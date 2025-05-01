Учения TRIAS 25: швейцарская армия отрабатывает сценарий реального конфликта

Погрузка танка Leopard 2 на железнодорожную платформу на полигоне около города Тун. 2025 год. Keystone / Peter Klaunzer

Подразделения Вооруженных сил Швейцарии, Австрии и Германии совместно отрабатывают на полигоне в Нижней Австрии процесс восстановления контроля над территорией, захваченной условным противником. Учения проходят в период геополитической нестабильности, за ними внимательно следит Россия.

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Проходящие сейчас в Нижней Австрии с участием швейцарской армии учения TRIAS 25 — крупнейшие за последние 30 лет маневры с участием подразделений швейцарских сухопутных войск. Вместе с подразделениями из Австрии и Германии в ходе маневров отрабатывается сценарий восстановления контроля над территорией, захваченной условным противником. Сценарий этот полностью вымышленный, но при этом он отражает нынешнюю геополитическую нестабильность, вызывая повышенное внимание со стороны России.

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Учения проходят на военном полигоне в провинции Нижняя Австрия площадью 157 квадратных километров — это примерно в шесть раз больше, чем любой из аналогичных полевых учебных центров в Швейцарии. На его территории можно отрабатывать применение танков и прочей тяжелой техники вне заранее определённых маршрутов, в условиях, максимально приближённых к боевым. Для участия в манёврах швейцарская армия задействовала 78 единиц техники, включая бронетранспортёры и машины инженерно-технической поддержки.

Отрабатывается оборонительная война

Эта техника была доставлена в Австрию прямиком из Туна, города в кантоне Берн, где традиционно расположен основной швейцарский бронетанковый учебный центр, одиннадцатью грузовыми поездами общей длиной 4,3 км. Манёвры TRIAS 25 за пределами Швейцарии стали для армии серьёзным испытанием, а с точки зрения логистики эта операция стала настоящей проверкой на прочность: переброска техники, боеприпасов, командных структур и резервистов в Австрию потребовала согласованной работы большого числа структур и подразделений.

Со стороны Швейцарии в учениях принимают участие 14-й механизированный батальон и 11 механизированная бригада. Фактически же речь идёт о военнослужащих швейцарской армии, проходящих ежегодные военные «сборы резервистов» или Wiederholungskurs (WK), только не в Швейцарии, а в Австрии. Такие сборы — обязательный элемент системы всеобщего призыва, лежащей в основе швейцарской модели армии. Участие в учениях за рубежом происходит на добровольной основе, поскольку в Швейцарии не предусмотрены так называемые «маршевые приказы» для направления военнослужащих за границу. И это поначалу привело к сложностям: как сообщали швейцарские СМИВнешняя ссылка ещё в 2024 году, армии было трудно привлечь достаточное количество военнообязанных для участия в манёврах такого уровня и такого масштаба.

Название учений (TRIAS 25) указывает на участие в них трёх стран: Швейцарии, Австрии и Германии. В рамках сценария учений их участники делятся на две группы: одна группа защищается, другая (условный противник) захватывает территорию, что позволяет моделировать различные формы ведения боевых действий. По словам представителя Вооружённых сил Австрии майора Себастьяна Шуберта (Sebastian Schubert) такие учения способствуют реализации плана развития армии его страны Aufbauplan 2032+, ориентированный на укрепление национальной обороны.

Политическое руководство Австрии утвердило этот план вскоре после начала вторжения России в Украину в 2022 году. Швейцария идет таким же путем, она нацелена на повышение общей боеготовности своей армии, исходя из логики подготовки к оборонительной войне. Хотя все официальные заявления остаются нейтральными по тону, геополитический контекст учений читается совершенно четко — особенно на фоне нынешнего усиления военной угрозы в Европе.

Бригадир Кристоф Родунер (Christoph Roduner). 2025 год. В швейцарской армии бригадир (Brigadier) — это первая генеральская ступень, аналог бригадного генерала (одна звезда) в армиях стран НАТО. Он стоит выше полковника (Oberst) и ниже дивизионного генерала (Divisionär). Keystone / Peter Klaunzer

Сценарий учений TRIAS 25 предполагает, что противник будет использовать методы «гибридной войны», применяя дезинформационные кампании, используя кибератаки и военные удары по критически важной инфраструктуре. Россия напрямую при этом не упоминается, но всем прекрасно понятно, о каком «вероятном противнике» может идти речь. Аналитики отмечают, что Москва наблюдает за этими учениями с большой настороженностью. Формально НАТО не имеет к этим учениям никакого отношения, но немецкий контингент представляет страну, которая является членом оборонного альянса, так что и действует он в рамках и на основе стандартов НАТО.

В самой Швейцарии сам факт участия Берна в подобных учениях вызывает полярные оценки, особенно учитывая, что основную часть личного состава учений поставляет именно нейтральная Швейцария, Германия играет при этом сравнительно ограниченную роль. Австрия же, также официально придерживающаяся нейтралитета, выступает только лишь страной-хозяйкой учений. Официальные представители трёх стран подчеркнуто избегают политических заявлений, указывая на исключительно оборонительный характер манёвров. Министр обороны Австрии Клаудия Таннер (Claudia Tanner) делает акцент на практическом измерении манёвров:

«Принцип армий всего мира — тяжело в учении, легко в бою, отрабатывай то, с чем ты потом столкнешься в реальности. Такие масштабные учения являются основой методов и подходов к решению задачи сохранения нашей боеспособности. Всё это не имеет никакого отношения к сближению с НАТО. Когда одно нейтральное государство проводит учения на территории другого нейтрального государства совместно с его подразделениями — это идёт на пользу всем вовлечённым частям и соединениям».

А что же нейтралитет Швейцарии?

Как уже упоминалось, в самой Швейцарии учения TRIAS 25 вызывают споры: Швейцария ведь проводит маневры вместе со странами НАТО, поэтому правоконсервативные круги бьют тревогу, мол, швейцарский нейтралитет становится дырявым, как швейцарский сыр. Швейцарские военные подчёркивают: речь идёт не о сближении с НАТО, а об укреплении обороноспособности страны в целом. Командующий швейцарского контингента, бригадный генерал Кристоф Родунер (Christoph Roduner), подчёркивает, что армия Швейцарии действует независимо от каких-либо международных структур: «Мы не следуем за процессом принятия решений в НАТО. Мы руководствуемся собственным регламентом, и партнёрские организации это понимают и принимают. Тем не менее, конечно, мы сможем сравнить, насколько мы в теории соответствуем нормативам НАТО и других подразделений, действующих на месте».

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Под «другими подразделениями» Кристоф Родунер имеет в виду два взвода бундесвера Германии, действующих по стандартам альянса. Критика в Швейцарии звучала прежде всего со стороны консервативной Швейцарской народной партии (SVP). Её представители уже выразили обеспокоенность тем, что, несмотря на все официальные заверения, манёвры TRIAS 25 могут стать первым шагом к постоянному участию Швейцарии в учениях под эгидой НАТО. По их мнению, это едва ли совместимо с политикой постоянного вооруженного нейтралитета, которой Швейцария придерживается с 1815 года.

Командующий сухопутными войсками Австрии комдив Бенедикт Роос (Benedikt Roos), подчёркивает: «Учения TRIAS 25 — это совместные с иностранными партнёрами учения. По их итогам мы надеемся получить ценные данные, которые Швейцария сможет потом сама применять в целях укрепления своей собственной национальной обороны». Комбриг Кристоф Родунер добавляет: «Мы хотим понять, правильно ли мы используем свои силы, и сделать соответствующие выводы».

«Безопасность прежде всего»: предупреждающая табличка на танке швейцарской армии. 2025 год. Keystone / Peter Klaunzer

Учения проходят на военном полигоне Аллентштайг (Allentsteig) в федеральной земле Нижняя Австрия. Манёвры продлятся до 9 мая и являются первым мероприятием такого масштаба в данном формате. В дальнейшем планируется повышение уровня учений до батальонного уровня, такие маневры могут пройти в 2027 и 2029 годах с перспективой проведения ещё более масштабных учений в более отдалённом будущем.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер (Claudia Tanner) подчёркивает: «Нейтральные государства должны быть готовы к обороне в особенной степени. Если случится худшее, мы не сможем полагаться ни на один союз. Поэтому я не вижу здесь сближения с НАТО, я вижу совместную подготовку, с тем чтобы сохранить нашу обороноспособность на адекватном уровне». За последние годы в капитальный ремонт инфраструктуры на полигоне Аллентштайг австрийская армия вложила 14 млн евро. Да и для Швейцарии участие в учениях обернулось недешевой финансовой инвестицией: в этом году манёвры TRIAS 25 обошлись ей на 4 миллиона швейцарских франков дороже, чем стандартные ежегодные «сборы резервистов».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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