Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?

Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами, по словам главы Федерального департамента / Министерства обороны, защиты населения и спорта (VBS) Мартина Пфистера, пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии.

«Тем не менее это событие показывает, насколько нестабильна ситуация в Европе», — заявил министр обороны Швейцарии в интервью газете SonntagsZeitungВнешняя ссылка. По его словам, безопасность Европы «находится под угрозой и за пределами Украины». Мартин Пфистер назвал этот инцидент «нарушением территориальной целостности европейского государства». Реакция стран ЕС, подчеркнул он, демонстрирует, что угрозу воспринимают всерьёз: подобные действия повышают риск эскалации.

Для Швейцарии, по его словам, подобный сценарий маловероятен — хотя бы по географическим причинам. Но если бы он всё же реализовался, то нынешняя система противовоздушной обороны страны, признал Мартин Пфистер, не смогла бы отразить такие атаки дронов. По его словам, у Швейцарии есть средства для уничтожения беспилотников на короткой дистанции. Однако страна по-прежнему ждёт поставки систем ПВО средней и большой дальности.

«Особенно по системе Patriot, как известно, есть задержки», — отметил министр, представляющий в правительстве партию «Центр» (Die Mitte). Министерство обороны США из-за приоритетной поддержки Украины пересмотрело график поставок, и Швейцария получит эти комплексы только из более поздних партий. Как напомнил глава VBS, Федеральная служба разведки (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) уже давно указывает на ухудшение ситуации с безопасностью. «Есть риск, что в ближайшие пять лет безопасность Швейцарии окажется под гораздо большей угрозой, чем мы можем представить себе сегодня», — подчеркнул министр обороны.

В контексте защиты от дронов Мартин Пфистер особо отметил важность сотрудничества с соседними странами: борьба с беспилотниками будет эффективнее, если обнаруживать их задолго до пересечения границы. При этом, добавил он, сотрудничество должно идти как можно дальше, но не настолько, чтобы Швейцария потеряла возможность самостоятельно принимать решения о применении своих средств ПВО.

Во время последней ночной атаки России на Украину значительное число дронов вторглось в воздушное пространство Польши, страны — члена НАТО. Польские ВВС и союзники по альянсу впервые сбили несколько российских БПЛА. С тех пор Польша получает дополнительную поддержку от партнёров по НАТО. Швейцария, в отличие от Польши, не является членом этого оборонного альянса. Вечером в субботу 13 сентября 2025 года власти Румынии заявили, что её воздушное пространство также было нарушено дроном во время российской атаки на объекты инфраструктуры в соседней Украине.

Как указал министр, тот факт, что Польша настолько серьёзно оказалась затронутой таким инцидентом — это уже новое измерение, хотя речь идёт о давно знакомом шаблоне. Атаки с использованием дронов можно отнести к элементам гибридной войны, которую ведёт Россия. Её формы разнообразны: сюда относится и разрушение коммуникационных кабелей в Балтийском море, и рост шпионской активности, и вмешательство в выборы в отдельных странах. К этому добавляются кибератаки. Под ударом оказываются не только Украина и другие соседние государства России, но и Швейцария.

На вопрос о том, насколько верно сложившееся впечатление, что армия проблему дронов попросту проспала, министр ответил, что он слишком недавно в должности, чтобы выносить окончательные суждения. «Но ясно одно: дроны — это стремительно развивающееся явление на современных полях сражений. Сегодня мы действуем очень активно: в армии создано специальное командование по дронам, агентство Armasuisse плотно занимается этой темой, и наш оборонный концерн Ruag — тоже.

Тем не менее у армии нет „дронов-камикадзе“, которые играют важную роль в Украине. Наши дроны даже вынуждены сопровождаться вертолётами и не могут летать в условиях тумана. Я также прошу не путать ударные и разведывательные беспилотники. Мы рассматриваем разные варианты. Но нет смысла забивать склады моделями дронов, которые вскоре окажутся технически устаревшими. Развитие идёт слишком быстро. Гораздо важнее хорошо готовить военнослужащих и внимательно следить за технологическим прогрессом. Одновременно мы должны обеспечить себе возможность в случае необходимости закупать нужное количество дронов как у нас в стране, так и за её пределами».

