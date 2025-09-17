Швейцарские фирмы делают ставку на автоматизацию
Швейцарский бизнес активно ищет выход из ситуации, связанной с повышением таможенных пошлин США на импорт из Швейцарии. Согласно опросу, проведённому компанией EY Parthenon, многие фирмы делают ставку на повышение производительности труда, автоматизацию и перенос производства ближе к рынкам сбыта.
Как следует из опубликованных данных, 48% опрошенных генеральных директоров компаний заявили о готовности предпринять конкретные шаги именно в этих направлениях. Почти три четверти респондентов сообщили, что намерены чаще организовывать локальное производство или перестраивать цепочки поставок с прицелом на свой регион. В исследовании приняли участие 1200 руководителей компаний по всему миру, в том числе 50 — из Швейцарии.
Главная причина подобных мер — резкое повышение американских пошлин на швейцарский импорт. С 1 августа 2025 года таможенный тариф, напомним, был увеличен до 39%. По словам Штефана Рёша-Рютче (Stefan Rösch-Rütsche), управляющего партнёра EY Schweiz, этот шаг прямо угрожает рентабельности швейцарского бизнеса, нарушает работу цепочек поставок и осложняет отношения с клиентами. «Компании должны действовать быстро и разрабатывать индивидуальные решения», — подчеркнул он.
Читайте также:
Показать больше
Тарифы Трампа ударили по швейцарской часовой индустрии
Однако тарифы — это отнюдь не единственный вызов. Наибольшей угрозой для швейцарских фирм остаётся геополитическая нестабильность: 52% опрошенных в Швейцарии назвали её «главным риском», тогда как в глобальном масштабе этот показатель составил лишь 28%. Кроме того, 42% руководителей обеспокоены макроэкономической неопределённостью.
Несмотря на обострение внешнеполитической и экономической ситуации, многие руководители в Швейцарии продолжают активно планировать будущее своих компаний. Примерно 40% заявили, что в течение ближайшего года планируют как минимум одну сделку по слиянию или поглощению. Ещё 76% намерены создавать стратегические альянсы или совместные предприятия. При этом большинство руководителей уверены, что период неопределённости затянется надолго: 38% ожидают, что он продлится как минимум три — пять лет. Для сравнения: в среднем по миру так считают только 17% участников опроса.
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Показать больше
Как новые пошлины США сказываются на экономике Швейцарии
Новости
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.