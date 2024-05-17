Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию

В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

В прошедшем 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объемов общих иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности: число иностранных инвестиционных проектов по всей Европе снизилось на 4%.

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Keystone-SDA Доступно на 1 другом языке English en Sharp rise in foreign investments in Switzerland in 2023 Оригинал Читать далее Sharp rise in foreign investments in Switzerland in 2023

За это же время данный показатель в Швейцарии увеличился на более чем 50%, общая численность инвестиционных проектов достигла почти девяти десятков (если быть совсем точным — 89 проектов). Об этом сообщила в четверг 2 мая 2024 года консалтинговая компания EY. Количество новых рабочих мест, созданных благодаря таким иностранным инвестициям в Швейцарии, увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем в пять раз (1 781 новое рабочее место).

По количеству новых инвестиционных проектов в Европе рейтинг возглавляют Франция и Великобритания, на третьем месте — Германия в качестве крупнейшей экономики Старого света. Швейцария занимает в этом списке 12-е место. Самым крупным источником инвестиций в Швейцарии стали американские компании. Как считает EY, Швейцария остается для них очень привлекательной локацией, прежде всего в качестве «ворот на европейский рынок».

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Кроме того, как подчеркивается, в Швейцарии действует благоприятная для компаний и частных лиц налоговая система. Введению в стране минимального налогообложения прибылей транснациональных корпораций на уровне 15% не оказало, пока, по крайней мере, особого влияния на привлекательность Швейцарии в качестве деловой площадки мирового уровня.

Если же принять во внимание еще и инвестиции, сделанные швейцарскими компаниями в других европейских странах, то Швейцария становится на инвестиционном рынке ещё более крупным игроком. Среди иностранных инвесторов в Европе Швейцария занимает седьмое место, при этом наибольшая доля средств швейцарских компаний инвестируется в Германии.

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Показать больше Швейцарцы не склонны к рисковым инвестициям Этот контент был опубликован на Жители Швейцарии не склонны к рисковым инвестициям и предпочитают вкладывать свои деньги в сберегательные счета, а не в акции на фондовом рынке. Читать далее Швейцарцы не склонны к рисковым инвестициям