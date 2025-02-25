Тысячи человек выразили солидарность с Украиной в Цюрихе и Лозанне
В понедельник вечером в Цюрихе по случаю трехлетней годовщины начала полномасштабной агрессии России против Украины на митинг солидарного с Украиной собрались около 2000 человек. Демонстрация солидарности прошла мирно.
Демонстранты начали собираться на площади Гельвецияплац вскоре после 18:00 местного времени. Затем колонна с транспарантами и украинскими флагами прошла через город до моста Rathausbrücke, где состоялся заключительный митинг. По оценкам фотографа агентства Keystone-SDA, в акции приняли участие около 2000 человек.
Мероприятие было организовано ассоциацией Helvetia für UkraineВнешняя ссылка в знак солидарности с Украиной. «За свободу и справедливость. За свет и против тьмы», — так ассоциация обозначила свою позицию в Instagram. «Война длится уже 1095 дней. Недостаточно просто со стороны наблюдать за тем, как жизни людей уничтожаются бомбами и ракетами. Мы должны действовать», — заявили организаторы акции.
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В Берне и Женеве прошли митинги за мир в Украине
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В Берне митинг начался рано утром в субботу, 22 февраля 2025 года, в Женеве он прошел в воскресенье 23 февраля.
Около 200 человек также собрались в Лозанне, с тем чтобы выразить свою солидарность с Украиной. По мнению участников митинга в столице кантона Во, помощь Украине важна как никогда, особенно на фоне переизбрания Дональда Трампа и усиления в Европе позиций популистских и ультраправых партий. «На карту поставлена безопасность всего континента».
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«Швейцария будет поддерживать Украину»
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Об этом президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, выступая по видеосвязи на саммите в Киеве, посвященном третьей годовщине агрессии.
Участники митинга в Лозанне зажгли свечи и почтили минутой молчания память жертв войны. Президент Карин Келлер-Зуттер уже пообещала дальнейшую поддержку Украине, выступив по видеосвязи на Саммите поддержки Украины 2025, прошедшем в Киеве. «Цель как и ранее остается неизменной — достижение справедливого и прочного мира», — отметила Карин Келлер-Зуттер.
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Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.
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