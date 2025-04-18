Швейцарию подталкивают к увеличению военных расходов
На фоне усиления военно-политической напряжённости в Европе Швейцария всё чаще сталкивается с давлением со стороны партнёров, призывающих Берн увеличить объёмы военных ассигнований. Ключевую роль в формировании национальной стратегии безопасности играет Государственный секретариат по вопросам политики безопасности, созданный в начале 2024 года при Министерстве обороны Швейцарии (Staatssekretariat für Sicherheitspolitik SEPOS).
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
Так, ряд восточноевропейских стран уже принимают всё более жёсткие меры в области обеспечения своей безопасности. В среду 16 апреля Латвия заявила, что выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Это решение объясняется необходимостью восстановить минные заграждения на границе с Россией — на случай дальнейшего ухудшения ситуации. За этой эскалацией с обеспокоенностью наблюдает Маркус Мадер (Markus Mäder), возглавляющий Государственный секретариат по политике безопасности (SEPOS) в составе Министерства обороны.
Создание такого органа отражает традиционную для Швейцарии практику: когда тема выходит на федеральный уровень, формируется отдельный автономный государственный секретариат с формальным подчинением профильному министерству (департаменту), в данном случае Департаменту обороны, защиты население и спорта (VBS). После продолжительных консультаций и кадровых обсуждений на эту должность был назначен Маркус Мадер — бывший бригадный генерал, выдвинутый тогдашней министром обороны Виолой Амхерд (Viola Amherd).
Маркус Мадер: «Ситуация остаётся тревожной»
С 1 января 2024 года Маркус Мадер официально занимает должность первого в истории Швейцарии Государственного секретаря по вопросам политики безопасности. По его словам, уже в момент вступления в должность общая мировая военно-политическая обстановка вызывала у него серьёзную тревогу: «К сожалению, должен признать, что за последние пятнадцать месяцев эта тенденция сохранилась. Мы наблюдаем всё больше неопределённости и нестабильности».
Показать больше
Немецкие политики: военные расходы Швейцарии — это «неудачная шутка»
На этом фоне Европейский союз в начале марта 2025 года объявил о дополнительном оборонном пакете в размере 800 миллиардов евро. Швейцария, в свою очередь, планирует к 2032 году увеличить расходы на Вооруженные силы до одного процента валового внутреннего продукта. Однако, как предупреждает Маркус Мадер, давление на Швейцарию со стороны Европы в этом вопросе будет только нарастать: «Сейчас Европа концентрируется на собственной обороне. И в этой логике на Швейцарию будет оказываться всё большее давление, с тем чтобы она тоже увеличивала свои оборонные затраты».
Дебаты вокруг закупки F-35 и роль США
В условиях неопределённости относительно дальнейшего внешнеполитического курса США, особенно после возвращения Дональда Трампа к власти, в Швейцарии усиливаются дискуссии о зависимости страны от американских вооружений. Так, Социал-демократическая партия (SP) призывает пересмотреть решение о закупке в США истребителей пятого поколения F-35. Маркус Мадер предостерегает, однако, от односторонних решений и резких шагов:
«Многие европейские государства, включая Германию, делают ставку на F-35. Через несколько лет этот истребитель станет самой распространённой боевой платформой в Европе. В качестве «основы для сотрудничества» самолет F-35 обеспечивает нам максимальные кооперационные и интеграционные возможности. Для взаимодействия с партнёрами (именно эта конфигурация: самолет как достраиваемая модульная платформа) даёт нам наибольший (оборонный) потенциал».
Нейтралитет, партнёрство и новая стратегия
Вопрос оборонного сотрудничества остаётся особенно чувствительным для Швейцарии по причине её нейтрального статуса. Тем не менее Маркус Мадер убеждён, что в условиях нарастающих внешнеполитических угроз стране необходимо прорабатывать все варианты коллективной обороны: «Меня меньше всего волнует, идёт ли речь о НАТО или об усиленном партнёрстве с соседними странами Европы. Мы должны быть готовы к тому, чтобы в случае вооружённого конфликта действовать совместно — при этом эффективно и в тесной координации с (партнёрами)».
Насколько глубоким может быть участие Швейцарии в таких форматах — этот вопрос будет отражен в новой национальной стратегии Швейцарии в области политики безопасности. Документ сейчас разрабатывается Государственным секретариатом по вопросам безопасности и его проект будет представлен летом 2025 года. В конце года его должен утвердить Федеральный совет, после чего начнётся обсуждение в федеральном парламенте.
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.