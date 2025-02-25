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Тысячи человек выразили солидарность с Украиной в Цюрихе и Лозанне

В понедельник 24 февраля 2025 года митинги солидарности с Украиной прошли в Цюрихе и Лозанне.
В понедельник 24 февраля 2025 года митинги солидарности с Украиной прошли в Цюрихе и Лозанне. Keystone-SDA

В понедельник вечером в Цюрихе по случаю трехлетней годовщины начала полномасштабной агрессии России против Украины на митинг солидарного с Украиной собрались около 2000 человек. Демонстрация солидарности прошла мирно.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Демонстранты начали собираться на площади Гельвецияплац вскоре после 18:00 местного времени. Затем колонна с транспарантами и украинскими флагами прошла через город до моста Rathausbrücke, где состоялся заключительный митинг. По оценкам фотографа агентства Keystone-SDA, в акции приняли участие около 2000 человек.

Мероприятие было организовано ассоциацией Helvetia für UkraineВнешняя ссылка в знак солидарности с Украиной. «За свободу и справедливость. За свет и против тьмы», — так ассоциация обозначила свою позицию в Instagram. «Война длится уже 1095 дней. Недостаточно просто со стороны наблюдать за тем, как жизни людей уничтожаются бомбами и ракетами. Мы должны действовать», — заявили организаторы акции.

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Около 200 человек также собрались в Лозанне, с тем чтобы выразить свою солидарность с Украиной. По мнению участников митинга в столице кантона Во, помощь Украине важна как никогда, особенно на фоне переизбрания Дональда Трампа и усиления в Европе позиций популистских и ультраправых партий. «На карту поставлена безопасность всего континента».

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