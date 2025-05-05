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Пенсия или капитал: вот в чем вопрос!

С точки зрения налогообложения единовременная выплата всего накопленного к моменту выхода на пенсию капитала сегодня зачастую даже выгоднее, чем его перерасчет в регулярную пожизненную пенсию.
С точки зрения налогообложения единовременная выплата всего накопленного к моменту выхода на пенсию капитала сегодня зачастую даже выгоднее, чем его перерасчет в регулярную пожизненную пенсию. Keystone-SDA

Новое исследование рынка пенсионных накоплений в Швейцарии проанализировало причины увеличения доли капитализации пенсионных накоплений вместо их перерасчета в пожизненную пенсию. Разбираемся, почему возник такой тренд и в чем его плюсы и минусы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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С точки зрения налогообложения единовременная выплата всего накопленного к моменту выхода на пенсию капитала сегодня выгоднее, чем его перерасчет в регулярную пожизненную пенсию. Федеральный совет (кабинет министров) намерен отменить эту налоговую преференцию, так как ему нужны стабильные источники денег. Консультационный процесс по данной мере уже близится к завершению.

Как известно, пенсионная система Швейцарии состоит из трех сегментов / элементов (на журналистском жаргоне «опор»): государственно организованная базовая пенсия по старости (AHV, первый «сегмент»), частным образом организованная трудовая накопительная пенсия (BVG, «вторая опора») и личный добровольный накопительный пенсионный план (3-й «элемент»). У тех, кто выходит на пенсию, есть три варианта действий, которые касаются «второго сегмента».

Три варианта

Можно перевести капитал «второй опоры» в пенсию на основе «коэффициента перерасчета», можно получить все накопленные в пенсионной кассе деньги сразу себе на банковский счет, но потом ничего уже по этой линии не получать, а инвестировать эти деньги самому и самому нести ответственность за свои финансы в старости, или же выбрать третий, смешанный вариант. По умолчанию накопления в рамках «второго сегмента» выплачиваются ежемесячно в виде пожизненной пенсии. Долгое время большинство новых пенсионеров предпочитали стабильный доход на всю жизнь и оставляли свои деньги в пенсионной кассе.

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Однако в последние десять лет доля тех, кто предпочитает вывести все средства «второй опоры» сразу и получить из себе на счет, начала заметно увеличиваться. Сегодня количество пенсионеров, выбравших исключительно капитал, уже превышает число тех, кто получает регулярную пенсию. Тому есть три главные причины и один дополнительный фактор.

Первый мотив — стремление к финансовой свободе и самостоятельному распоряжению накопленным капиталом. Пенсионер получает контроль над своими деньгами, накопленными по меньшей мере за 40 лет трудового стажа, но он же несёт и все риски. Второй — недавно произошедшее снижение того самого «коэффициента перерасчета», а чем он ниже, тем меньше пенсия на каждый накопленный франк, и тем привлекательнее становится капитализация накопленных активов.

Третий фактор — налоговый аспект: единовременные выплаты пенсионного капитала новому пенсионеру облагаются налогом один раз и по сниженной ставке, тогда как пенсия подлежит ежегодному налогообложению: то есть вы проработали всю жизнь, платили налоги, потом получаете пенсию и с нее вы тоже платите налог. Уж лучше получить всё сразу и потом с государством уже не делиться: так думают теперь очень многие. Кроме того, дополнительным фактором является резкое упрощение доступа к инвестиционным и консалтинговым платформам в результате цифровой революции.

Не случайная публикация

По мнению консалтинговой компании VZ Vermögenszentrum, опубликовавшей упомянутое выше исследование, решающим фактором остаётся именно снижение перерасчетного коэффициента. Однако понятно, что такие компании, как эта, то есть фирмы, предоставляющие финансовые и консультационные услуги, заинтересованы в сохранении налоговых преференций на капитализируемые пенсионные накопления: ведь пенсионеры, получившие не пенсию, а капитал, становятся их потенциальными клиентами.

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Так что и время публикации этого исследования, скорее всего, выбрано не случайно и связано оно с завершением консультаций по реформе процесса капитализации «второго сегмента» пенсионной системы. Пенсионные фонды, однако, также сомневаются в целесообразности отмены налоговых льгот на капитализацию пенсионных накоплений «второй опоры». По их мнению, резкое изменение налоговых правил может подорвать доверие к системе трудового пенсионного страхования.

Основная задача пенсионных фондов — обеспечивать пенсионерам стабильный доход до конца их жизни. А если всё больше людей будут снимать накопления и превращать их в частный капитал, то под вопросом окажется сама легитимность системы. При этом возрастает и социально-политический риск: если человек не справится с управлением средствами и останется без дохода, быстро растратив все накопленные средства или проигравшись на финансовом рынке, то ответственность за его благополучие в старости ляжет на систему социальной помощи, то есть на плечи работающих налогоплательщиков.

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