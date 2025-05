Почему предлагаемый Швейцарией закон о космосе имеет глобальное значение

Предлагаемый Швейцарией закон об основах освоения околоземного космического пространства может и не попадает в новостные заголовки так часто, как очередной запуск какой-нибудь ракеты, но в долгосрочной перспективе его значение для деятельности за пределами атмосферы Земли может оказаться не менее важным.

Когда я впервые приехала в Швейцарию в 2017 году, об инновационном потенциале швейцарской космической индустрии я знала очень немногое. Как и все, я ассоциировала эту страну только с горами, шоколадом и высокими зарплатами. Но настоящей причиной моего переезда была работа: ведь именно Швейцария производит обтекатели (защитные оболочки для полезной нагрузки) европейских ракет-носителей Ariane 5 и Ariane 6. Моё восприятие Швейцарии изменилось очень быстро — я открыла для себя страну, чьё точное машиностроение и технологическое мастерство без лишнего шума обеспечили ей заметное и устойчивое присутствие в космической науке и исследовательской деятельности.

В начале 2025 года швейцарский парламент инициировал общественные консультации по первому в истории страны национальному закону о космосеВнешняя ссылка. Проект закона об основах освоения околоземного космического пространства, предложенный Швейцарией, может показаться менее ярким событием по сравнению с пусками ракет, но его последствия для глобального управления деятельностью в космосе могут оказаться по-настоящему историческими. Этот законопроект — важный шаг, заслуживающий международного внимания. Но почему этот вопрос должен волновать людей за пределами Швейцарии?

Потому что космос — это наше общее пространство, действия одной страны могут влиять там на интересы и безопасность других. Закон о космосе, даже если он разработан на национальном уровне, становится частью более широкой правовой архитектуры, формирующей будущее ответственного и устойчивого освоения околоземного пространства. Швейцария, известная своими нейтралитетом и преданностью международному праву, может внести в формирование этой архитектуры очень важный вклад.

Глобальное значение космической деятельности Швейцарии

В повседневной жизни мы все в той или иной степени зависим от космических технологий. Навигационные системы помогают нам ориентироваться в (не)известной местности. В Швейцарии спутники наблюдения предоставляют данные для национального гидрометцентра Meteo Schweiz, для ведомства геодезии и картографии Swisstopo и для сервисов вроде Google Earth.

Спутники связи через такие платформы, как Starlink, обеспечивают телевещание, передачу данных и доступ в интернет. Я быстро поняла: несмотря на свои скромные размеры, Швейцария в области космических исследований впечатляющих результатов. Например, именно Швейцария поставляет атомные часы для навигационной системы Galileo. А началась эта история ещё во времена лунных миссий Apollo — тогда швейцарский солнечный парус был первым на поверхности Луны вместе с первыми людьми.

Будучи одной из десяти стран-основательниц Европейского космического агентства (ESA), Швейцария с самого начала активно поддерживала международное сотрудничество в этой сфере. В период с 1969 по 1978 год она ратифицировала все основные космические договоры ООН, за исключением Лунного соглашения (Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies).

Сегодня ESA объединяет 23 государства. Значительная часть швейцарской космической деятельности осуществляется через участие в программах и миссиях ESA в сферах образования, науки и инноваций. С 2008 года Швейцария также является участницей Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS), внося свой вклад в глобальные дискуссии о будущем космической политики.

Швейцарский флаг был впервые был поднят в космосе профессором Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Клодом Николье, а вскоре его снова поднимет на орбиту один из самых молодых астронавтов ESA швейцарец Марко Зибер. Сегодня Швейцария активно участвует в работе Международной космической станции (МКС), в развитии будущей окололунной станции Lunar Gateway, а также в миссиях ESA ExoMars и Mars Sample Return, направленных на изучение и освоение Марса.

Развитый космический сектор Швейцарии

Переход Швейцарии от поставщика отдельных компонентов к комплексному разработчику и производителю интегрированных космических систем служит примером того, как сравнительно небольшие страны могут развивать в этой высокотехнологичной области свой собственный значительный потенциал. Сегодня Швейцария располагает высокоразвитой космической индустрией: компании APCO и Beyond Gravity возглавляют разветвлённую экосистему инновационных предприятий.

Но им на смену уже приходит новое поколение ученых и инженеров, предлагающих сквозные (end-to-end) решения, в числе которых Astrocast (спутниковый интернет вещей), Dphi Space, ClearSpace (удаление космического мусора), WiseSat, Aerospace Labs (управление наземным сегментом — ключевой наземной частью любой космической системы, отвечающей за связь, управление и получение данных с космического аппарата), PAVE-Space и SWISSto12 (спутниковые компоненты).

Этим компаниям как раз и предстоит развиваться в рамках готовящегося национального правового регулирования процессов, происходящих на орбите, отражая одновременно все более активное участие Швейцарии в развитии космических технологий. Этот пример особенно ценен для других малых стран, стремящихся сформировать собственный космический сектор без необходимости конкурировать с бюджетами космических сверхдержав.

Стратегические инвестиции

Будучи либеральной страной, ориентированной на инновации, Швейцария обязана осуществлять стратегические инвестиции в ключевые технологии космической отрасли, если только она хочет сохранить свою конкурентоспособность на международной арене. Это особенно актуально с учётом её положения вне Европейского союза и в свете возможных таможенных пошлин, которые США намерены ввести в отношении швейцарской продукции авиакосмического сектора. Тревожный отток талантливых выпускников профильных вузов за границу и растущий спрос на квалифицированных инженеров внутри страны ясно указывают на необходимость укрепления национальной космической индустрии.

Недавние инвестиции швейцарской армии в космическую инфраструктуру отражают понимание правительство этой реальности и представляют собой необходимую адаптацию к обостряющейся геополитической обстановке. Пришло время действовать последовательно и решительно — от этих шагов зависят технологическая автономия Швейцарии и её устойчивое будущее в космосе. Закон о космосе, разработанный Швейцарией, создаёт прочный правовой фундамент, но, чтобы обеспечить устойчивое участие страны в космической сфере, необходимо мыслить шире, выходя за рамки какого-то одного нормативного акта.

Я гражданка Франции, наблюдающая за процессом со стороны, и я нахожу подход Швейцарии к этой проблематике особенно показательным. Уже сам механизм общественных консультаций демонстрирует, как страна без собственного космического агентства способна сформировать всестороннее правовое регулирование в поддержку динамично развивающейся аэрокосмической отрасли. Этот опыт может послужить полезным ориентиром для государств со схожими стартовыми условиями. Кроме того, ориентированный на инициативу снизу подход создаёт благоприятную среду для появления и развития новых инициатив и проектов.

Почему предлагаемый швейцарский закон о космосе важен для всех

Предлагаемый Швейцарией закон о космической деятельности на околоземной орбите и не только позволяет внедрить в правоприменительную практику три ключевых принципа международного регулирования в интересах безопасного и устойчивого освоения космоса:

Регистрация в ООН: установление рамок, обязывающих национальных операторов регистрировать свои космические проекты миссии, что повышает степень прозрачности этой сферы и служит адекватным ответом на увеличивающийся объём космического трафика.

установление рамок, обязывающих национальных операторов регистрировать свои космические проекты миссии, что повышает степень прозрачности этой сферы и служит адекватным ответом на увеличивающийся объём космического трафика. Конвенция об ответственности: закон интегрирует международные нормы ответственности за возможный ущерб, причинённый космической деятельностью, и определяет юридически понятные механизмы возмещения ущерба.

закон интегрирует международные нормы ответственности за возможный ущерб, причинённый космической деятельностью, и определяет юридически понятные механизмы возмещения ущерба. Устойчивость в космосе: благодаря положениям о снижении рисков и устойчивом управлении космическими миссиями, Швейцария вносит вклад в сохранение космоса в качестве общего глобального ресурса.

В совокупности этот закон укрепляет привлекательность Швейцарии в качестве площадки для реализации как частных, так и государственных космических проектов. Он создаёт гибкую, стимулирующую инновации правовую среду, которая одновременно минимизирует бюрократическое давление и повышает международную конкурентоспособность швейцарских представителей авиакосмической отрасли. Для самой Швейцарии это шанс формально закрепить свой потенциал в этой области и задать вектор устойчивого развития сектора на будущее.

А для других стран — это пример прагматичного подхода к одной из самых актуальных задач современного глобального управления: как обеспечить, чтобы космос оставался доступным, полезным и безопасным для будущих поколений. Консультационный процесс по законопроекту продолжится до 6 мая 2025 года. Он открыт для всех заинтересованных сторон (НИИ, бизнес-компаний, административных органов), предоставляя им возможность внести свой вклад в разработку первого в истории Швейцарии закона, регулирующего её деятельность за пределами земной атмосферы: от выдачи разрешений и контроля космический миссий вплоть до регистрации объектов на орбите и распределения секторов и степеней ответственности.

