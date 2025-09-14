The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Внешняя политика

Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?

Минобороны: «Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии».
Минобороны: «Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии». Keystone-SDA

Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами, по словам главы Федерального департамента / Министерства обороны, защиты населения и спорта (VBS) Мартина Пфистера, пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии.

Этот контент был опубликован на
5 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo

«Тем не менее это событие показывает, насколько нестабильна ситуация в Европе», — заявил министр обороны Швейцарии в интервью газете SonntagsZeitungВнешняя ссылка. По его словам, безопасность Европы «находится под угрозой и за пределами Украины». Мартин Пфистер назвал этот инцидент «нарушением территориальной целостности европейского государства». Реакция стран ЕС, подчеркнул он, демонстрирует, что угрозу воспринимают всерьёз: подобные действия повышают риск эскалации.

Для Швейцарии, по его словам, подобный сценарий маловероятен — хотя бы по географическим причинам. Но если бы он всё же реализовался, то нынешняя система противовоздушной обороны страны, признал Мартин Пфистер, не смогла бы отразить такие атаки дронов. По его словам, у Швейцарии есть средства для уничтожения беспилотников на короткой дистанции. Однако страна по-прежнему ждёт поставки систем ПВО средней и большой дальности.

Украинский военнослужащий осуществляет запуск разведывательного беспилотного летательного аппарата FlyEye польского производства, состоящего на вооружении украинской армии. Киевская область, Украина, 2 августа 2022 года. © 2022 The Associated Press. Все права защищены.

Международная Женева

Новые правила войны: дроны, Украина и перспективы МГП

Этот контент был опубликован на Украина стала наглядным примером того, как быстро и радикально дроны меняют облик современных вооружённых конфликтов.

Читать далее Новые правила войны: дроны, Украина и перспективы МГП

«Особенно по системе Patriot, как известно, есть задержки», — отметил министр, представляющий в правительстве партию «Центр» (Die Mitte). Министерство обороны США из-за приоритетной поддержки Украины пересмотрело график поставок, и Швейцария получит эти комплексы только из более поздних партий. Как напомнил глава VBS, Федеральная служба разведки (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) уже давно указывает на ухудшение ситуации с безопасностью. «Есть риск, что в ближайшие пять лет безопасность Швейцарии окажется под гораздо большей угрозой, чем мы можем представить себе сегодня», — подчеркнул министр обороны.

Украинский военнослужащий запускает средний разведывательный беспилотник в Харьковской области, Украина, 19 июня 2024 г.

Внешняя политика

Швейцарские беспилотники и дилемма нейтралитета

Этот контент был опубликован на Для швейцарского ВПК рынок БПЛА очень выгоден, но насколько такой бизнес совместим с политикой нейтралитета?

Читать далее Швейцарские беспилотники и дилемма нейтралитета

В контексте защиты от дронов Мартин Пфистер особо отметил важность сотрудничества с соседними странами: борьба с беспилотниками будет эффективнее, если обнаруживать их задолго до пересечения границы. При этом, добавил он, сотрудничество должно идти как можно дальше, но не настолько, чтобы Швейцария потеряла возможность самостоятельно принимать решения о применении своих средств ПВО.

Во время последней ночной атаки России на Украину значительное число дронов вторглось в воздушное пространство Польши, страны — члена НАТО. Польские ВВС и союзники по альянсу впервые сбили несколько российских БПЛА. С тех пор Польша получает дополнительную поддержку от партнёров по НАТО. Швейцария, в отличие от Польши, не является членом этого оборонного альянса. Вечером в субботу 13 сентября 2025 года власти Румынии заявили, что её воздушное пространство также было нарушено дроном во время российской атаки на объекты инфраструктуры в соседней Украине.

Этот обзор подготовлен в рамках проекта A European Perspective и посвящён различиям в восприятии оборонной политики в разных странах Европы.

Швейцарская политика

Военные бюджеты Европы растут, но единства в обществе нет

Этот контент был опубликован на Страны ЕС увеличивают военные ассигнования, но в разных странах граждане весьма по-разному оценивают идею усиления национального оборонного потенциала.

Читать далее Военные бюджеты Европы растут, но единства в обществе нет

Как указал министр, тот факт, что Польша настолько серьёзно оказалась затронутой таким инцидентом — это уже новое измерение, хотя речь идёт о давно знакомом шаблоне. Атаки с использованием дронов можно отнести к элементам гибридной войны, которую ведёт Россия. Её формы разнообразны: сюда относится и разрушение коммуникационных кабелей в Балтийском море, и рост шпионской активности, и вмешательство в выборы в отдельных странах. К этому добавляются кибератаки. Под ударом оказываются не только Украина и другие соседние государства России, но и Швейцария.

На вопрос о том, насколько верно сложившееся впечатление, что армия проблему дронов попросту проспала, министр ответил, что он слишком недавно в должности, чтобы выносить окончательные суждения. «Но ясно одно: дроны — это стремительно развивающееся явление на современных полях сражений. Сегодня мы действуем очень активно: в армии создано специальное командование по дронам, агентство Armasuisse плотно занимается этой темой, и наш оборонный концерн Ruag — тоже.

Тем не менее у армии нет „дронов-камикадзе“, которые играют важную роль в Украине. Наши дроны даже вынуждены сопровождаться вертолётами и не могут летать в условиях тумана. Я также прошу не путать ударные и разведывательные беспилотники. Мы рассматриваем разные варианты. Но нет смысла забивать склады моделями дронов, которые вскоре окажутся технически устаревшими. Развитие идёт слишком быстро. Гораздо важнее хорошо готовить военнослужащих и внимательно следить за технологическим прогрессом. Одновременно мы должны обеспечить себе возможность в случае необходимости закупать нужное количество дронов как у нас в стране, так и за её пределами».

Дебаты

Дебаты

Новости

Музей Chaplin’s World в Корсье-сюр-Веве (Corsier-sur-Vevey, Швейцария) будет выкуплен французской компанией Museum Studio совместно с Fribourg Group.

Французская компания купит музей Чаплина в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Музей Chaplin's World в Корсье-сюр-Веве (Corsier-sur-Vevey, Швейцария) будет выкуплен французской компанией Museum Studio совместно с Fribourg Group.

Читать далее Французская компания купит музей Чаплина в Швейцарии
Однако принятый парламентом вариант соответствующего закона оказался куда мягче редакции, предлагавшейся ранее кабмином.

Адвокатов и нотариусов обяжут соблюдать due diligence

Этот контент был опубликован на Однако принятый парламентом вариант соответствующего закона оказался куда мягче редакции, предлагавшейся ранее кабмином.

Читать далее Адвокатов и нотариусов обяжут соблюдать due diligence
Специалисты ВТШ установили механизмы, отвечающие за стабильность пивной пены. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Культура

Почему держится пивная пена: ответ нашли в Цюрихе

Этот контент был опубликован на Специалисты ВТШ установили механизмы, отвечающие за стабильность пивной пены. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Читать далее Почему держится пивная пена: ответ нашли в Цюрихе
Для голосования по кантональным или федеральным вопросам, как и ранее, требуется получения гражданства.

Демократия

На референдуме в Швейцарии отменят запрет на танцы?

Этот контент был опубликован на В нескольких кантонах скоро пройдут референдумы по региональным инициативам. В нашем материале: краткий перечень основных вопросов.

Читать далее На референдуме в Швейцарии отменят запрет на танцы?
В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — это на 6 792 меньше, чем годом ранее.

Иммиграция в Швейцарию продолжает сокращаться

Этот контент был опубликован на В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — это на 6 792 меньше, чем годом ранее.

Читать далее Иммиграция в Швейцарию продолжает сокращаться
Стало известно, насколько в 2026 году швейцарские фирмы намерены увеличить заработную плату сотрудников.

Рабочее место

В 2026 году компании планируют повысить зарплаты

Этот контент был опубликован на Стало известно, насколько в 2026 году швейцарские фирмы намерены увеличить заработную плату сотрудников.

Читать далее В 2026 году компании планируют повысить зарплаты
Люцернская верфь Shiptec AG построит для транспортной компании BLS Schifffahrt новое пассажирское судно с малой осадкой, предназначенное для навигации по Тунскому озеру.

Заложено новое судно для Тунского озера

Этот контент был опубликован на Люцернская верфь Shiptec AG построит для транспортной компании BLS Schifffahrt новое пассажирское судно с малой осадкой, предназначенное для навигации по Тунскому озеру.

Читать далее Заложено новое судно для Тунского озера
Опухолевые клетки способны перепрограммировать соседние здоровые клетки таким образом, что те начинают поддерживать рост опухоли.

Как рак заставляет здоровые клетки работать на себя

Этот контент был опубликован на Опухолевые клетки способны перепрограммировать соседние здоровые клетки таким образом, что те начинают поддерживать рост опухоли.

Читать далее Как рак заставляет здоровые клетки работать на себя
Гражданское состояние, наличие родительских функций и возраст: ключевые факторы гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии

Замужние женщины получают меньше женатых мужчин

Этот контент был опубликован на Гражданское состояние, наличие родительских функций и возраст: ключевые факторы гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии

Читать далее Замужние женщины получают меньше женатых мужчин
Кантональный парламент Цюриха в понедельник высказался против признания Палестины в качестве самостоятельно государства.

Парламент Цюриха: «Не давать денег террористам»

Этот контент был опубликован на Кантональный парламент Цюриха в понедельник высказался против признания Палестины в качестве самостоятельно государства.

Читать далее Парламент Цюриха: «Не давать денег террористам»

По оценке военной разведки (MND), ситуация с безопасностью Швейцарии за последние годы заметно ухудшилась.

Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону

Этот контент был опубликован на «Наше воздушное пространство похоже на швейцарский сыр», — заявляют высокопоставленные швейцарские военные чины.

Читать далее Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону
Soldaten

Швейцарский эксперт: «Военная стратегия России оказалась провальной»

Этот контент был опубликован на Швейцарский военный эксперт Мауро Мантовани считает необходимым ориентировать армию на противодействие реальным угрозам.

Читать далее Швейцарский эксперт: «Военная стратегия России оказалась провальной»
Образ Гельвеции

Нейтралитет и Швейцария: Quo vadis?

Решая вопрос, какой путь на внешнеполитической арене выбрать, путь открытости, или изоляционизма, Швейцария определяет курс своего будущего развития.

Читать далее Нейтралитет и Швейцария: Quo vadis?
Швейцария — это не только часы с кукушкой и шоколадки, это еще и мощный ВПК. Но вот теперь страны Европы избегают его продукции. Почему?

Швейцария обеспокоена: страны Евросоюза не покупают ее вооружений

Этот контент был опубликован на Швейцария — это не только часы с кукушкой и шоколадки, это еще и мощный ВПК. Но вот теперь страны Европы избегают его продукции. Почему?

Читать далее Швейцария обеспокоена: страны Евросоюза не покупают ее вооружений

