Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 9:14

Двадцать человек погибли в результате падения самолета Ju-52 в восточной Швейцарии в августе 2018 года. (Keystone / Uwe Anspach)

Владельцы парка «винтажных» пассажирских самолетов Ju-52 надеются, что они смогут снова начать совершать полёты, даже несмотря на то, что эксплуатация и модернизация этих машин пока остановлены распоряжением швейцарских властей после трагической авиакатастрофы в прошлом 2018 году.

Напомним, что двадцать человек погибли в результате падения самолета Ju-52 в восточной Швейцарии в августе 2018 года. Машина находилась уже в солидном возрасте 79-ти лет, но считалась вполне исправной. Оставшимся двум самолетам было временно разрешено совершать полёты, однако в ноябре 2018 года это разрешение было отозваноВнешняя ссылка.

Согласно информации газеты SonntagsZeitung Федеральное швейцарское Управление гражданской авиации (BAZLВнешняя ссылка) недавно вообще приостановило капитальный ремонт и техническую модернизацию оставшихся машин, поскольку проводимые работы «не отвечали современным требованиям безопасности». Сообщается, что у двух фирм, осуществлявших техническое обслуживание этих самолетов, были отозваны лицензии.

Это решение последовало за принятым BAZL в марте 2019 года решением об аннулировании коммерческой лицензии компании Ju-AirВнешняя ссылка на совершение регулярных коммерческих туристических рейсов с использованием «старинных» самолетов. Представитель авиакомпании Ju-Air сообщил SonntagsZeitung, что эти меры «носят временный характер и что регулярные рейсы могут возобновиться весной 2021 года».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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