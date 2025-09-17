Швейцария укрепит оборонное сотрудничество с ЕС
Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, поддержал планы правительства в области оборонного сотрудничества с ЕС.
Национальный совет (Nationalrat), большая палата парламента Швейцарии, поддержал планы Федерального совета (Bundesrat, правительства) по развитию партнёрства с Европейским союзом в сфере безопасности и обороны. В понедельник, 15 сентября 2025 года, депутаты одобрили документ, предусматривающий начало переговоров на эту тему.
Попытка отклонить инициативу, предпринятая депутатами от Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP), составляющих меньшинство в парламентском Комитете по вопросам безопасности (Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats, SiK-N), успеха не имела. Большинство членов комиссии указали, что условия в области безопасности в Европе существенно изменились.
Причиной этих изменений депутаты назвали постепенный отход США от участия в общей европейской системе обеспечения безопасности. По мнению сторонников инициативы, более тесное оборонное сотрудничество с ЕС позволит Швейцарии, не входящей в Евросоюз, не только укрепить собственную безопасность, но и участвовать в совместных закупках вооружений на более выгодных условиях.
Ещё в июне 2025 года Федеральный совет объявил, что планирует изучить возможность заключения соглашения о партнёрстве с ЕС в области безопасности и обороны. Правительство подчёркивает, что такой шаг соответствует принципу нейтралитета.
