Швейцария должна прекратить получать выгоду от коррупции за рубежом

Коррупционные действия, совершаемые за пределами Швейцарской Конфедерации при участии швейцарских компаний, банков или посредников, приносят прибыль и эти деньги нередко оседают в самой Швейцарии. Так быть не должно. Швейцария, убежден Эндрю Дорнбирер, должна покончить с этой порочной практикой не только ради сохранения своей репутации, но и в собственных экономических интересах.

Мнением делится Эндрю Дорнби́рер Эндрю Дорнби́рер (Andrew Dornbierer) — руководитель отдела политики и исследований Международного центра по возврату активов (International Centre for Asset Recovery, ICAR) при Базельском институте управления (Basel Institute on Governance). Является сертифицированным экспертом по расследованию случаев мошеннического присвоения активов (Certified Fraud Examiner) и автором книги Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth («Незаконное обогащение: руководство по законодательству о контроле за происхождением сомнительных активов»), изданной в 2021 году. В 2012 году был допущен к адвокатской практике в Верховном суде Западной Австралии (Supreme Court of Western Australia). Жил и работал в Швейцарии и Танзании.

Deutsch de Die Schweiz profitiert von aufgedeckter Bestechung im Ausland – das sollte sie nicht Читать далее Die Schweiz profitiert von aufgedeckter Bestechung im Ausland – das sollte sie nicht

Français fr La Suisse conserve les bénéfices issus de la corruption étrangère — elle ne devrait pas Читать далее La Suisse conserve les bénéfices issus de la corruption étrangère — elle ne devrait pas

История борьбы Швейцарии с репутацией «убежища для коррупционных капиталов» началась ещё в 1980-е годы. Именно тогда впервые всплыли сведения о том, что швейцарские банки служили пристанищем для состояния, незаконно нажитого бывшим президентом Филиппин Фердинандом Маркосом (Ferdinand Marcos). Этот громкий случай стал символом системной проблемы и надолго подорвал международное доверие к Конфедерации. С тех пор все сменявшие друг друга швейцарские правительства стремились изменить представление внешнего мира о Швейцарии как о государстве, извлекающем выгоду из глобальной коррупции.

Швейцария неоднократно на практике подтверждала свою приверженность высоким этическим стандартам в этой сфере. Позиция официального Берна оставалась неизменной: хранение активов, происхождение которых связано с коррупцией и с иностранными должностными лицами, замешанными в ней, является морально неприемлемым делом, поэтому Швейцария не хочет и не может быть прибежищем для «грязных» денег. Чтобы закрепить этот принцип на международном уровне, страна ратифицировала ключевые антикоррупционные конвенции Организации Объединённых Наций (ООН), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Совета Европы. Кроме того, правительство Швейцарии, Федеральный совет (Bundesrat) впервые в истории страны утвердил в 2021 году национальную «Антикоррупционную стратегию».

В итоге Швейцария вполне заслуживает признания за то, что она подкрепила свои словесные декларации конкретными делами и результатамиВнешняя ссылка. Сегодня она имеет репутацию одного из мировых лидеров в сфере выявления и возвращения коррупционных доходов, оказавшихся в недрах швейцарской финансовой системы. На данный момент Швейцария изъяла и репатриировала более 2 млрд долларов средств, связанных с коррупционной деятельностью с участием иностранных должностных лиц — показатель поистине впечатляющий. Однако было бы ошибкой полагать, что на этом миссия Швейцарии успешно завершена. Несмотря на все достигнутые успехи, страна по-прежнему получает ощутимую выгоду как минимум от одной формы международной коррупции — коммерческого взяточничества за рубежом.

Доходы от зарубежного взяточничества

В период с 2011 по 2024 год федеральные власти Швейцарии завершили 14 уголовных дел, связанных с фактами дачи взяток иностранным должностным лицам швейцарскими компаниями или международными корпорациями, ведущими свою деятельность из Швейцарии. Все эти разбирательства были в итоге урегулированы во внесудебном порядке. Среди фигурантов находились такие компании, как Glencore, Odebrecht, KBA NotaSys и Alstom, которые, как было установлено следствием, извлекали для себя значительную прибыль из коррупционных схем с участием зарубежных чиновников.

В итоге эти компании были обязаны перечислить в федеральную казну Швейцарии незаконно полученные доходы на внушительную сумму — около 730 миллионов швейцарских франков. Эта сумма складывается из двух траншей: 586 128 983 франка, и 179 694 819 долларов США. На первый взгляд перед нами пример торжества справедливости: виновные фирмы наказаны, а их коррупционная прибыль изъята в пользу государства. Тем не менее такой вывод не учитывает одного принципиального обстоятельства.

Эти доходы были получены не за счёт преступлений, затронувших саму Швейцарию, а в результате действий, нанесших ущерб странам с низким или средним уровнем доходов на душу населения — таким, как Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Марокко и Бразилия. В отдельных случаях ущерб имел вполне конкретное выражение, например, в обмен на взятки государственные активы этих стран продавались иностранным компаниям по заниженной цене.

В других случаях последствия носили менее очевидный, но не менее разрушительный характер: имеется в виду подрыв доверия к государственным институтам, снижение инвестиционной привлекательности и торможение экономического развития. Таким образом, сохраняя эти средства в своей казне, Швейцария невольно подтверждает опасения, высказываемые критиками: Конфедерация по факту продолжает получать выгоду от коррупционных схем, в которые были вовлечены связанные с ней компании, — и делает она это в ущерб государствам, ставшим жертвами подобных сделок.

Почему Швейцария оставляет эти деньги у себя

Как уже упоминалось, Швейцария имеет заслуженную репутацию страны, которая возвращает награбленные активы. Так, за последние три года через специально созданный целевой фонд ООН, созданный с целью поддержки народа Узбекистана, она перечислила этой стране 444 млн долларов. Тем не менее, действующий нормативный акт, который формально позволяет Швейцарии делиться с пострадавшими странами доходами, полученными в результате зарубежных коррупционных схем, а именно, Федеральный закон Швейцарии «О правовых основах и порядке распределения конфискованных активов» (Bundesgesetz über die Aufteilung eingezogener Vermögenswerte), содержит ограничение, фактически исключающее его применение в подобных случаях.

Дело в том, что этот закон разрешает правительству заключать соглашения с иностранными государствами о распределении конфискованных средствВнешняя ссылка только в том случае, если соответствующее государство оказало Швейцарии содействие в рамках международной правовой помощи. Это требование выглядит вполне разумным и направлено оно как раз на поощрение международного антикоррупционного сотрудничества. Однако в делах о даче взяток иностранным должностным лицам коммерческими компаниями подобная помощь, как правило, не требуется и швейцарскими правоохранительными органами она не запрашивается. На практике такие дела почти всегда завершаются во внесудебном порядке: компании напрямую сотрудничают со следственными органами, самостоятельно предоставляя всю необходимую информацию.

В результате страны, пострадавшие от коррупционных действий, не получают возможности участвовать в этих процессах и помогать следствию — а значит, по завершению разбирательства Швейцария не имеет юридических оснований для переговоров с ними о распределении конфискованных средств. Дополнительную сложность создаёт и то, что судебные механизмы компенсации ущерба в подобных случаях практически отсутствуют, особенно если коррупционные действия не повлекли за собой прямой и поддающийся расчёту материальный ущерб, а лишь нанесли некий нематериальный вред — например, обществу, государственным институтам или репутации страны. В итоге Швейцария сохраняет эти средства у себя, поскольку действующее законодательство не предусматривает чётких правовых механизмов, позволяющих передавать их пострадавшим государствам — по крайней мере, таким образом, чтобы это действительно компенсировало последствия совершённых преступлений.

Какие шаги следовало бы сделать Швейцарии?

Прежде всего, Швейцарии необходимо выработать последовательную политику, исключающую возможность хранения в стране доходов, полученных в результате зарубежных коррупционных схем — даже автоматически, по умолчанию. Вместо этого следует принять законодательные меры, которые позволяли бы перенаправлять такие средства на устранение коррупционного ущерба, нанесённого иностранным государствам. Эту политику можно реализовать как на основе двусторонних соглашений, направленных на компенсацию конкретного материального вреда, так и с помощью механизмов, позволяющих использовать эти средства в интересах более широкого круга пострадавших — то есть населения стран, в наибольшей степени ощутивших последствия коррупции.

В идеале такие соглашения должны предусматривать финансирование проектов, направленных на предотвращение коррупционных рисков, укрепление принципа верховенства права и развитие институтов правосудия. Эти меры могли бы включать и внесение в уже упомянутый Федеральный закон о распределении конфискованных активов (Bundesgesetz über die Aufteilung eingezogener Vermögenswerte) поправок, устраняющих действующие ограничения в части сотрудничества с иностранными государствами по делам, связанным с имевшей место за рубежом дачей взяток швейцарскими компаниями. Альтернативой могло бы стать принятие нового закона, прямо уполномочивающего федеральное правительство заключать с иностранными государствами соглашения о порядке перераспределения конфискованных по таким делам средств.

Разумеется, заключение подобных соглашений будет возможно не всегда. В ряде стран этому могут препятствовать политические обстоятельства, а коррупционные структуры, замешанные в соответствующих преступлениях, нередко просто продолжают существовать и дальше. Но даже в таких случаях Швейцария не должна оставлять коррупционные средства у себя. Обеспечить их целевое использование можно было бы путем создания антикоррупционного фонда, в который направлялись бы средства, полученные в рамках таких дел. Фонд мог бы финансировать международные инициативы, направленные на борьбу с коррупцией и зарубежным коммерческим взяточничеством, а также предоставлять поддержку пострадавшим, например, посредством финансирования судебных исков о компенсации ущерба.

Важно подчеркнуть, что и сама Швейцария получила бы от таких шагов конкретную выгоду. Согласно исследованию Высшей школы прикладных наук кантона Граубюнден (Fachhochschule Graubünden) и организации Transparency International, почти четверть швейцарских предприятий, работающих за рубежом, считают, что теряют заказы из-за нечестных конкурентов, использующих коррупционные практики. Таким образом, данные меры помогли бы устранить искажения, возникающие из-за коррупции в международной конкурентной среде. Перенаправляя незаконно полученные активы и доходы на проекты, предотвращающие зарубежное взяточничество, Швейцария внесла бы вклад в формирование более справедливой бизнес-среды, в рамках которой честные компании могли бы конкурировать за выгодные контракты на равных условиях.

На международном уровне это укрепило бы позицию страны в качестве одного из мировых лидеров антикоррупционной политики. Швейцария уже предприняла значительные шаги, чтобы избавиться от репутации государства, извлекающего выгоду из международной коррупции. Однако нет предела совершенству. Приняв законодательные меры, позволяющие направлять средства, полученные в результате зарубежного взяточничества, на борьбу с самой этой практикой, страна могла бы на деле подтвердить свой главный принцип: Швейцария не нуждается в грязных деньгах.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Эндрю Дорнбирер недавно опубликовал аналитическую запискуВнешняя ссылка, посвящённую проблеме взяточничества за рубежом.

Мнение автора этого материала может не совпадать с позицией редакции SWI swissinfo.ch.

