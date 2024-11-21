Как Швейцария должна готовиться ко второму пришествию Трампа?

Вопрос, который сейчас волнует все мировые столицы, состоит в следующем: каким образом подготовиться к некоторым из наиболее радикальных внешнеполитических идей Трампа? Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Ожидается, что, придя в Белый дом во второй раз, Дональд Трамп будет проводить изоляционистский и непредсказуемый курс. Если это произойдет, то как Швейцария, которая в своей внешней политике делает ставку на стабильную, основанную на правилах систему международных отношений, могла бы и дальше поддерживать с Соединенными Штатами, своим ключевым торговым партнером, ровные и конструктивные отношения?

12 минут

На следующий день после того, как кандидат от республиканцев одержал убедительную победу в президентской гонке, Сьюзи Левайн (Suzi LeVine), посол США в Швейцарии при Бараке Обаме, заявила, что «эти выборы будут иметь далеко идущие последствия на десятилетия вперед, причем не только для Соединенных Штатах, но и для всех — и каждого — в мире». Вопрос, который поэтому сейчас волнует все мировые столицы, состоит в следующем: каким образом подготовиться к некоторым из наиболее радикальных внешнеполитических идей Трампа? Избранный президент уже начал постепенно раскрывать свои карты, например, пригрозив ввести высокие таможенные тарифы на импорт и отказаться от поддержки трансатлантического оборонного альянса НАТО.

Швейцария не является членом НАТО или Европейского союза, но она поддерживает с обеими структурами тесные связи. Как считает Штефан Легге (Stefan LeggeВнешняя ссылка), эксперт по международной торговле из Института права и экономики (Institute for Law and Economics) при Университете Санкт-Галлена, на первых порах малые державы, скорее всего, останутся без особого внимания со стороны новой администрации. Давид Сильван (David SylvanВнешняя ссылка), почетный профессор Женевского института международных отношений (Geneva Graduate Institute), с этой оценкой согласен и говорит, что такие страны, как ШвейцарияВнешняя ссылка, находятся на периферии кратко- и среднесрочного планирования новой администрации и это обстоятельство вполне может стать преимуществом — если, конечно, Берн правильно разыграет все свои карты.

Одной из таких карт станет сохранение стабильных и прочных торгово-экономических отношений с США, коль скоро эта страна является вторым по величине торговым партнером Берна сразу после ЕС и крупнейшим рынком швейцарского экспорта, объем которого в 2023 году составил 56,6 миллиарда швейцарских франков, или 64,3 миллиарда долларов. А между тем Дональд Трамп уже заявил, что намерен обложить весь европейский импорт пошлиной в 20%, а товары из Китая подорожают при пересечении американской границы вообще на все 60%. По мнению многих экономистов, от этой меры могут пострадать и несколько ключевых отраслей и секторов швейцарской экономики, включая фармацевтику, машиностроение, производство часов и продуктов питания. При наихудшем раскладе такой протекционизм может спровоцировать сжатие ВВП Швейцарии на показатель до 0,2%.

Швейцария, страна передовых био- и медтехнологий, с тревогой и надеждой смотрит на второе президентство Дональда Трампа. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Государственный секретариат по экономическим вопросам SECO (подразделение Минэкономики Швейцарии) уже заявил, что «Швейцария однозначно отвергает планыВнешняя ссылка [на предмет введения США запретительных таможенных тарифов]», намереваясь обсудить этот вопрос с соответствующими курирующими структурами в США и с другими своими важными торговыми партнерами, такими как Германия. По словам Штефана Легге, все эти угрозы по поводу тарифов могут быть просто блефом, способом оказать давление, но сбрасывать их со счетов нельзя, пусть на первом месте у Дональда Трампа и стоит ЕС, которому, по словам будущего президента, за свое положительное сальдо торговли с США «придется заплатить большую цену».

«Реагируя на такого рода заявления, ЕС уже планирует реализовать пакет мер по повышению степени своей экономической конкурентоспособности — и это хорошая новость для Швейцарии, благосостояние и процветание которой напрямую зависят от сильной европейской экономики. Но если экономические отношения Брюсселя с Вашингтоном серьёзно испортятся, если начнется, не дай бог, новая торговая война, подобная той, что велась во время первого срока Трампа, то такая ситуация может обернуться для Берна большими неприятностями», — резюмирует Штефан Легге.

Тарифы, таможня, свободная торговля

Можно вспомнить, говорит он дальше, что США уже вводили повышенные таможенные тарифы на импорт продукции европейской черной металлургии и что тогда Евросоюз принял ответные меры, а Швейцария как раз тоже «попала тогда под эту раздачу». «Но что бы ни случилось далее, Швейцарии крайне важно иметь привилегированный доступ к другим важным рынкам, включая рынок ЕС». Многие лидеры швейцарской экономикиВнешняя ссылка давно призывают правительство в качестве меры по хеджированию возможных тарифных рисков заключить наконец с США Соглашение о свободной торговле (ССТ). Берн и Вашингтон уже вели в свое время предварительные консультации по вопросу о заключении такой сделки, и было это как раз во время предыдущего президентства Трампа.

Показать больше

Показать больше Трамп или Харрис: выбор Америки и положение Швейцарии Этот контент был опубликован на Что возвращение в Белый дом Д. Трампа или новая администрация К. Харрис будут означать для Швейцарии? Читать далее Трамп или Харрис: выбор Америки и положение Швейцарии

Эд Макмаллен, который в то время занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Швейцарии, заявил на днях, что за время второго срока Дональда Трампа США точно хотели бы заключить такое соглашение. Британское правительство сейчас тоже взвешивает все за и против. Оно могло бы заключить ССТ с США или же отдать приоритет более тесным экономическим связям с Европой. Канада имеет торговое соглашение с США и Мексикой, так называемое соглашение USMCA (United States — Mexico — Canada Agreement). Не исключено, что Дональд Трамп хочет пересмотреть и его тоже, так что и в Канаде уже звучат голоса в пользу заключения с США двустороннего торгово-экономического соглашения.

Штефан Легге сомневается в реалистичности сделки между Швейцарией и США на предмет заключения ССТ. «Что Швейцария может предложить США? Очень мало, если только мы полностью не откроем для американских товаров свой сельскохозяйственный рынок. Но швейцарская сторона вряд ли откажется от политической и экономико-финансовой поддержки своего сельского хозяйства. А если Швейцарии больше нечего предложить, то лучше оставить ССТ в покое и не отсвечивать до поры до времени. Потому что Швейцария, как и ЕС, имеет в торговле с США положительное сальдо, и если Трамп вдруг обратит на этот факт свое внимание, то он может вызвать его недовольство. А швейцарцы сейчас меньше всего на свете хотели бы, чтобы американцы спросили их: «а что вы можете сделать для нас?»».

Под зонтик НАТО?

Еще одна проблема может возникнуть у Швейцарии, если Дональд Трамп всерьез начнет выполнять свое обещание быстро положить конец войне в Украине. Избранный президент США еще ничего толком не рассказал о своих планах на этот счет. Но если он вдруг начнет всерьез оказывать давление на Украину, с тем чтобы та согласилась сесть за стол переговоров с Путиным, причем вопреки приоритетам европейских союзников Украины, то Швейцарии придется решать, что в её интересах — встать на сторону европейцев или же поддержать американцев в их стремлении заключить эту «сделку».

Показать больше

Показать больше Четыре года Дональда Трампа и отношения Берн-Вашингтон Этот контент был опубликован на Пока социальные сети сначала «выпиливают», а потом снова возвращают Трампа, мы проводим трезвый анализ. Читать далее Четыре года Дональда Трампа и отношения Берн-Вашингтон

«Ситуация может ещё более осложниться, если Россия вдруг начнет бряцать оружием и у границ стран Балтии — возможность нападения Кремля на еще одно государство в Восточной Европе вызывает на континенте реальное беспокойство. Будет ли Швейцария чувствовать себя в безопасности в таком случае? Подозреваю, что нет», — говорит Д. Сильван. По мнению председателя швейцарской партии «Центр» (Die Mitte) Герхарда Пфистера (Gerhard Pfister), ответ мог бы заключаться в дальнейшем сближении Швейцарии с оборонительным блоком НАТО, сохраняя при этом свой нейтралитет. «Это было бы крайне важно, поскольку сейчас Швейцария с ее нынешним военным потенциалом защитить сама себя не в состоянии».

Об этом заявил и Джон Болтон, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности. «Дональд Трамп продолжит то, на чем он остановился четыре года назад», — указал 75-летний политик в интервью, опубликованном в это воскресенье 17 ноября 2024 года швейцарской газетой SonntagsBlick. «Он, возможно, захочет отказаться от участия в Североатлантическом договоре. Я был с ним на саммите НАТО в 2018 году в Брюсселе. В то время он был уже на грани (принятия такого решения). Но на этот раз, в зависимости от хода войны в Украине, он уже может пойти до конца. Нужно понимать, что Трамп делает только то, что считает наиболее выгодным для себя. Он считает, что Соединенные Штаты защищают Европу, не получая за это ничего взамен».

В 2022 году Швейцария, весьма рассердив Париж, купила у США 35 новейших истребителей F-35. Keystone / Peter Klaunzer

По этой же причине Джон Болтон призвал европейские страны больше тратить на оборону. «Мне кажется очевидным, что НАТО — это функционирующий альянс, обеспечивающий безопасность всех его членов, включая и США. Швейцария тоже должна вступить в НАТО. Я не хочу ввязываться в ваши политические дебаты, но я считаю, что это было бы наилучшим решением. В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего. Даже Швеция и Финляндия отказались от своего нейтралитета, потому что поняли, что в безопасности они будут, только нырнув под зонтик НАТО».

Штефан Легге тоже считает, что Швейцария должна увеличить свои расходы на оборону. Парламент уже согласился принять в этой области некоторые меры, благодаря которым к 2030 году военные ассигнования в стране достигнут уровня в 1% от ВВП. «Проблема только в том, что Трамп непредсказуем, поэтому мы должны иметь у себя на столе все сценарии. Мы должны быть прагматичными, надо придумать, как можно было бы улучшить двусторонние отношения. Покупка американской военной техники могла бы стать правильном шагом в правильном направлении». В 2022 году Швейцария, напомним, весьма рассердив Париж, купила у США 35 новейших истребителей F-35.

Еще больше нефти и газа

Одним из предвыборных обещаний, которое, как уверен Д. Сильван, Трамп выполнит обязательно, станет выход США из Парижского соглашения по климату. Он также уже заявил, что отменит закон «О снижении инфляции» (Inflation Reduction Act, IRA), принятый Конгрессом и подписанный Байденом 16 августа 2022 года. Закон предусматривал, в частности, сокращение ассигнований на здравоохранение и ускоренный переход на экологически чистую энергию и электромобили, предусматривал он и налоговую реформу, точнее, увеличение налоговых ставок подоходного налога НДФЛ для сверхбогатых людей и мощных бизнес-корпораций.

Показать больше

Показать больше Швейцария и НАТО: просто флирт или «начало прекрасной дружбы»? Этот контент был опубликован на Швейцария и Альянс на пути к тесному сотрудничеству? Наши ответы на все основные вопросы, связанные с этим сюжетом. Читать далее Швейцария и НАТО: просто флирт или «начало прекрасной дружбы»?

«США будут добывать еще больше нефти и газа, на должность министра энергетики Трамп уже выдвинул Криса Райта, убежденного сторонника использования ископаемого топлива», — указывает Д. Сильван. «Все это означает, что США, скорее всего, останутся на долгие годы вперед крупнейшим загрязнителем атмосферы планеты. Планы Трампа могут привести к тому, что многие государства просто откажутся от проведения реформ в области защиты климата, начав снова инвестировать в ископаемое топливо», — предупредил швейцарский парламентарий от партии «Зелёных» (GPS) Николас Вальдер (Nicolas Walder).

По его мнению, в такой ситуации Берн должен будет в достижении климатических целей еще более тесно сотрудничать с Брюсселем. «Следующее президентство Трампа необязательно должно означать полное прекращение глобальных усилий в области противодействия негативным последствиям изменения климата, так что у Швейцарии и Европы есть шанс захватить лидерство в столь важном «энергетическом переходе», и это та возможность, которую наша страна не должна упускать».

Англоязычная оригинальная версия материала вышла под редакцией Линдси Джонстон/тс, русскоязычная оригинальная версия подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / ап / нк.

Показать больше

Показать больше Лучшие статьи этой недели Введите свой адрес электронной почты, выберите любую из рассылок ниже. Затем нажмите «Подписаться». Читать далее Лучшие статьи этой недели