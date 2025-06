Warum das geplante Schweizer Weltraumgesetz wichtig ist

Emmanuelle David ist Direktorin des EPFL Space Center an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (EPFL) in Lausanne. Emmanuelle David verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Raumfahrt im akademischen Bereich, bei Agenturen und in der Industrie, von der Vorentwicklung bis hin zum Startbetrieb. Sie hat Abschlüsse in Luft- und Raumfahrttechnik der Technischen Universität Compiègne, Frankreich, und der Technischen Universität Braunschweig, Deutschland.