«Инициатива о нейтралитете» собрала 140 тыс. подписей

В Швейцарии собрали необходимое количество подписей под инициативой, предлагающей закрепить нейтральный статус страны в конституции. KEYSTONE/© KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

В Швейцарии собрали необходимое количество подписей под инициативой, предлагающей закрепить нейтральный статус в федеральной Конституции. На данный момент свои подписи под законопроектом поставили 140 тыс. граждан страны.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss neutrality initiative gains momentum Оригинал Читать далее Swiss neutrality initiative gains momentum

Как заявил в интервью газете «Блик» Вальтер Вобманн (Walter Wobmann), бывший депутат парламента Швейцарии от Швейцарской народной партии SVP и представитель инициативного гражданского комитета, запустившего данный законопроект под названием Wahrung der schweizerischen NeutralitätВнешняя ссылка («О сохранении швейцарского нейтралитета»), инициатива уже имеет в своем активе около 110 000 нотариально заверенных подписей.

Всего в Швейцарии под народной законодательной инициативой, предлагающей поправки к конституции, следует собрать 100 000 подписей. «Мы передадим нашу инициативу в Федеральную канцелярию в Берне 11 апреля 2024 года в 14:00», — уточнил Вальтер Вобманн. На данный момент свои подписи под этим законопроектом поставили 140 тыс. граждан страны.

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Как указывает Вальтер Вобманн, «вечный нейтралитет — это (внешнеполитическая) модель, которая позволяет Швейцарии оставаться в состоянии мира, люди не хотят ставить эту модель под угрозу. Благодаря (этой модели) мы уже более 200 лет избавлены от войн. Нейтралитет, который работает только от случая к случаю, недопустим». Читайте подробнее ниже об истории швейцарского нейтралитета:

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Что на практике означало бы одобрение народом такой инициативы? Швейцарии было бы тогда запрещено реализовывать «невоенные принудительные меры» против воюющих государств, иными словами, ей больше не было бы позволено ни участвовать в санкциях, ни вводить их самостоятельно. Например, согласно инициативе, Швейцарии будет запрещено присоединяться к санкциям, введенным Европейским союзом в отношении России после её агрессии против Украины. По-прежнему не будут подпадать под этот запрет обязательства Швейцарии перед Организацией Объединенных Наций, в том числе в области санкций.

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Кроме того, Швейцария могла бы и дальше принимать меры с целью не дать превратить нейтральную страну в «черный ход» для обхода санкций, введенных другими странами. Инициаторы также указывают, что они хотят закрепить в конституции положение о том, что Швейцария использует свой вечный нейтралитет для предотвращения и разрешения конфликтов и что она должна быть доступна в качестве посредника, для чего она обязана поддерживать хорошие отношения со всеми государствами.

Федеральная конституция Швейцарии пока не содержит положения о том, что Швейцария является нейтральной страной, там только указано, что Федеральный совет (кабмин) и парламент должны принимать меры для сохранения нейтралитета Швейцарии. По данным Федерального департамента / министерства иностранных дел, права и обязанности нейтрального государства регулируются сегодня соответствующим швейцарским законодательством, опирающимся на Гаагские конвенции 1907 года. Напомним, что на Первой и Второй мирных конференциях в Гааге были сформулированы международные конвенции о законах и обычаях войны, ставшие основой комплекса норм международного гуманитарного права.

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Первая Гаагская конференция была созвана по инициативе Российской империи, вторая — по инициативе Соединённых Штатов Америки. Правительство Швейцарии не считает целесообразным закреплять нейтралитет в конституции или создавать какой-то отдельный Закон о нейтралитете, так как это ограничило бы находящееся в распоряжении Швейцарии пространство для внешнеполитического маневра. Нынешняя политика в сфере нейтралитета была определена в 1993 году в специальном «послании» Федерального совета.

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