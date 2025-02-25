Тысячи человек выразили солидарность с Украиной в Цюрихе и Лозанне

В понедельник 24 февраля 2025 года митинги солидарности с Украиной прошли в Цюрихе и Лозанне. Keystone-SDA

В понедельник вечером в Цюрихе по случаю трехлетней годовщины начала полномасштабной агрессии России против Украины на митинг солидарного с Украиной собрались около 2000 человек. Демонстрация солидарности прошла мирно.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Thousands show solidarity with Ukraine in Switzerland Читать далее Thousands show solidarity with Ukraine in Switzerland

Deutsch de Rund 2000 Personen bekunden in Zürich Solidarität mit Ukraine Оригинал Читать далее Rund 2000 Personen bekunden in Zürich Solidarität mit Ukraine

Демонстранты начали собираться на площади Гельвецияплац вскоре после 18:00 местного времени. Затем колонна с транспарантами и украинскими флагами прошла через город до моста Rathausbrücke, где состоялся заключительный митинг. По оценкам фотографа агентства Keystone-SDA, в акции приняли участие около 2000 человек.

Мероприятие было организовано ассоциацией Helvetia für UkraineВнешняя ссылка в знак солидарности с Украиной. «За свободу и справедливость. За свет и против тьмы», — так ассоциация обозначила свою позицию в Instagram. «Война длится уже 1095 дней. Недостаточно просто со стороны наблюдать за тем, как жизни людей уничтожаются бомбами и ракетами. Мы должны действовать», — заявили организаторы акции.

Показать больше

Показать больше В Берне и Женеве прошли митинги за мир в Украине Этот контент был опубликован на В Берне митинг начался рано утром в субботу, 22 февраля 2025 года, в Женеве он прошел в воскресенье 23 февраля. Читать далее В Берне и Женеве прошли митинги за мир в Украине

Около 200 человек также собрались в Лозанне, с тем чтобы выразить свою солидарность с Украиной. По мнению участников митинга в столице кантона Во, помощь Украине важна как никогда, особенно на фоне переизбрания Дональда Трампа и усиления в Европе позиций популистских и ультраправых партий. «На карту поставлена безопасность всего континента».

Показать больше

Показать больше «Швейцария будет поддерживать Украину» Этот контент был опубликован на Об этом президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, выступая по видеосвязи на саммите в Киеве, посвященном третьей годовщине агрессии. Читать далее «Швейцария будет поддерживать Украину»

Участники митинга в Лозанне зажгли свечи и почтили минутой молчания память жертв войны. Президент Карин Келлер-Зуттер уже пообещала дальнейшую поддержку Украине, выступив по видеосвязи на Саммите поддержки Украины 2025, прошедшем в Киеве. «Цель как и ранее остается неизменной — достижение справедливого и прочного мира», — отметила Карин Келлер-Зуттер.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch