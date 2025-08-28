75 лет плотине Гранд-Диксенс, самой высокой в Европе

Плотина Гранд-Диксенс протянулась на 700 метров по гребню и расположена на высоте 2 365 метров над уровнем моря. Это крупнейшая в мире гравитационная бетонная плотина: она удерживает воду исключительно за счёт собственной массы. Grand Dixence SA

Гранд-Диксенс, самая высокая в мире так называемая гравитационная плотина в сердце Швейцарских Альп, отмечает 75-летний юбилей. Она ознаменовала начало гидроэнергетической революции в Швейцарии, став ярким символом национального инженерного искусства, а также краеугольным камнем новой энергетической стратегии страны.

14 минут

Гранд-Диксенс, самая высокая в мире гравитационная плотинаВнешняя ссылка, расположена в самрм сердце Швейцарских Альп. В этом году она отмечает 75-летний юбилей. В свое время плотина ознаменовала собой начало настоящей гидроэнергетической революции, став символом швейцарского инженерного искусства и краеугольным камнем национальной энергетической стратегии. Возведённая в 1950–1961 годах усилиями 3 000 рабочих в тяжелейших условиях, плотина стала одной из самых масштабных строек послевоенной Европы. Сегодня, спустя три четверти века с начала работ, Гранд-Диксенс по-прежнему остаётся европейской рекордсменкой.

Мы собрали несколько ключевых фактов об этом грандиозном сооружении и его значении для Швейцарии.

Расположенная в верховьях долины Дикс на юге страны, бетонная стена высотой 285 метров внезапно возникает у вас перед глазами после почти часового подъёма по серпантину от города Сьон. Хотя плотина Гранд-Диксенс и не является самой высокой плотиной в мире — этот титул принадлежит китайской Цзиньпин-I (305 м) — она остаётся самой высокой гравитационной плотиной в мире, удерживающей воду исключительно за счёт собственной массы, а не формы насыпи.

Это также самая высокая плотина Европы и седьмая по высоте в мире — всего на несколько метров ниже Эйфелевой башни (300 м). Конструкция плотины имеет трапециевидный профиль: широкое основание постепенно сужается к вершине. Толщина стены варьируется от 15 метров в верхней части до 200 метров у подножия; фундамент уходит на глубину 200 метров и ещё на 100 метров в обе стороны. На строительство ушло около 6 млн кубометров бетона — масса, превышающая вес Великой пирамиды Хеопса в Египте.

Плотина возводилась 15 лет в тяжелейших условиях

Сооружение плотины началось в 1950 году, в эксплуатацию плотина была введена в 1965 году. Более трёх тысяч мужчин и женщин работали при любой погоде — на снегу и холоде, под дождем и палящим солнцем. Они добывали и сортировали камень, замешивали бетон (до 800 тонн цемента ежедневно доставляли на стройплощадку по канатной дороге) и собирали плотину из бетонных блоков размером 16 на 16 метров, напоминавших гигантский конструктор Lego. Ниже наша историческая фотогалерея о том, как шло строительство плотины Гранд-Диксенс.

предыдущий следующий Строительная площадка плотины Гранд-Диксенс (Grande Dixence) в кантоне Вале (Valais), 1955 год. На заднем плане видна первая плотина, построенная в 1934 году. Photopress-Archiv / Str Строитель из кантона Вале (Valais) на площадке возведения плотины Гранд-Диксенс, 1951 год. Keystone Вид на плотину и строительные работы, август 1953 года. Keystone Начало процесса создания водохранилища у старой плотины Première Dixence: 17 июля 1957 года строители начали поднимать уровень воды и перекрывать долину, чтобы формировать новое водохранилище. Старая плотина (1934 года постройки) выполняла роль временного рубежа, пока строилась новая, более крупная Grande Dixence. Photopress-Archiv / Alain Gassmann Строитель из кантона Вале (Valais) на площадке возведения плотины, 1951 год. Keystone Епископ Адам из Сьона (Sion) благословляет начало бетонных работ на стройке плотины Гранд-Диксенс, август 1953 года. Keystone Строители отмечают уложенный миллионный кубический метр бетона на площадке плотины, сентябрь 1955 года. Keystone В ходе ежегодной традиционной летней поездки по стране министры Федерального совета Швейцарии (правительства страны) посетили 4 июля 1957 года стройплощадки плотин Гранд-Диксенс и Мовоазан (Mauvoisin). Тогдашний президент страны Ганс Штройли (Hans Streuli) и министры Филипп Эттер (Philipp Etter) и Макс Петипьер (Max Petitpierre) посетили площадку в Мовоазане и даже получили возможность «порулить» подъёмным краном. Photopress-Archiv / Max Kraft Рабочие в столовой на строительной площадке плотины Гранд-Диксенс, зима 1951 года. Keystone Начало бетонных работ, август 1953 года. Keystone Строители в свое свободное время играют в настольный футбол с кухонным персоналом, май 1957 года. Keystone Рабочие возвращаются со стройки плотины Гранд-Диксенс, зима 1951 года. Keystone В присутствии многочисленных официальных гостей и журналистов завершение строительства ознаменовалось заливкой символического последнего ковша бетона, 22 сентября 1961 года. Photopress-Archiv / Str Картина 1

Стройка шла без выходных: дневные смены длились по 11 часов, ночные — по 10. Домой возвращаться было слишком далеко, а жилья остро не хватало, поэтому рабочие жили в бараках и делили между собой общие кровати. Рабочие посёлки имели тем не менее всё необходимое: больницу, почтовое отделение, часовню, прачечную, библиотеку и игровые салоны. Здесь действовали духовой оркестр, гимнастический клуб, театральная труппа и лыжная секция.

Большинство рабочих были родом из кантона Вале, но к ним присоединились жители других кантонов, а также многие итальянцы, немцы и французы. Среди них был и молодой швейцарец Жан-Люк Годар: работая на стройке, он сумел заработать средства на первый фильм, короткометражную документальную ленту «Операция «Бетон» (Opération béton)Внешняя ссылка, снятую в 1955 году. Так в пыли гигантской стройки начиналась карьера одного из крупнейших режиссёров 20 века.

Водохранилище плотины вмещает 400 миллионов кубометров воды

За плотиной находится озеро Лак-де-Дикс (Lac des Dix) — крупнейшее водохранилище Швейцарии, объём которого достигает 400 млн кубометров. Этого хватило бы, чтобы наполнить 160 000 олимпийских бассейнов. Вода поступает сюда за счёт осадков и талых вод 35 ледников в бассейне площадью 420 квадратных километров, который простирается от города Церматт (Zermatt) до региона Ненда (Nendaz). В ближайшие десятилетия изменение климата серьёзно повлияет на швейцарскую гидроэнергетику, прежде всего на работу водохранилищ.

Хотя они и дальше будут наполняться, позволяя запасать воду в периоды таяния и восполнять её нехватку в засушливые месяцы, управлять ими придётся по-новому. В хранилищах, питаемых ледниковыми бассейнами, таких как Гранд-Диксенс, в долгосрочной перспективе приток воды будет постепенно сокращаться по мере таяния ледников. Кроме того, возрастёт поступление рыхлых отложений, и чтобы сохранить ёмкость водохранилищ, придётся бороться с заиливанием.

«Мы постоянно следим за притоком воды — за счёт осадков, таяния снега и ледников, — чтобы оптимально управлять электростанциями и гарантировать стабильное энергоснабжение», — рассказала в интервью Swissinfo пресс-секретарь компании Grande Dixence SAВнешняя ссылка Селин Кольпрат (Céline Kohlprath). «Ускорение темпов таяния ледников — это реальность, с которой нам приходится считаться. Поэтому энергокомпания Alpiq уже сейчас разрабатывает новые проекты, например GornerliВнешняя ссылка, который войдёт в систему Гран-Диксан. Он поможет эффективнее использовать водные ресурсы, снизить риски, связанные с таянием ледников и повысить надёжность будущего водо- и энергоснабжения».

Проект Gornerli — это планируемое водохранилище в долине Горнер (Gornertal) недалеко от города Церматт, которое станет частью энергосистемы Гранд-Диксенс. На высоте около 2 500 метров должно скоро появиться крупнейшее высокогорное водохранилище Европы объёмом примерно 150 млн кубометров. Его строительство, инициированное компанией Alpiq, направлено на то, чтобы компенсировать снижение притока воды за счет тающих ледников, повысить надёжность работы сферы гидроэнергетики и обеспечить долгосрочную безопасность водо- и энергоснабжения.

Согласно исследованиюВнешняя ссылка Федерального Ведомства охраны окружающей среды Швейцарии (Bundesamt für Umwelt, BAFU), опубликованному в 2021 году, при условии принятия таких мер годовое производство гидроэлектроэнергии в Швейцарии в долгосрочной перспективе практически не изменится. Однако без них к концу 21 века выработка может сократиться примерно на 7%.

Сто километров туннелей

В водохранилище вода поступает по сети подземных туннелей длиной 100 километров, проложенных под ледниками и скальными массивами. Пять насосных станций подают талую воду с ледников, расположенных ниже, в главный водовод на высоте 2 400 метров. Управляющий директор компании Grande Dixence SA Бит Имбоден (Beat Imboden) подчёркивает, что эта гигантская гидроэнергетическая система была создана в гармонии с природой и ландшафтом: «Видны только плотина и озеро, а всё остальное в основном скрыто под землёй», — рассказал он в интервью швейцарскому общественному (негосударственному) радио SRF.

Швейцарские плотины были и остаются не только выдающимися инженерными сооружениями и символами успехов в области возобновляемой энергетики, но и частью непростой социальной истории — переселений, экспроприаций и протестов. Сначала возражения насчет возведения такой гигантской плотины исходили от жителей, лишавшихся домов, но начиная с 1940-х годов протесты всё больше концентрировались на экологических последствиях.

Аэрофотосъёмка плотины Гран-Диксан в кантоне Вале (Valais), Швейцария. Её водохранилище способно вместить до 400 миллионов кубометров воды — этого объёма достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией почти каждый десятый швейцарский дом. Alessandro Della Bella / Keystone

Большинство инициатив, направленных на то, чтобы остановить те или иные гидроэнергетические проекты демократическими средствами, как правило, не увенчивались успехом. Но пример плотины Гранд-Диксенс показывает, что мнение народа может всё же давать свои результаты — начиная от экологической корректировки проектных решений вплоть до введения мер по компенсации экологического ущербаВнешняя ссылка.

Гранд-Диксенс производит столько же электроэнергии, сколько даёт одна АЭС

Всего воду в электричество в этом регионе преобразуют три гидроэлектростанции. По данным компании Alpiq в 2024 году энергетический комплекс Grande Dixence выработал почти 3 тераватт-часа (ТВт·ч) электроэнергии — это сопоставимо с производством средней атомной электростанции и эквивалентно годовому потреблениюВнешняя ссылка примерно 500 000 домохозяйств, то есть целого кантона Берн.

ГЭС — основная опора «зелёной энергетики» Швейцарии

География страны и значительный годовой объём осадков превращают Швейцарию в идеальную локацию для развития гидроэнергетики. После первых проектов в 19 веке на период с 1945 по 1970 год по стране прошел настоящий бум строительства ГЭС, причиной чему стал резкий скачок спроса на электроэнергию. Сегодня в Швейцарии наблюдается необычайно высокая концентрация гидросооружений: в стране насчитывается 222 крупных плотин и около 1 000 плотин поменьше, регулирующих сток рек и образующих запасные водохранилища. На их основе работают 704 ГЭС, вырабатывающие электроэнергию.

В 1970-х годах гидроэнергетика обеспечивала почти 90% внутреннего производства электроэнергии. Однако после ввода в эксплуатацию АЭС её доля снизилась к 1985 году до 60%. Сегодня данный показатель стабильно держится на уровне около 59,5%, гидроэнергия остаётся главным источником возобновляемой энергии в стране. По данным компании Grande Dixence SA, водохранилище плотины Гранл-ДиксанВнешняя ссылка, объём которого достигает 400 млн кубометров, обеспечивает примерно пятую часть всей накопленной гидроэнергии страны. Но этого уже недостаточно.

В свои 75 лет Гранд-Диксенс всё ещё остаётся прочной опорой энергетического будущего Швейцарии. Keystone

Федеральное правительство Швейцарии намерено к 2050 году заметно нарастить выработку гидроэнергии, с тем чтобы гарантировать в будущем энергоснабжение страны, особенно в зимний период. Для этого планируется модернизация и расширение действующих ГЭС, а также строительство новых объектов. В сотрудничестве с экологическими организациями и заинтересованными сторонами всего было отобрано 16 проектов. Крупнейший из них — будущая плотина и перехватывающее водохранилище Горнерли (Gornerli) в регионе курортного Церматта. Этот объект, который войдёт в систему Гранд-Диксенс, сможет обеспечить энергией около 140 000 домохозяйств, сделать более надежной защиту от наводнений и гарантировать снабжение региона питьевой водой. Однако этот проект остаётся спорным и вызывает возражения со стороны экологических объединений.

Обвал не повредил плотину, но климатические угрозы сохраняются

В июле 2025 года доступ к плотине был временно закрыт из-за обвала горной породы объемом около 5 000 кубометров — это примерно семь жилых домов. Часть камней упала в водохранилище, часть ударила по стене. Сейчас дорога к ней и сама плотина вновь открыты для туристов. «Мы были весьма обеспокоены, поскольку безопасность дороги и людей оказалась под угрозой. Но за устойчивость самой плотины мы не волновались: по сравнению с размерами стены этот обвал был очень незначительным».

Об этом швейцарской газете Le Nouvelliste рассказал Амеде Муризье (Amédée Murisier), президент компании Grande Dixence SA и глава фирмы Alpiq Switzerland. Недавние видео в TikTok, где утверждалось, будто плотина может обрушиться, он назвал «чистой ненаучной фантастикой»: «Ещё в 1940-х годах этот регион признали самым надёжным и лучшим местом для (возведения такого рода объекта). Геологические условия здесь почти идеальные, а риск обрушения такой конструкции — одной из крупнейших в мире — (приближается к нулю)».

В то же время он подчеркнул, что негативные последствия изменения климата вынуждают вести постоянный мониторинг ситуации: «Горы меняются очень быстро, склоны дестабилизируются и это создаёт целый ряд новых рисков». Компания Grande Dixence SA отмечает, что по мере отступления ледников она постоянно адаптирует свою инфраструктуру — включая водозаборы — к изменяющемуся режиму притока воды и сотрудничает с местными властями с целью дальнейшего совершенствования систем мониторинга ситуации в горах.

Кроме того, специалисты постоянно отслеживают изменения в зоне вечной мерзлоты, анализируют динамику притока воды и оценивают степень опасности формирования селевых потоков, моделируя как уровни воды, так и характер энергопотребления в рамках самых разных климатических сценариев.

В ближайшие десятилетия, как ожидается, изменение климата станет серьёзным вызовом для швейцарских ГЭС: возможное повышение средней температуры приземного слоя атмосферы, ускоренное таяние горных ледников и нестабильность склонов будут напрямую влиять на их работу. Тем не менее в свои 75 лет плотина Гранд-Диксенс всё ещё остаётся прочной опорой энергетического будущего Швейцарии.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

