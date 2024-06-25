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Внешняя политика

Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы

Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы
Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы. Keystone / Anthony Anex

Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы. Во втором туре голосования он получил наибольшее количество голосов. На своей новой должности он начнет работать в сентябре.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Социал-демократ из Фрибура, бывший президент Швейцарии и бывший министр внутренних дел страны, получил во втором туре голосования, прошедшем во вторник 25 июня 2024 года в Страсбурге, 117 голосов. Об этом официально объявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос (Theodoros Rousopoulos).

Другими кандидатами были представитель Эстонии Индрек Саар и Бельгии Дидье Рейндерс, они получили 85 и 46 голосов соответственно, всего было зарегистрировано 245 действительных бюллетеней. Тем самым Ален Берсе был избран 15-м генеральным секретарем Совета Европы, Мария Пейчинович Бурич, представительница Хорватии останется Генеральным секретарем Совета Европы до вступления Алена Берсе в должность 18 сентября 2024 года.

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В качестве Генерального секретаря А. Берсе возглавит секретариат Совета Европы, в котором, по данным швейцарского Федерального департамента / министерства иностранных дел (ФДИД / EDA), работает около 1 800 человек. Он будет тесно сотрудничать с различными институтами Совета Европы, такими как Комитет министров, Парламентская ассамблея СЕ и Европейский суд по правам человека. По словам представителей МИД Швейцарии он также будет отвечать за бюджет Совета Европы, который в 2024 году составит почти 625 миллионов евро. Кроме того, он будет выполнять представительские функции.

Реакция швейцарской партии социалистов (SP)

«Партия чрезвычайно рада избранию Алена Берсе на должность Генерального секретаря Совета Европы. В лице Алена Берсе один из важнейших европейских институтов получит Генерального секретаря из числа самых ярких представителей швейцарских политических кругов. Совет Европы — старейший межправительственный институт старого света, призванный укреплять демократию, права человека и социальный прогресс», — заявил президент SP Schweiz Седрик Вермут (Cédric Wermuth).

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«Мы уверены, что опыт и дипломатические навыки Алена Берсе институционально укрепят и обогатят Совет Европы. Для Швейцарии это и честь, и большая ответственность», — подчеркивает сопрезидент SP Самира Марти. «Мы рассматриваем результат этих выборов в качестве поручения всем швейцарским политическим кругам выступить на защиту и укрепление основополагающих ценностей Совета Европы».

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