«Сделка века» под угрозой? UBS и власти Швейцарии на грани конфликта

Серджио Эрмотти, главный исполнительный директор UBS, назвал предложенные швейцарским правительством меры по ужесточению требований к капиталу банка «абсолютно чрезмерными». Keystone / Michael Buholzer

Через два года после того, как UBS в рамках организованной властями экстренной операции спасения (мирового рынка от нового кризиса) приобрёл Credit Suisse, отношения между банком UBS и швейцарскими властями заметно охладели. Министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) и высшее руководство UBS, по сути, не поддерживают никакого прямого диалога.

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А тем временем Федеральный совет (кабмин) готовится ввести новые жёсткие требования к собственному резервному капиталу крупнейшего в стране банка — и перспективы примирения банков и властей выглядят всё более смутными. «Между Федеральным департаментом / министерством финансов и UBS действительно имели место отдельные контакты на высоком уровне, — подтвердили в ведомстве в ответ на запрос Financial Times. — Однако называть это переговорами было бы некорректно».

По информации из осведомлённых источников, речь идёт о потенциальном увеличении требований к собственному резервному капиталу банка UBS на сумму до 25 млрд долларов (22 млрд швейцарских франков). Это возможно и спровоцировало, по сути, открытое противостояние между банком и политико-регуляторной элитой Швейцарии. Тон в этом споре становится всё более резким. В 2023 году один из депутатов парламента назвал принудительное слияние UBS с Credit Suisse «сделкой века». Банк UBS получил тогда чистую бухгалтерскую выгоду в размере 29 млрд долларов.

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Сегодня же банк оказывается в роли обороняющегося. По оценкам аналитиков, продолжающийся спор банка с властями оказывает давление на котировки акций и может вынудить UBS пересмотреть ключевые элементы своей долгосрочной стратегии. «То, что находится под контролем UBS, развивается по плану: интеграция остатков Credit Suisse, сокращение масштабов непрофильных активов, реструктуризация всего бизнеса, — говорит Андреас Вендитти (Andreas Venditti), старший банковский аналитик частного инвестиционного банка Vontobel. — Но основная причина, по которой акции UBS не дотягивают до показателей американских и европейских конкурентов, кроется в регуляторной неопределённости».

В центре дебатов стоит сейчас предложенная реформа, которая обяжет UBS обеспечивать капиталом свои зарубежные филиалы, в частности в Великобритании и США, на все 100 процентов. Сейчас этот показатель составляет 60%. За данной инициативой стоят Швейцарское Ведомство по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и Национальный (Центральный) банк Швейцарии (SNB). Они рассматривают эту реформу в качестве ключевого элемента предстоящей трансформации всей банковско-регуляторной архитектуры страны. Курирует реформу министр финансов и президент страны в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter).

Если все эти изменения вступят в силу, то банку UBS придётся увеличивать свой коэффициент базового капитала первого уровня (CET1) — основной показатель устойчивости банка — с текущих 14% до уровня около 19% от всех активов, (структурированно с учётом степени риска). По оценкам аналитиков, это потребует нарастить собственный «омертвлённый в качестве резерва» капитал на сумму от 15 до 25 миллиардов долларов, что значительно превышает нормативы, действующие для большинства сопоставимых международных банков.

«Абсолютно чрезмерно»

Исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти (Sergio Ermotti) охарактеризовал предложенные меры как «абсолютно чрезмерные». Банк последовательно выступает против такой реформы, хотя, по словам источников, близких к консультациям банка с регуляторами, банк готов допустить «незначительную корректировку». В официальном заявлении UBS подчёркивает, что в целом поддерживает стремление правительства укрепить финансовую стабильность страны, но называет отдельные инициативы «непропорциональными».

Некоторые игроки в отрасли, напротив, выражают полное понимание позиции швейцарских властей. «Будь я на месте регулятора, я поступил бы точно так же, — признался один из топ-менеджеров крупного европейского банка. — UBS придётся смириться с реальностью: объёмы (собственного резервного) капитала (банка) должны быть увеличены». Такого рода разногласия разгораются на фоне охлаждения общественного отношения к UBS внутри самой Швейцарии. Политики всё громче высказывают опасения по поводу масштабов нового объединённого банка, чей баланс превышает объём всей швейцарской экономики.

Ещё недавно парламент резко критиковал FINMA за послабления, допущенные накануне краха Credit Suisse в части его регулирования. Теперь же, под руководством Штефана Вальтера (Stefan Walter), это ведомство занимает гораздо более жёсткую позицию, которую поддерживает и Федеральный департамент / министерство финансов. По словам представителей властей Швейцария обязана укрепить устойчивость своей финансовой системы и восстановить международную репутацию, пострадавшую после краха Credit Suisse.

Дополнительные меры, по их мнению, также помогут минимизировать риск возможного в будущем кризиса уже самого UBS, который стал системно значимым на принципиально ином уровне, в то время как спасать его опять за счет денег налогоплательщиков уже просто никто не позволит. Сам банк возражает, мол, UBS уже входит в число наиболее капитализированных банков мира. Об этом говорится в его заявлении, направленном на адрес Financial Times. Обострение конфликта между UBS и правительством Швейцарии в последние недели проявилось и в публичной плоскости: резкие заявления, утечки в СМИ, предположения о возможном переносе штаб-квартиры банка из Конфедерации за рубеж.

«Не по-швейцарски»

Подобная эскалация — явное отклонение от традиционной швейцарской манеры решать спорные вопросы с опорой на сдержанность и поиск компромисса. В начале месяца марта Серджио Эрмотти опубликовал открытое письмо объёмом в 3 600 слов, адресованное сотрудникам банка, в котором он обвинил власти в том, что они стали «главным препятствием на пути к успешному исходу как для UBS, так и для страны». В свою очередь, министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) подвергла критике «интенсивное давление», оказываемое на власти банком в рамках своей лоббистской кампании. «Я представляю интересы налогоплательщиков. Банк UBS — интересы собственного бизнеса», — заявила недавно министр финансов Карин Келлер-Зуттер, дав ясно понять, где проходит в продолжающемся конфликте «линия разграничения».

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Один из высокопоставленных представителей швейцарского банковского сектора указал, что все это «очень не по-швейцарски и скорее напоминает политику в стиле Трампа — публичное давление, самолюбование, отсутствие взвешенного и прямого диалога. Многих в отрасли разочаровывает, что ситуация зашла так далеко». Проект закона о реорганизации порядка регулирования норм собственного банковского капитала должен быть представлен на рассмотрение федеральным парламентом Швейцарии уже к июню 2025 года. Однако решение Минфина реализовать эту реформу именно через законодательный процесс, а не посредством правительственного указа, означает, что любые изменения, вероятно, если и вступят в силу, то не ранее 2028 года.

Тем временем сохраняющаяся неопределённость оказывает негативное влияние на котировки бумаг UBS. Хотя акции UBS по-прежнему торгуются примерно на 60% выше уровней, зафиксированных до экстренного слияния с Credit Suisse, их динамика в последние 12 месяцев скорее отрицательна. В то же время котировки бумаг таких игроков, как UniCredit и Santander, выросли примерно на 50% и почти на 40% соответственно. Индекс Euro Stoxx Banks, отслеживающий положение крупнейших банков еврозоны, с момента сделки относительно «Креди Свисс» (март 2023 года) прибавил более 100% и увеличился только за последний год на 40%.

Трёхлетняя стратегия

По словам осведомлённых источников, руководство UBS считает, что продолжающийся конфликт вокруг требований к собственному капиталу «существенно сказывается» на динамике акций банка. Несмотря на то, что UBS остаётся одним из самых высоко оценённых банков Европы — его бумаги торгуются с мультипликатором около 1,2 от балансовой стоимости — банк рассчитывал, что сделка с Credit Suisse поможет сократить разрыв в рыночной капитализации по сравнению с американскими конкурентами. Ожидалось, что интеграция (остатков и потенциала бывшего соперника) позволит снять себе «сливки» в виде ключевых активов, клиентов и сотрудников, прежде всего из сегментов доверительного управления капиталом и инвестиционного бизнеса.

Стратегия UBS во многом ориентирована на модель Morgan Stanley — финансового института, в котором нынешний председатель совета директоров Кольм Келлехер (Colm Kelleher) провёл большую часть своей карьеры. Этот американский банк, несмотря на свой мощный бизнес в области управления активами, торгуется примерно вдвое дороже своей балансовой стоимости. В 2023 году исполнительный директор швейцарского гиганта Серджио Эрмотти (Sergio Ermotti) представил новую трёхлетнюю стратегию с фокусом на доверительное управление состояниями, прежде всего клиентов из США и Азии.

Банк UBS поставил перед собой цель увеличить объём активов под его управлением с 3,8 трлн до более чем 5 трлн долларов уже к 2028 году, обеспечивая при этом ежегодный приток 100 млрд новых чистых средств уже начиная с 2025 года. Однако реалистичность этих целей начинает вызывать вопросы. Некоторые инвесторы выражают сомнение в способности UBS догнать американских конкурентов — особенно в условиях давления на показатель собственного капитала и усложняющейся рыночной среды.

Йоханн Шольц (Johann Scholtz), аналитик Morningstar, международной инвестиционно-аналитической компании, базирующейся в Чикаго, отмечает, что результаты банка в последние кварталы разочаровывали, и прежде всего в сегменте доверительного управления состояниями. «Темпы увеличения чистых объемов новых активов были слабее ожиданий, — указал он. — Поставленные цели, возможно, оказались чересчур амбициозными». По его словам, из-за американского подразделения в сфере управления активами общая рентабельность группы UBS продолжает снижаться, при этом любые дополнительные регуляторные требования лишь усугубят ситуацию.

«Если собственный капитал придётся держать на более высоком уровне, то банку придётся серьёзно подумать, насколько оправдано столь широкое присутствие в США. Это ухудшит конкурентную позицию банка», — добавил Йоханн Шольц. Некоторые акционеры, впрочем, сохраняют доверие к стратегическому курсу швейцарского гиганта. Среди них — Cevian Capital, шведская инвестиционная компания, основанная в 2002 году и специализирующаяся на приобретении миноритарных пакетов акций в публичных европейских компаниях с целью активного участия в их управлении и повышении долгосрочной стоимости. В феврале она публично выразила поддержку руководству UBS. Тем не менее, по словам лиц, близких к банку, часть инвесторов продолжают сомневаться: «Возможно, банк UBS всё больше становится именно европейским банком, а не его заокеанским аналогом. Но присяжные пока не вынесли свой вердикт».

Негативное общественное мнение

Давление на UBS — от требований к капиталу и стратегических ожиданий до слабой динамики в сегменте управления активами — усиливается на фоне сложного и критически важного этапа интеграции в структуру банка «наследства» Credit Suisse. В ближайшие месяцы банк должен перенести в свою ИТ-инфраструктуру данные более миллиона розничных клиентов в Швейцарии. Один из осведомлённых участников процесса сравнил ситуацию с «операцией на открытом сердце, во время которой в операционную постоянно кто-то заходит и отвлекает хирурга».

Одновременно UBS реализует масштабные меры по сокращению численности персонала. Согласно внутренним прогнозам, к завершению процесса интеграции в 2026 году штат банка должен составить около 85 000 человек. Это означает, что в течение следующих 21 месяца предстоит сократить около 25 000 позиций. Один из источников отметил, что низкий уровень текучести кадров делает реализацию плана особенно сложной. Конфликт же вокруг нормы собственного капитала банка, по всей видимости, затянется до 2027 года.

И даже в случае законодательного одобрения новых регуляторных положений, реформа может быть еще в теории вынесена на общенациональный референдум. «Шок от краха Credit Suisse был настолько сильным, а общественная реакция столь резко негативной, что это изменило рамку всей дискуссии», — подчеркнул Андреас Вендитти (Andreas Venditti) из банка Vontobel. По его мнению, референдум стал бы «неблагоприятным сценарием» для UBS — учитывая общественное недоверие к банкирам как таковым. Другой ветеран банковского сектора выразился более прямо: «Швейцарцы умны и информированы. Но даже в этом случае сложно себе представить ситуацию, когда по столь технически сложному вопросу будут голосовать люди из швейцарской глубинки».

Один из полутора десятков крупнейших акционеров UBS признал, что текущая неопределённость оказывает сдерживающее влияние на банк, выразив при этом надежду на конструктивный исход: «Швейцария получает огромную выгоду от того, что UBS остаётся в стране, точно так же как UBS выигрывает от своего присутствия в Швейцарии. Это вполне взаимовыгодные отношения. Мы верим, что здравый смысл возьмёт верх и что выход из сложившегося положения будет найден соразмерный и сбалансированный».

Copyright The Financial Times Limited 2025

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