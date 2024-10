Um terço dos suíços sofre de distúrbios do sono

O distúrbio patológico do sono significa sono agitado frequente e acordar várias vezes por noite. Keystone-SDA

Um terço da população sofria de distúrbios do sono em 2022, marcando um aumento de cinco pontos percentuais em 25 anos, informa o Departamento Federal de Estatística (DFE).

Embora um terço da população sofra de distúrbios do sono moderados (26%) ou patológicos (7%), nem todos são afetados da mesma forma, informou o DFE na quinta-feira. As mulheres sofrem com mais frequência do que os homens (37% contra 29%), e os distúrbios também aumentam com a idade.

As variantes patológicas foram as que mais aumentaram em 25 anos (5% em 1997, 7% em 2022), sendo que as pessoas de 15 a 39 anos e as mulheres são as mais afetadas. Entre as mulheres jovens, a proporção que sofre de distúrbios patológicos quase triplicou, de 3% em 1997 para 8% em 2022.

Os distúrbios do sono são um importante problema de saúde pública, com forte influência na saúde física e psicológica. Em particular, eles afetam os níveis de energia e a qualidade de vida percebida, de acordo com o departamento de estatísticas.

As pessoas com distúrbios patológicos do sono têm maior probabilidade de relatar sintomas moderados a graves de depressão do que aquelas sem distúrbios do sono (35% em comparação com 4%). Da mesma forma, é mais provável que sofram de sofrimento psicológico (18% contra 2%) ou sintomas moderados a graves de transtorno de ansiedade generalizada (25% contra 3%).

Os distúrbios do sono também podem ter repercussões no trabalho, principalmente em termos de absenteísmo, insatisfação no trabalho e esgotamento; 41% das pessoas que sofrem de distúrbios patológicos do sono correm o risco de sofrer esse último, em comparação com 29% das pessoas com distúrbios moderados do sono e 17% das pessoas sem distúrbios do sono.

O estresse no trabalho e a falta de apoio social também estão associados aos distúrbios do sono.

Saúde física

Há também um círculo vicioso entre sono e dor, observa o DFE: doenças musculoesqueléticas e dor concomitante podem impedir um sono de qualidade. Por outro lado, os distúrbios do sono podem reforçar a percepção da dor e dificultar a recuperação.

As pessoas que sofrem de doenças musculoesqueléticas têm maior probabilidade de relatar problemas de sono do que aquelas que não são afetadas: 53% versus 32% para artrite e 40% versus 27% para dor nas costas, por exemplo.

Essa publicação baseia-se em dados da Pesquisa de Saúde Suíça, realizada pelo Departamento Federal de Estatística a cada cinco anos desde 1992. Um total de 19.137 pessoas com 15 anos ou mais respondeu ao questionário.

O distúrbio patológico do sono significa sono agitado frequente e acordar várias vezes por noite. Os distúrbios moderados do sono são equivalentes à dificuldade frequente de adormecer, sono agitado, acordar várias vezes à noite ou acordar muito cedo pela manhã, de acordo com o DFE.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

