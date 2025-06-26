Федеральный совет Швейцарии предлагает ограничить предоставление статуса S

Как сказано в заявлении Федерального совета, сейчас ведутся необходимые уточнения. Keystone-SDA

В будущем Швейцария будет предоставлять защитный миграционный статус S только гражданам Украины, прибывающим из регионов, где существует реальная угроза их жизни и здоровью. Кроме того, будет ограничено право обладателей этого статуса выезжать из Швейцарии на территорию Украины.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland plans to tighten S-status permits for Ukrainians Читать далее Switzerland plans to tighten S-status permits for Ukrainians

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Если эти предложения вступят в силу, Государственный секретариат по вопросам миграции (Staatssekretariat für Migration, SEM, подразделение Минюста) начнёт при рассмотрении ходатайств о предоставлении статуса S различать «безопасные» и «небезопасные» регионы Украины. По данным SEM, в нескольких западных областях страны на данный момент активных боевых действий не ведётся.

Поэтому лица, прибывающие из этих регионов, смогут получать статус S только в исключительных случаях. При этом перечень «безопасных» регионов будет регулярно пересматриваться в зависимости от развития военно-политической ситуации. Украинцы, которым откажут в предоставлении статуса S, смогут подавать обычные заявления о предоставлении убежища в Швейцарии.

Таким образом правительство Швейцарии выполняет решение парламента, принятое им на своей зимней сессии в 2024 году. Если осенью 2025 года действие статуса S будет продлено, то Федеральный совет скорректирует своё решение после консультаций с кантонами, гуманитарными организациями и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Также Берн планирует продолжать координацию своей миграционной политики с Европейским союзом.

Правительство Конфедерации также намерено сократить срок, на который обладатели статуса S смогут выезжать из Швейцарии на территорию Украины. В будущем им будет разрешено находиться там не более 15 дней в течение календарного года. Сейчас допускается пребывание сроком 15 дней ежеквартально. Это изменение соответствует поправкам к Федеральному Закону об иностранцах и их интеграции (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und die Integration), принятым парламентом ещё в 2021 году.

Согласно этим нормам, лицам, временно допущенным на территорию Швейцарии, а также лицам, нуждающимся в защите и просителям убежища, запрещается покидать страну за исключением специально предусмотренных случаев. Кроме того, SEM получит право аннулировать статус S, если будет установлено, что данное лицо неоднократно или на длительный срок выезжало на территорию Украины с нарушением установленных правил.

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Консультации по проекту соответствующих поправок в законодательство, необходимых для вступления этих изменений в силу, планируется начать в конце октября 2025 года. Вопрос о том, чтобы приравнять статус S к статусу «временного приёма», пока отложен. Правительство считает, что к этому вопросу целесообразно вернуться только после накопления практического опыта применения новых миграционных правил, включая практику аннулирования статуса S.

В то же время власти Швейцарии намерены устранить существующие ограничения в сфере трудовой интеграции обладателей статуса S, с тем чтобы облегчить им поиск работы и доступ к швейцарскому рынку труда. Консультации по соответствующему законопроекту завершились 2 июня 2025 года.

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