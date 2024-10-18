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Швейцария поставит Украине три машины разминирования

В присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля (Денис Анатолійович Шмигаль) и представителей десятков других стран мира Виола Амхерд указала, что мы полны решимости продолжать вносить свой вклад (в дело разминирования).
В присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля (Денис Анатолійович Шмигаль) и представителей десятков других стран мира Виола Амхерд указала, что мы полны решимости продолжать вносить свой вклад (в дело разминирования). Keystone-SDA

Швейцария поставит Украине три машины разминирования. Об этом президент страны в 2024 году Виола Амхерд заявила на Лозаннской Конференции по разминированию Украины. Машины будут построены в кантоне Швиц компанией Global Clearance Solutions, деньги будут выделены из федерального общественного бюджета.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Вопрос минной опасности стоит в Украине как нигде остро и серьезно, в этой стране заминировано почти 140 000 квадратных километров территории, что более чем в три раза превышает площадь Швейцарии. «Почти тысяча гражданских лиц уже получили ранения, и около 300 человек погибли в результате срабатывания мин и ранее неразорвавшихся боеприпасов», — подчеркивает Патриция Данци (Patricia Danzi), глава Дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA, подразделение МИД Швейцарии).

Будучи важным экспортером сельскохозяйственной продукции, Украина также в значительной степени страдает от мин и в экономическом плане. «Экономика страны находится под угрозой, поскольку огромные по площади территории больше не пригодны для выращивания зерна, в результате чего страдает экспорт (зерновых на мировой рынок)», — подчеркивает далее Патриция Данци. Мины также являются серьезным ударом и по окружающей среде. «Хотя война все еще в самом разгаре, можно и нужно уже сейчас что-то делать для того, чтобы предотвратить гибель ещё большего количества людей», — убеждена Патриция Данци.

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По ее мнению, предпочтение следует отдать разминированию тех районов, куда люди уже сейчас хотят вернуться и российская оккупация которых наименее вероятна, кроме того, цель состоит в том, чтобы избежать новых смертельных несчастных случаев из-за мин, говорит Патриция Данци. «Речь также идет о профилактике. Нужно системно информировать людей, школьники должны точно знать, как вести себя при нахождении подозрительных предметов. В разминировании участвует множество партнеров из самых разных стран, поэтому в этой области нужно стратегическое планирование, нужна лучшая координация общих усилий в этой области. Конференция по разминированию в Лозанне как раз и должна была способствовать именно этому».

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Патриция Данци также подчеркивает, что пройдут годы или даже десятилетия, прежде чем Украина однажды снова станет полностью свободной от мин. «Для Швейцарии участие в разминировании — это очевидный выбор, который поможет ей набрать столь важные для нее дополнительные дипломатические очки. Швейцарии также будет и далее выступать за запрет противопехотных мин и кассетных боеприпасов, но что еще важнее, Швейцария сможет подправить свой внешнеполитический имидж в Украине, с учетом того, что все последние месяцы ее критиковали за отказ разрешить реэкспорт ее вооружений, например из Германии в Украину.

Три машины разминирования

Многие западные страны также считают, что Швейцария недостаточно жестко действует в отношении российских олигархов, оценивая швейцарскую финансовую помощь Украине в качестве „слишком скромной“. С помощью Конференции по разминированию Федеральный совет (кабмин Швейцарии) хотел показать миру и Украине, что он готов активно работать по вопросу разминирования, столь важному для этой страны, подвергшейся агрессии со стороны России».

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В этом же ключе на Лозаннской конференции выступила и Виола Амхерд в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля (Денис Анатолійович Шмигаль) и представителей десятков других стран мира. «Мы полны решимости продолжать вносить свой вклад (в дело разминирования). Это позволит реализовывать в будущем эффективные, безопасные и независимые операции по разминированию Украины». Швейцария поставит Украине три машины разминирования.

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Машины будут построены в кантоне Швиц компанией Global Clearance Solutions, деньги будут выделены из федерального общественного бюджета. Эта компания уже сотрудничает с ООН и несколькими неправительственными организациями, такими как Швейцарский фонд разминирования (Schweizerische Stiftung für Minenräumung). Швейцария ожидает, что к 2025 году в Украине будет развернуто около ста ее машин разминирования. В период до 2027 года Швейцария выделит Украине на эти цели 100 миллионов франков (115 млн долларов).

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