The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Внешняя политика

Швейцария укрепит оборонное сотрудничество с ЕС

Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, поддержал планы оборонного сотрудничества с ЕС.
Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, поддержал планы оборонного сотрудничества с ЕС. Keystone-SDA

Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, поддержал планы правительства в области оборонного сотрудничества с ЕС.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Национальный совет (Nationalrat), большая палата парламента Швейцарии, поддержал планы Федерального совета (Bundesrat, правительства) по развитию партнёрства с Европейским союзом в сфере безопасности и обороны. В понедельник, 15 сентября 2025 года, депутаты одобрили документ, предусматривающий начало переговоров на эту тему.

Попытка отклонить инициативу, предпринятая депутатами от Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP), составляющих меньшинство в парламентском Комитете по вопросам безопасности (Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats, SiK-N), успеха не имела. Большинство членов комиссии указали, что условия в области безопасности в Европе существенно изменились.

Также по теме:

Показать больше
Минобороны: «Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии».

Показать больше

Внешняя политика

Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?

Этот контент был опубликован на Минобороны: «Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии».

Читать далее Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?

Причиной этих изменений депутаты назвали постепенный отход США от участия в общей европейской системе обеспечения безопасности. По мнению сторонников инициативы, более тесное оборонное сотрудничество с ЕС позволит Швейцарии, не входящей в Евросоюз, не только укрепить собственную безопасность, но и участвовать в совместных закупках вооружений на более выгодных условиях.

Ещё в июне 2025 года Федеральный совет объявил, что планирует изучить возможность заключения соглашения о партнёрстве с ЕС в области безопасности и обороны. Правительство подчёркивает, что такой шаг соответствует принципу нейтралитета.

Показать больше
Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Швейцарская политика

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика
Показать больше
Швейцарцы опасаются возвращения «права сильного» в международные отношения и требуют от правительства более твёрдой позиции.

Показать больше

Внешняя политика

Швейцарцы опасаются возвращения «права сильного»

Этот контент был опубликован на Об этом свидетельствует опрос общественного мнения Wie geht’s, Schweiz?, проведённый НИИ gfs.bern по заказу медиахолдинга SRG.

Читать далее Швейцарцы опасаются возвращения «права сильного»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод?

Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Высказывайте свое мнение, нам интересен ваш опыт.

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
36 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Как новые таможенные пошлины США отразились, или могут отразиться, на вашей жизни?

Как вы считаете, может ли политика США в области таможенных пошлин повлиять на вашу жизнь?

Присоединяйтесь к дискуссии
26 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
36 Отметки «мне нравится»
27 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR