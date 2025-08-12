Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти
Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны в Украине. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы. Пакет санкций, идентичный принятому Европейским союзом (EU) в середине июля, стал уже 18-м с начала войны.
Как сообщил во вторник 12 августа 2025 года Федеральный департамент / Министерство экономики, образования и исследований Швейцарии (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF), под санкции попадают ещё 14 физических лиц и 41 компания или организация.
В их числе — российские и международные компании, задействованные в работе так называемого «теневого флота», торговцы российской нефтью, а также поставщики продукции и технологий для российского военно-промышленного комплекса, включая компании из третьих стран.
Кроме того, в санкционный список добавлены 105 судов, в отношении которых вводятся запреты не только на их куплю-продажу, но и на предоставление им любых услуг — от фрахтования и страхования до технического обслуживания и портового сервиса. Большая часть этих судов — танкеры «фантомного флота» России.
Одновременно снижен предельный уровень цены на российскую нефть — до 47,60 доллара США за баррель. Все меры вступают в силу 12 августа в 23:00 по бернскому времени, за исключением ценового лимита, который будет введён позднее отдельным постановлением WBF.
