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Швейцарские банки больше не боятся биткойна

Более четверти всех швейцарских банков предлагают клиентам доступ к криптовалютным инвестициям, или же они планируют создать такие сервисы.
Более четверти всех швейцарских банков предлагают клиентам доступ к криптовалютным инвестициям, или же они планируют создать такие сервисы. Keystone

В настоящее время более четверти всех швейцарских банков предлагают своим клиентам доступ к криптовалютным инвестициям или же они планируют создать для них такие сервисы, и это несмотря на широко распространенный в мире финансов скептицизм по отношению к такому инвестиционному формату.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Согласно исследованию, опубликованному во вторник 28 мая 2024 года Люцернской Высшей школой прикладных наук и искусств (HSLU), большинство банков, тем не менее, в области техобеспечения и поддержки такого рода операций полагаются на опыт сторонних компаний со соответствующей специализацией. В последние месяцы, как известно, стоимость основных криптовалют значительно увеличилась после периода спада.

Всё больше банков Швейцарии хотели бы рискнуть, намереваясь присоединиться к криптовалютному проекту. Как показывает исследование HSLU, возможность инвестировать в криптовалюты уже предлагают своим клиентам, или собираются сделать это в ближайшем будущем, 28% всех швейцарских финансово-кредитных институтов.

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Особый аппетит в области освоения криптовалютных услуг выказывают кантональные банки, имеющие стопроцентные страховые государственные гарантии. Это прежде всего кантональные банки кантонов Цуг, Санкт-Галлен и Люцерн. Государственный банк Postfinance, банковское подразделение госконцерна «Почта Швейцарии», недавно тоже запустил пакет криптовалютных предложений.

Лидерами в этой области являются онлайн-банк Swissquote и региональный банк Valiant, которые уже давно работают с криптовалютными клиентами. «Банки, похоже, снова видят потенциал в криптовалютах и в инвестировании в них», — констатирует один из авторов указанного исследования Феликс Бушор (Felix Buschor).

«Банки ориентируются ведь не только на состоятельных клиентов, но и на куда более широкую аудиторию, кроме того, они считаются более надежными, чем криптобиржи, будучи в состоянии предоставлять еще и пакет бесплатных обычных банковских услуг». Тем не менее, ассортимент предлагаемых в связи с криптовалютами видов финансовых продуктов в настоящее время всё ещё ограничен.

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Например, банки часто предлагают лишь услуги по торговле только самыми крупными криптовалютами, таких как биткоин и эфириум, но услуг по переводу этих валют или так называемого «стейкинга» (получение пассивного заработка за счет простого хранения криптомонет) они не предлагают.

Согласно указанному исследованию для любого банка запуск криптовалютного предложения является весьма дорогостоящим проектом, требующим значительных технических затрат. Именно поэтому финансовые учреждения часто предпочитают пользоваться услугами сторонних провайдеров соответствующих услуг.

«Это гораздо быстрее, чем создавать и запускать собственные процессы», — говорит Феликс Бушор. И все же некоторые из опрошенных банков все-таки готовы и сами инвестировать значительные средства в развитие соответствующих систем и процессов, связанных с блокчейном, будучи убежденными в том, что эта технология поможет сформировать будущее банковского бизнеса.

В целом же, как показало исследование, степень скептицизма в банковском мире по отношению к криптовалютам все еще остается на довольно значительном уровне. Около двух третей опрошенных банков не имеют криптовалютного предложения и не планируют его вводить, указывая на «спекулятивный характер инвестиций в криптовалюты», а также на «юридические и регуляторные риски».

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