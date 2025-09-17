The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости
Будущее работы

Швейцарские фирмы делают ставку на автоматизацию

Швейцарский бизнес активно ищет выход из ситуации, связанной с повышением таможенных пошлин США на импорт из Швейцарии.
Швейцарский бизнес активно ищет выход из ситуации, связанной с повышением таможенных пошлин США на импорт из Швейцарии. Keystone-SDA

Швейцарский бизнес активно ищет выход из ситуации, связанной с повышением таможенных пошлин США на импорт из Швейцарии. Согласно опросу, проведённому компанией EY Parthenon, многие фирмы делают ставку на повышение производительности труда, автоматизацию и перенос производства ближе к рынкам сбыта.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как следует из опубликованных данных, 48% опрошенных генеральных директоров компаний заявили о готовности предпринять конкретные шаги именно в этих направлениях. Почти три четверти респондентов сообщили, что намерены чаще организовывать локальное производство или перестраивать цепочки поставок с прицелом на свой регион. В исследовании приняли участие 1200 руководителей компаний по всему миру, в том числе 50 — из Швейцарии.

Главная причина подобных мер — резкое повышение американских пошлин на швейцарский импорт. С 1 августа 2025 года таможенный тариф, напомним, был увеличен до 39%. По словам Штефана Рёша-Рютче (Stefan Rösch-Rütsche), управляющего партнёра EY Schweiz, этот шаг прямо угрожает рентабельности швейцарского бизнеса, нарушает работу цепочек поставок и осложняет отношения с клиентами. «Компании должны действовать быстро и разрабатывать индивидуальные решения», — подчеркнул он.

Ирония судьбы в том, что сам Дональд Трамп является страстным коллекционером швейцарских часов.

Торговая политика

Тарифы Трампа ударили по швейцарской часовой индустрии

Этот контент был опубликован на Журналист Алексей Тарханов посетил ярмарку Geneva Watch Days, чтобы ощутить настроение отрасли, оказавшейся в очень непростой ситуации.

Однако тарифы — это отнюдь не единственный вызов. Наибольшей угрозой для швейцарских фирм остаётся геополитическая нестабильность: 52% опрошенных в Швейцарии назвали её «главным риском», тогда как в глобальном масштабе этот показатель составил лишь 28%. Кроме того, 42% руководителей обеспокоены макроэкономической неопределённостью.

Несмотря на обострение внешнеполитической и экономической ситуации, многие руководители в Швейцарии продолжают активно планировать будущее своих компаний. Примерно 40% заявили, что в течение ближайшего года планируют как минимум одну сделку по слиянию или поглощению. Ещё 76% намерены создавать стратегические альянсы или совместные предприятия. При этом большинство руководителей уверены, что период неопределённости затянется надолго: 38% ожидают, что он продлится как минимум три — пять лет. Для сравнения: в среднем по миру так считают только 17% участников опроса.

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Уровень безработицы сейчас составляет в Швейцарии показатель около 2,7%.

Торговая политика

Как новые пошлины США сказываются на экономике Швейцарии

Этот контент был опубликован на Дональд Трамп ввел в отношении Швейцарии рекордную ставку таможенной пошлины в размере 39%. Последствия уже постепенно становятся заметны.

