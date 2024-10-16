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Банк UBS скорректировал прогнозы роста швейцарской экономики

Экономисты UBS, крупнейшего банка Швейцарии, скорректировали в сторону понижения прогнозы роста экономики Швейцарии в следующем 2025 году.
Экономисты UBS, крупнейшего банка Швейцарии, скорректировали в сторону понижения прогнозы роста экономики Швейцарии в следующем 2025 году. Keystone-SDA

Эксперты ожидают, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году в Швейцарии составит 1,3%. Для сравнения: годом раньше этот показатель находился на уровне в 1,5%. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в понедельник 7 октября 2024 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

С поправкой на важные спортивные события рост экономики Швейцарии должен составить 1,5% (ранее прогнозировались 1,7%). Банк считает, что основные риски для экономики Швейцарии связаны с еврозоной, важнейшим торговым партнером Конфедерации.

«Более медленное, чем ожидалось, ускорение экономической активности в еврозоне, вероятно, задержит темпы развития промышленности страны и, таким образом, затормозит в 2025 году процесс роста экономики Швейцарии». По итогам 2024 года банк UBS по-прежнему прогнозирует рост ВВП на 1,4%.

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Инфляционные риски ослабевают, по итогам 2024 года инфляция составит в Швейцарии показатель в 1,1%, а не в 1,2%, как предполагалось. В 2025 году инфляция составит 0,7%, а не 1,0%, как предполагалось. Тем самым по мнению банка перспективы развития такого драйвера экономики, как частное потребление, выглядят не так уж и плохо.

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