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Шале и квартиры в Швейцарских Альпах становятся роскошью

В первом квартале 2024 года цены на данные объекты недвижимости увеличились в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4%.
В первом квартале 2024 года цены на данные объекты недвижимости увеличились в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4%. Keystone

Стоимость шале и квартир в швейцарских Альпах продолжают расти. Согласно новым данным в первом квартале 2024 года цены на данные объекты недвижимости увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4%.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Стоимость шале и квартир в швейцарских Альпах продолжает расти, Вербье обогнал Санкт-Мориц и теперь этот шикарный горный курорт в кантоне Вале по праву носит корону самого дорогого туристического направления в Альпах. Квадратный метр жилья там стоит 21 500 швейцарских франков (или 23 544 доллара). На третьем месте следует курорт Церматт (тоже кантон Вале, но его немецкая часть). Таковы результаты нового исследования рынка недвижимости, проведенного банком UBS.

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Если верить его итогам, то за отчетный период средняя цена за квадратный метр «вторых домов» (дачная недвижимость) в первом квартале 2024 года «в элитном сегменте» выросла на 4%. Больше всего цены на такую недвижимость в швейцарских Альпах выросли в городе Ароза (кантон Граубюнден) — там увеличение составило почти 18%. Эксперт по недвижимости банка UBS Мачей Скочек (Maciej Skoczek) объясняет эту тенденцию близостью Граубюндена к экономически развитым кантонам Цюрих и Цуг.

Шале «Хелора», принадлежащее принцу Эндрю, члену британской королевской семьи и сыну королевы Англии Елизаветы II, 14 января 2022 года, г. Вербье.
Шале «Хелора», принадлежащее принцу Эндрю, члену британской королевской семьи и сыну королевы Англии Елизаветы II, 14 января 2022 года, г. Вербье. KEYSTONE/KEYSTONE/Cyril Zingaro

По данным UBS в Арозе также зафиксирован самый высокий темп роста цен среди всех анализируемых направлений в среднем за последние пять лет. Жертвами повышенного спроса на летние и зимние квартиры для отдыха становятся местные жители. Туристы или дачники приезжают и покупают или снимают себе жильё, цены на недвижимость начинают улетать в космос, а местным жителям ничего не остается делать, кроме как уезжать куда-то еще, где жильё пока еще остаётся доступным.

Это явление затрагивает сейчас почти все горные регионы Швейцарии, включая кантоны Берн, Вале и Граубюнден. По данным фонда «Экономический форум Граубюндена» (Stiftung Wirtschaftsforum Graubünden), поддерживающего процессы совершенствования рамочных условий ведения хозяйственной деятельности, в кантоне сейчас не хватает почти 2 500 квартир или односемейных домов. Подробности читайте в материале по ссылке ниже.

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Такая ситуация отчасти объясняется последствиями законов, которые изначально вроде бы были призваны защитить местное население от спекуляций с недвижимостью, а на деле они привели прямо к противоположному эффекту. Вспомним, что в 2012 году швейцарцы на референдуме проголосовали за так называемую «Инициативу Вебера», законопроект, ограничивающий долю «вторичного каникулярного жилья» показателем в 20% от общего объема муниципального жилого фонда.

Однако на правоприменительном уровне очень быстро обнаружилась лазейка. Ограничение в 20% относится ведь к уже существующей жилой площади. Но ничто не мешает переоборудовать под «вторичное жилье» недвижимость делового сектора. А параллельно всё больше собственно обычных жилых домов превращается в элитную недвижимость, недоступную сельским жителям. Свою роль играет и инвестиционная привлекательность Швейцарии вообще и ее альпийского региона в частности.

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Как говорит Мачей Скочек, недавно появились слухи, что крупнейший оператор горнолыжных курортов в мире, компания Vail Resorts из штата Колорадо, США, планирует купить горнолыжный курорт Вербье и горные железные дороги в регионах Андерматт и Кран-Монтана. Сам банк UBS не может пока сказать, насколько эти слухи подстегнули ценовую спираль.

По его данным в настоящее время в туристических регионах Швейцарии остаются незанятыми только 0,7% всех квартир, что примерно на 50% меньше, чем до пандемии. Вероятно, на данный момент пик уже достигнут, говорит Мачей Скочек, и банк UBS ожидает, что цены перейдут в фазу стагнации, однако он и в прошлом году уже обещал, что скоро якобы наступит «нормализация спроса».

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