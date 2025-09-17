Швейцария укрепит оборонное сотрудничество с ЕС

Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, поддержал планы оборонного сотрудничества с ЕС. Keystone-SDA

Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, поддержал планы правительства в области оборонного сотрудничества с ЕС.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Parliament in favour of Swiss defence partnership with EU Читать далее Parliament in favour of Swiss defence partnership with EU

Deutsch de Nationalrat bestärkt Bundesrat bei Rüstungskooperation mit EU Оригинал Читать далее Nationalrat bestärkt Bundesrat bei Rüstungskooperation mit EU

Национальный совет (Nationalrat), большая палата парламента Швейцарии, поддержал планы Федерального совета (Bundesrat, правительства) по развитию партнёрства с Европейским союзом в сфере безопасности и обороны. В понедельник, 15 сентября 2025 года, депутаты одобрили документ, предусматривающий начало переговоров на эту тему.

Попытка отклонить инициативу, предпринятая депутатами от Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP), составляющих меньшинство в парламентском Комитете по вопросам безопасности (Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats, SiK-N), успеха не имела. Большинство членов комиссии указали, что условия в области безопасности в Европе существенно изменились.

Причиной этих изменений депутаты назвали постепенный отход США от участия в общей европейской системе обеспечения безопасности. По мнению сторонников инициативы, более тесное оборонное сотрудничество с ЕС позволит Швейцарии, не входящей в Евросоюз, не только укрепить собственную безопасность, но и участвовать в совместных закупках вооружений на более выгодных условиях.

Ещё в июне 2025 года Федеральный совет объявил, что планирует изучить возможность заключения соглашения о партнёрстве с ЕС в области безопасности и обороны. Правительство подчёркивает, что такой шаг соответствует принципу нейтралитета.

