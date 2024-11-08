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Когда Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению?

Правительство Швейцарии, Федеральный совет, проинформировало о состоянии консультаций Швейцарии и ЕС по Рамочному соглашению.
Правительство Швейцарии, Федеральный совет, проинформировало о состоянии консультаций Швейцарии и ЕС по Рамочному соглашению. Keystone-SDA

На своем очередном заседании 6 ноября 2024 года Федеральный совет, швейцарский кабмин, провел углубленное обсуждение состояния консультаций Швейцарии и ЕС по Рамочному соглашению.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Как указало правительство, переговоры Берна и Брюсселя находятся на продвинутой стадии по большинству досье, продолжаются они и довольно «интенсивно» по таким вопросам, как режим свободного передвижения людей, рынок электричества и порядок участия Швейцарии в формировании бюджета так называемого «Фонда сплочения» Евросоюза. Как сообщает далее правительство, начиная с 18 марта 2024 года швейцарская делегация во главе с главным переговорщиком, послом Патриком Франценом, провела более 140 раундов консультаций.

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ЕС и Швейцария продолжат переговоры по Рамочному соглашению

Этот контент был опубликован на Совместная декларация станет основой для будущего нового раунда консультаций между Швейцарией и ЕС по поводу договорных рамок их отношений.

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По итогам этих переговоров Швейцарии придется перенять около полутора сотен правовых актов ЕС. ЕС требует и повышения «до норвежского уровня» взносов Швейцарии в «Фонд сплочения», что довольно сложно, с учетом обсуждаемых сейчас в Швейцарии планов существенной экономии бюджетных расходов в размере до 4 млрд франков. Существенный прогресс был уже достигнут по некоторым институциональным вопросам и, в частности, по вопросам порядка предоставления бюджетных субсидий «системным» отраслям экономики (в Швейцарии это прежде всего сельское хозяйство).

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Президент Швейцарской Конфедерации в 2024 году Виола Амхерд и Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, в Брюсселе в марте 2024 года.

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Отношения с ЕС: Швейцария настроена критически, но выступает за диалог

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Прогресс был достигнут, как сообщает правительство, также и на «внутреннем фронте» переговоров и консультаций с кантонами (суверенными субъектами федерации), с социальными и экономическими партнёрами (а это промышленные группы, профсоюзы, ассоциации работодателей) и с соответствующими группами интересов, по таким ключевым вопросам, как иммиграция, защита швейцарского рынка труда и заработной платы от европейского демпинга, основы функционирования энергетического рынка и систем наземного общественного транспорта.

Федеральный совет также принял принципиальное решение относительно участия Швейцарии в европейской программе финансирования НИОКР «Горизонт». Берн хотел бы снова получить статус ассоциированного члена программы уже в 2027 году. Однако здесь надо еще урегулировать вопрос с оплатой обучения: швейцарские вузы сейчас склонны брать с иностранных студентов больше денег за обучение по сравнению со учащимися из самой Швейцарии.

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Может быть, Берну придется пойти ЕС на уступки в области урегулирования режима свободного передвижения физических лиц между Швейцарией и Европой. Но как скоро Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению? В нынешнем коммюнике правительства Швейцарии дата завершения переговоров с ЕС осталась неназванной, примерная оценка финальных сроков консультаций «будет сделана в надлежащее время». В середине октября 2024 года стало известно, что европейская сторона надеется достичь результата уже к концу текущего года.

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