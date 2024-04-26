Почему Швейцария продает меньше продукции ВПК?

Войны и конфликты: военные расходы увеличиваются по всему миру, но Швейцария почему-то производит и продает военных товаров меньше, чем раньше. © Keystone / Christian Beutler

2 443 000 000 000 000 долларов США — это почти 2,3 триллиона швейцарских франков. Именно столько в прошлом 2024 году весь мир потратил на вооружения. И когда спрос растет, вообще-то увеличиваются и продажи оборонных компаний. Однако в Швейцарии что-то пошло не так.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Продажи продукции ВПК Швейцарии за отчетный период сократились — более чем на четверть. Если быть совсем точным, то на 27%, то есть больше чем на четверть. Экспорт вооружений из Швейцарии в стоимостном выражении составил за прошлый 2023 год сумму менее чем в 700 млн швейцарских франков. С одной стороны, это связано с более жесткими экспортными правилами — Швейцария в этом отношении действует весьма добросовестно и выполняет всё, что написано на черным по белому в законодательных актах.

С другой стороны, во многом виноват в такой ситуации… эмират Катар. В 2022 году эта страна региона Персидского залива принимала у себя Чемпионат мира по футболу — и она оснастила себя соответствующим образом, в том числе и в военной области. В частности, для защиты стадионов от атак с воздуха ею были заказаны в Швейцарии очень дорогие системы противовоздушной обороны на общую сумму в 120 миллионов швейцарских франков.

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В 2023 году такого рода заказов ВПК Швейцарии уже не получал, что и стало одной из причин общего падения продаж. «У отделов продаж швейцарских компаний было (в прошлом году) значительно меньше работы», — говорит Маттиас Цоллер (Matthias Zoller) из Swiss ASD, ассоциации швейцарских экспортоориентированных компаний сферы ВПК. В эту структуру входят фирмы из сферы безопасности, оборонных технологий и авиации, производящие как военную, так и гражданскую продукцию.

Свою роль играют и политические аспекты. Например, немецкая оборонная компания Rheinmetall производит в Швейцарии на данный момент заметно меньше продукции, чем раньше, например, она перенесла отсюда в другие страны производство боеприпасов для зенитных танков Gepard. Это было связано с тем, что Швейцария запретила экспорт и даже реэкспорт из третьих стран своих военных материалов.

«Наши европейские соседи и самые важные клиенты потеряли доверие к Швейцарии и больше не делают у нас новых заказов. Например, Нидерланды приняли принципиальное решение прекратить закупки швейцарской продукции оборонного назначения», — продолжает Маттиас Цоллер в интервью швейцарскому радио SRFВнешняя ссылка. Широкая публика в Швейцарии осознала всю остроту проблемы в прошлом году в рамках дебатов о судьбе списанных швейцарских танков типа Leopard — увеличилась соответствующим образом и степень общественно-политической поляризации в стране.

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«Естественно, что военная промышленность опасается за свой бизнес. Догматическая интерпретация принципов нейтралитета опасна для оборонной промышленности». На это указал в октябре 2023 года президент межотраслевой ассоциации предприятий машиностроительной сферы Swissmem Мартин Хирцель Martin Hirzel в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. По разным оценкам в оборонной промышленности Швейцарии заняты 14 000 человек — и вряд ли в ближайшем будущем это число будет увеличиваться. В настоящее время отраслевые ассоциации сферы активно работают на политическом уровне, с тем чтобы смягчить строгие нормы швейцарского военно-экспортного законодательства.

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