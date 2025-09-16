«Международный бакалавриат»: Мы не связаны с политическими структурами
Представители «Международного бакалавриата» в ответ на запрет в России заявили, что их программы не имеют политических целей. Решение Генпрокуратуры о признании IB нежелательной организацией стало частью более широкой кампании против западных образовательных и культурных структур.
25 августа 2025 года, за неделю до начала нового учебного года, Генеральная прокуратура России призналаВнешняя ссылка образовательную организацию «Международный бакалавриат» (International Baccalaureate, IB) нежелательной. Штаб-квартира IB находится в Женеве.
На сайте ведомства среди прочего заявлено, что IB формирует российскую молодежь «по западным шаблонам», продвигает «русофобию», «нетрадиционные ценности», «насаждает свое видение» исторических фактов, участвует в антироссийской пропаганде, «дискредитирует армию» и призывает «к международной изоляции».
Представители IB, отвечая на вопрос SWI swissinfo.ch, заметили, что сожалеют о решении Генеральной прокуратуры, так как это решение «может прервать образовательный процесс школ и учащихся».
В «Международном бакалавриате» пояснили, что свои программы IB реализовывал в том числе в регионах, «где идут конфликты, наблюдается политическая нестабильность или происходят изменения в образовательной политике». «Каждый ученик заслуживает доступа к серьезному, ориентированному на будущее образованию», — пояснили они SWI.
Последствия для школ
Статус «нежелательной организации» означает запрет в России на любую деятельность под брендом IB. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Российские учащиеся и участники программ IB лишаются возможности получать международные дипломы, ранее открывавшие доступ к ведущим вузам мира.
На август 2025 года в России работали 29 школ с программами IB, включая частную школу-пансион «Летово»Внешняя ссылка под Москвой, входившую в мировые рейтингиВнешняя ссылка по результатам экзаменов. Теперь учреждения обязаныВнешняя ссылка вычеркнуть упоминание IB из документации, пересмотреть учебные программы и экзаменационные форматы.
Кто устроил кампанию против IB?
Как отмечает портал T-invariantВнешняя ссылка, новостной сайт российских ученых в эмиграции, решение против IB связано с кампанией, в которой фигурируют вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, близкий к Кремлю предприниматель Константин Малофеев и Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.
На последнюю, как и на президента России Владимира Путина, Международный уголовный суд выдал ордер по делу о депортации украинских детей.
Именно Кузнецова, по данным издания, добивалась проверок всех школ IB силами региональных прокуратур и РособрнадзораВнешняя ссылка. «Проверки шли весь год, их было очень много. В одной только школе „Летово“ за год было несколько инспекций», — пояснил T-invariant эксперт, помогавший внедрять IB-программы.
Участие детей элиты
По информации T-invariantВнешняя ссылка, до недавнего времени в российских IB-школах учились и дети высокопоставленных чиновников, в том числе губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы «Роснефти» Игоря Сечина.Внешняя ссылка
«Международный бакалавриат» является образовательной организацией и не связан с какой-либо политической структурой», — заявили представители IB в комментарии для Swissinfo.
Учителя отмечают, что главной причиной разрыва стала история: программа IB по этому предмету слишком расходилась с государственными нарративами.
«История сегодня — это идеология. Как государство могло это терпеть?» — пояснил один из педагогов T-invariant.
Историк Илья Заславский, преподающий в частной международной школе Le Sallay Dialogue School во Франции, написал в FacebookВнешняя ссылка:
«Им [школам] придется выкручиваться, вымарывать любое упоминание IB из своей документации, менять форматы контрольных и экзаменационных работ. Терять учителей и искать им замену. Срочно запасаться новыми учебниками и рабочими тетрадями — за неделю (!) до начала учебного года. Не исключаю, что терять учеников. Старшеклассникам, учившимся в России по IB. Вот для них это почти катастрофа. Особенно те, кто выпускается в наступающем году. Им предстоит в срочном порядке делать выбор: либо фактически бросать учёбу и посвятить весь год натаскиванию себя на ЕГЭ для поступления в российские ВУЗы; либо так же срочно искать IB школу за рубежом, бросать родной класс, переходить на онлайн-обучение; либо уезжать из России, если они хотят получить-таки IB-сертификат и поступать в зарубежный ВУЗ».
Тренд на изоляцию
Решение Генпрокуратуры по IB укладывается в общий курс на образовательную и культурную изоляцию России. В июле 2025 года ведомство внесло в список «нежелательных организаций» Йельский университетВнешняя ссылка, сославшись на его программу World Fellows, в которой участвовал погибший оппозиционный политик Алексей Навальный.
Генпрокуратура тогда заявила, что «студентов обучают глобальному лидерству», что в действительности якобы означает подготовку оппозиционных лидеров.
При этом в World Fellows, как выяснило издание «Проверено.Медиа»Внешняя ссылка, числилась и глава Центробанка Эльвира Набиуллина: она была допущена к программе, но в итоге не приняла в ней участия.
Оригинальный текст был написан Еленой Серветтаз на английском языке. Редактор Тони Берретт. Перевод на русский язык выполнен русскоязычной редакцией и отредактирован Еленой Серветтаз.
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.