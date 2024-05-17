Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию
В прошедшем 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объемов общих иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности: число иностранных инвестиционных проектов по всей Европе снизилось на 4%.
За это же время данный показатель в Швейцарии увеличился на более чем 50%, общая численность инвестиционных проектов достигла почти девяти десятков (если быть совсем точным — 89 проектов). Об этом сообщила в четверг 2 мая 2024 года консалтинговая компания EY. Количество новых рабочих мест, созданных благодаря таким иностранным инвестициям в Швейцарии, увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем в пять раз (1 781 новое рабочее место).
По количеству новых инвестиционных проектов в Европе рейтинг возглавляют Франция и Великобритания, на третьем месте — Германия в качестве крупнейшей экономики Старого света. Швейцария занимает в этом списке 12-е место. Самым крупным источником инвестиций в Швейцарии стали американские компании. Как считает EY, Швейцария остается для них очень привлекательной локацией, прежде всего в качестве «ворот на европейский рынок».
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Кроме того, как подчеркивается, в Швейцарии действует благоприятная для компаний и частных лиц налоговая система. Введению в стране минимального налогообложения прибылей транснациональных корпораций на уровне 15% не оказало, пока, по крайней мере, особого влияния на привлекательность Швейцарии в качестве деловой площадки мирового уровня.
Если же принять во внимание еще и инвестиции, сделанные швейцарскими компаниями в других европейских странах, то Швейцария становится на инвестиционном рынке ещё более крупным игроком. Среди иностранных инвесторов в Европе Швейцария занимает седьмое место, при этом наибольшая доля средств швейцарских компаний инвестируется в Германии.
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Швейцарцы не склонны к рисковым инвестициям
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