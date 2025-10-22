Экспорт швейцарских лекарств в Россию продолжается

Экспорт швейцарских лекарств в Россию продолжается. Фармкомпании оправдывают это «своей ответственностью перед пациентами», хотя в их адрес звучит и критика. Keystone-SDA

Прошло три с половиной года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, однако швейцарская фармацевтическая индустрия, как поставляла, так и продолжает поставлять медикаменты в Российскую Федерацию. Фармкомпании ссылаются на «ответственность перед пациентами», но при этом сталкиваются с критикой.

Согласно данным Федеральной таможенной и пограничной службы Швейцарии (BAZG), в 2024 году объём экспорта фармацевтической продукции из Швейцарии в Россию составил 1,8 млрд швейцарских франков. Это немного меньше, чем за два предыдущих года, но примерно соответствует уровню 2019 года — то есть времени до пандемии COVID-19. В 2025 году отрасль, скорее всего, добьётся аналогичных показателей.

Хотя на долю России приходится менее 2% от общего объёма швейцарского фармацевтического экспорта, именно фармацевтическая продукция сейчас составляет более 80% от всего экспорта Швейцарии в Россию. Для сравнения: до начала войны в феврале 2022 года эта доля составляла около 50%. После начала вторжения многие швейцарские компании резко сократили или полностью прекратили деятельность в России. Однако экспорт лекарств официально не подпадает под санкции.

Санкции ЕС, которые применяются в отношении России и Швейцарией на основании решения Федерального совета (правительства), касаются в основном торговли, финансов и энергетики, но не поставок гуманитарных или медицинских товаров. Тем не менее швейцарская неправительственная организация Public Eye, оценивающая деятельность компаний за рубежом, сложившуюся ситуацию подвергает критике. «После ужесточения санкций со стороны западных стран швейцарские фармацевтические компании также должны были бы покинуть Россию», — заявил представитель Public Eye Оливер Классен в интервью агентству AWP.

По его словам, в России есть достаточное количество альтернатив жизненно важным препаратам, поставляемым Roche и Novartis. При этом НКО Public Eye уточняет, что поставки фармацевтической продукции в Россию могут продолжаться, но «исключительно в рамках медицинских тестов или научных разработок». Со своей стороны фармкомпании ссылаются на «ответственность перед пациентами». «Компания Novartis стремится обеспечить доступ к лекарствам для людей по всему миру, независимо от места их проживания», — говорится в заявлении концерна.

В компании подчёркивают, что «перебои в поставках жизненно важных препаратов могут иметь серьёзные последствия для пациентов». Компания Roche также продолжает экспорт в Россию лекарств и диагностической продукции. Однако, как сообщает пресс-секретарь концерна, её деловая активность в России «существенно ограничена». Новые клинические испытания и приём новых пациентов приостановлены. «Несмотря на это, мы, в соответствии с международным правом, обеспечиваем пациентов необходимыми препаратами», — говорится в заявлении компании. На долю российского рынка приходится около 1% от общего торгового оборота Roche.

Как сообщили в компании Sandoz, «около половины наших препаратов, поставляемых в Россию, входят в перечень жизненно необходимых лекарств Всемирной организации здравоохранения. Деятельность в России составляет только небольшой однозначный процент от общего оборота нашей группы». В свою очередь, компания Lonza заявила, что не имеет в России ни заводов, ни офисов, ни иных операционных подразделений, а деловые связи с Россией носят «крайне ограниченный» характер. По словам Оливера Классена из Public Eye, судить о вкладе швейцарских фармацевтических компаний в финансирование войны только по объёмам продаж невозможно. Тем не менее, подчеркнул он, полный их уход из России стал бы «важным политическим сигналом» для российской власти.

