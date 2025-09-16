«Международный бакалавриат»: Мы не связаны с политическими структурами

Laure Boyer / Hans Lucas

Представители «Международного бакалавриата» в ответ на запрет в России заявили, что их программы не имеют политических целей. Решение Генпрокуратуры о признании IB нежелательной организацией стало частью более широкой кампании против западных образовательных и культурных структур.

5 минут

Елена Серветтаз





Я освещаю международные отношения с акцентом на Швейцарию, провожу журналистские расследования и беру глубоко личные интервью на сложные темы. Более 25 лет в журналистике. Выпускница факультета журналистики МГУ и Французского института прессы в Париже. Бывшая теле- и радиоведущая во Франции и России. Автор книги и документальных фильмов. Брала интервью у президентов и рок-звёзд. Доступно на 1 другом языке English en Russia bans International Baccalaureate over ‘Russophobia’ Оригинал Читать далее Russia bans International Baccalaureate over ‘Russophobia’

25 августа 2025 года, за неделю до начала нового учебного года, Генеральная прокуратура России призналаВнешняя ссылка образовательную организацию «Международный бакалавриат» (International Baccalaureate, IB) нежелательной. Штаб-квартира IB находится в Женеве.

На сайте ведомства среди прочего заявлено, что IB формирует российскую молодежь «по западным шаблонам», продвигает «русофобию», «нетрадиционные ценности», «насаждает свое видение» исторических фактов, участвует в антироссийской пропаганде, «дискредитирует армию» и призывает «к международной изоляции».

Представители IB, отвечая на вопрос SWI swissinfo.ch, заметили, что сожалеют о решении Генеральной прокуратуры, так как это решение «может прервать образовательный процесс школ и учащихся».

В «Международном бакалавриате» пояснили, что свои программы IB реализовывал в том числе в регионах, «где идут конфликты, наблюдается политическая нестабильность или происходят изменения в образовательной политике». «Каждый ученик заслуживает доступа к серьезному, ориентированному на будущее образованию», — пояснили они SWI.

2023 Anadolu Agency

Последствия для школ

Статус «нежелательной организации» означает запрет в России на любую деятельность под брендом IB. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Российские учащиеся и участники программ IB лишаются возможности получать международные дипломы, ранее открывавшие доступ к ведущим вузам мира.

На август 2025 года в России работали 29 школ с программами IB, включая частную школу-пансион «Летово»Внешняя ссылка под Москвой, входившую в мировые рейтингиВнешняя ссылка по результатам экзаменов. Теперь учреждения обязаныВнешняя ссылка вычеркнуть упоминание IB из документации, пересмотреть учебные программы и экзаменационные форматы.

Кто устроил кампанию против IB?

Как отмечает портал T-invariantВнешняя ссылка, новостной сайт российских ученых в эмиграции, решение против IB связано с кампанией, в которой фигурируют вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, близкий к Кремлю предприниматель Константин Малофеев и Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

На последнюю, как и на президента России Владимира Путина, Международный уголовный суд выдал ордер по делу о депортации украинских детей.

Именно Кузнецова, по данным издания, добивалась проверок всех школ IB силами региональных прокуратур и РособрнадзораВнешняя ссылка. «Проверки шли весь год, их было очень много. В одной только школе „Летово“ за год было несколько инспекций», — пояснил T-invariant эксперт, помогавший внедрять IB-программы.

Gavriil Grigorov / POOL / AFP

Участие детей элиты

По информации T-invariantВнешняя ссылка, до недавнего времени в российских IB-школах учились и дети высокопоставленных чиновников, в том числе губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы «Роснефти» Игоря Сечина.Внешняя ссылка

«Международный бакалавриат» является образовательной организацией и не связан с какой-либо политической структурой», — заявили представители IB в комментарии для Swissinfo.

Учителя отмечают, что главной причиной разрыва стала история: программа IB по этому предмету слишком расходилась с государственными нарративами.

«История сегодня — это идеология. Как государство могло это терпеть?» — пояснил один из педагогов T-invariant.

Историк Илья Заславский, преподающий в частной международной школе Le Sallay Dialogue School во Франции, написал в FacebookВнешняя ссылка:

«Им [школам] придется выкручиваться, вымарывать любое упоминание IB из своей документации, менять форматы контрольных и экзаменационных работ. Терять учителей и искать им замену. Срочно запасаться новыми учебниками и рабочими тетрадями — за неделю (!) до начала учебного года. Не исключаю, что терять учеников. Старшеклассникам, учившимся в России по IB. Вот для них это почти катастрофа. Особенно те, кто выпускается в наступающем году. Им предстоит в срочном порядке делать выбор: либо фактически бросать учёбу и посвятить весь год натаскиванию себя на ЕГЭ для поступления в российские ВУЗы; либо так же срочно искать IB школу за рубежом, бросать родной класс, переходить на онлайн-обучение; либо уезжать из России, если они хотят получить-таки IB-сертификат и поступать в зарубежный ВУЗ».

Тренд на изоляцию

Решение Генпрокуратуры по IB укладывается в общий курс на образовательную и культурную изоляцию России. В июле 2025 года ведомство внесло в список «нежелательных организаций» Йельский университетВнешняя ссылка, сославшись на его программу World Fellows, в которой участвовал погибший оппозиционный политик Алексей Навальный.

Генпрокуратура тогда заявила, что «студентов обучают глобальному лидерству», что в действительности якобы означает подготовку оппозиционных лидеров.

При этом в World Fellows, как выяснило издание «Проверено.Медиа»Внешняя ссылка, числилась и глава Центробанка Эльвира Набиуллина: она была допущена к программе, но в итоге не приняла в ней участия.

Оригинальный текст был написан Еленой Серветтаз на английском языке. Редактор Тони Берретт. Перевод на русский язык выполнен русскоязычной редакцией и отредактирован Еленой Серветтаз.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика