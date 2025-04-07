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Внешняя политика

Разминирование в Украине: есть позитивные итоги

Разминирование в Украине: есть позитивные итоги
Разминирование в Украине: есть позитивные итоги. Keystone-SDA

Более 70 % территорий, пригодных для проведения работ и проживания, в Украине уже освобождены от противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает Швейцарский фонд противоминной деятельности (Schweizerische Stiftung für Minenräumung, SSM), базирующийся в Женеве.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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На прошлой неделе эта организация объявила о предстоящих испытаниях нового дрона, предназначенного для выявления мин. Несмотря на масштаб минной угрозы, «мы можем быть оптимистами», — отметил директор SSM Хансйорг Эберле (Hansjörg Eberle), выступая в Женеве по случаю Международного дня информирования о минной опасности и содействия противоминной деятельности. С начала войны команда фонда обследовала около 120 км² территории.

Благодаря этой работе, а также усилиям других международных и украинских структур, тысячи гектаров земли были возвращены в промышленный и сельскохозяйственный оборот, а также использованы для восстановления инфраструктуры и повышения безопасности местного населения. С участием SSM были очищены участки в Черниговской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Около 400 000 человек прошли обучение по выявлению мин. «Взрывные устройства извлекаются из земли ежедневно», — подчеркнули в фонде. Несколько месяцев назад SSM заключил партнёрское соглашение с украинской неправительственной организацией «Украинский центр гуманитарной защиты» (Громадська організація «Український центр гуманітарного захисту»).

БПЛА ищет мины

Швейцарская сторона оказывает техническую поддержку в области разминирования и содействует выстраиванию устойчивых систем управления. В ближайшие недели фонд проведёт испытания нового беспилотника, оснащённого радаром, способным сканировать подземное пространство. По оценке специалистов, это позволит быстрее и точнее выявлять противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, ускоряя очистку территорий.

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Из 45 000 км² пригодной для разминирования территории на конец 2024 года уже 35 000 км² были обследованы и частично очищены в ходе инженерных работ и операций по дезактивации. Швейцария активно поддерживает деятельность SSM и других участников процесса разминирования. В частности, Женевский международный Центр гуманитарного разминирования (Geneva International Centre for Humanitarian Demining, GICHD) помогает украинским властям в разработке государственной стратегии в этой сфере.

Задача — очистить от мин около 80 % территории страны к 2033 году. Однако, по предварительным оценкам, полное разминирование всей страны может занять несколько столетий. На этой неделе в Женеве состоится международный семинар по разминированию, на котором выступит представитель Украины на уровне заместителя министра.

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