conteúdo foi publicado em A gorjeta obrigatória não tem aprovação unânime entre os suíços. Mais de dois terços não querem incluir a gorjeta no preço de seus alimentos. ler mais Suíços não querem ser obrigados a dar gorjetas