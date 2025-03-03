Израиль критикует Конференцию по МГП в Женеве

Израиль критикует решение Швейцарии провести конференцию по международному гуманитарному праву (МГП) в Женеве. Keystone-SDA

Израиль осудил планы Швейцарии организовать встречу по международному гуманитарному праву на Ближнем Востоке, которая должна состояться в эту пятницу, 7 марта 2025 года, в Женеве. ГА ООН поручила Швейцарии в сентябре 2024 года подготовить и провести эту конференцию.

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Израиль последовательно критикует планы созыва такой конференции, в которой планируют принять участие все 196 государств-участников Женевских конвенций. В заявлении, опубликованном в понедельник, 3 марта 2025 года, на платформе X (Твиттер), Постоянное представительство Израиля при ООН и международных организациях в Женеве заявило, что «решительно отвергает запланированную Конференцию Высоких Договаривающихся Сторон Четвертой Женевской конвенции», которая намечена на 7 марта в Швейцарии.

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Израильская сторона назвала это мероприятие «частью юридической войны против Израиля». В данном случае критике подвергается Швейцария как страна-депозитарий Женевских конвенций. В заявлении израильской миссии говорится, что решение Швейцарии созвать конференцию «в этот непростой момент» свидетельствует о том, что эта встреча «превратится в еще одну платформу для нападок на Израиль — демократическое государство, поощряя террористические организации, демонстрирующие полное пренебрежение к гуманности и закону».

Швейцарская сторона подчеркивает, что конференция носит технический характер и направлена на подтверждение норм международного гуманитарного права. Однако израильская миссия осуждает её, заявляя, что она будет сопровождаться «ревизионистским» подходом, который приведет к «переосмыслению существующих юридических обязательств». Израиль также выражает обеспокоенность тем, что формат конференции не позволит государствам-участникам высказать свои оговорки в полной мере. Это, по мнению Тель-Авива, подтверждает, что встреча пройдет в одностороннем тенденциозном ключе.

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