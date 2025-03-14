Запад против нелегального экспорта отходов: борьба или имитация?

По словам криминолога Серены Фаварин (Serena Favarin), в 2021 году основными пунктами назначения нелегальных отходов из Швейцарии были страны Западной Европы (вероятно, из-за отмены пограничного контроля в рамках Шенгенского соглашения), Восточная Европа и Африка. По данным Федерального ведомства по охране окружающей среды (Bundesamt für Umwelt, BAFU), около трети незаконных грузов впоследствии возвращается обратно в Швейцарию. Keystone

Нелегальная торговля отходами приносит миллиардные доходы и создает угрозу для здоровья миллиардов людей. Даже в странах со строгими экологическими нормами, таких как Швейцария, противодействие этому преступлению остается сложной задачей.

9 минут

Показать больше

Показать больше Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ. Читать далее Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю

Каждый год Швейцарию покидают тысячи подержанных автомобилей. Многие их бывшие владельцы уверены, что их транспортные средства отправляются на лицензированные свалки, однако далеко не все такие машины утилизируются легально и надлежащим образом. Согласно швейцарскому законодательству такие машины считаются «контролируемыми отходами» и могут, при наличии соответствующего разрешения, вывозиться только в страны Европейского союза или Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Тем не менее, по данным Федерального ведомства по охране окружающей среды (BAFU, подразделение Министерства по делам экологии, транспорта, коммуникаций, энергетики UVEK), таможенники ежегодно выявляют от 150 до 300 случаев незаконного вывоза подобных отходов. В основном речь идет о подержанных автомобилях, использованных шинах и старой электронике. Эксперты уверены, что эти данные отражают лишь верхушку айсберга.

Масштабы проблемы

В 2023 году Швейцария официально экспортировала более 460 000 тонн отходов и импортировала 77 000 тонн. Это часть регулируемой глобальной торговли, в рамках которой ежегодно через границы перемещается около 180 млн тонн ТБО и прочего мусора. Однако по оценкам Евросоюза, треть отходов, произведенных в Европе, уходит в теневой сектор. По Швейцарии подобных оценок нет. Нелегальная торговля отходами – это область, о которой редко сообщают СМИ. В этом убеждена Аманда Кабрехо ле Ру (Amanda Cabrejo Le Roux), заместитель руководителя программы Green Corruption в Базельском институте управления (Basel Institute on Governance).

Зачем была написана эта статья Эта статья стала ответом на вопрос одного из читателей SWI swissinfo.ch, который интересовался, действительно ли крупногабаритные отходы из Швейцарии, такие как подержанные автомобили, прямиком отправляются в Африку. Если у вас есть вопросы о швейцарской внешней торговле, дипломатии или других аспектах международных отношений, на которые вы хотели бы получить развернутый ответ, пришлите нам свой запрос по адресу russian@swissinfo.ch или оставьте комментарий в социальных сетях.

«Обнаружить такие схемы сложно из-за огромного объема контейнерных перевозок. В ЕС из более чем 90 млн контейнеров, прибывающих ежегодно в порты континента, проверяется лишь от 2% до 10%», — поясняет эксперт. В других частях света масштаб контроля, скорее всего, еще меньше. Основной мотив незаконного перемещения отходов за границу — финансовая выгода. «После того как в 1990-х годах в некоторых странах начали ужесточать нормы утилизации, компании стали искать пути обхода этих правил, с тем чтобы избежать высоких затрат на их переработку», — объясняет криминолог Серена Фаварин (Serena Favarin) из Католического университета Святого Сердца (Università Cattolica del Sacro Cuore) в Милане (Италия).

Экологические и социальные последствия

Сегодня организованные преступные группы активно вовлечены в этот рынок. Они либо нелегально хоронят отходы, либо отправляют их в страны с менее строгими экологическими стандартами. Страны, куда нелегально поступает мусор, сталкиваются с серьезными экологическими и социальными последствиями. Развитые страны, отправляя отходы в регионы с более слабыми экологическими стандартами, подвергают местное население дополнительным рискам. «Экспорт отходов в Африку — это не торговля, а настоящзая экологическая агрессия».

Мусороперерабатывающий завод в окрестностях Стамбула. Большая часть отходов, производимых в Европейском союзе, продается внутри стран-членов. За пределами ЕС Турция является крупнейшим получателем отходов из ЕС, за ней следуют Индия и Египет. Keystone

Таково мнение Семии Гарби (Semiya Garbi), президента Ассоциации экологического образования для будущих поколений (Association for Environmental Education for Future Generations) в Тунисе. Согласно данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP), миллионы подержанных автомобилей отправляются в страны с низким уровнем доходов, в основном в Африку. Эти машины становятся источником загрязнения воздуха и препятствуют усилиям по борьбе с изменением климата. При их утилизации токсичные вещества, такие как свинец и тяжелые металлы, могут попадать в окружающую среду.

Показать больше

Показать больше Следствие ведут швейцарские «мусорные детективы» Этот контент был опубликован на В Швейцарии к проблеме незаконной утилизации твердых бытовых отходов относятся очень серьезно. Читать далее Следствие ведут швейцарские «мусорные детективы»

Особенно остро эта проблема стоит в странах Юго-Восточной Азии. В последние годы на Филиппинах были обнаружены крупные партии нелегального мусора, что вызвало там широкий общественный резонанс. В стране, где на 117,3 миллиона человек приходится менее 300 официальных свалок, нелегальные свалки стали повседневным явлением. «Отходы попадают в наши реки и питьевую воду, угрожая здоровью городских и сельских общин», — говорит Грегорио Рафаэль Буэта (Gregorio Rafael Bueta), юридический советник коалиции EcoWaste Coalition и преподаватель Университета Атенео де Манила (Ateneo de Manila University).

Как можно противодействовать незаконной торговле отходами?

Всемирная таможенная организация (World Customs Organization) признает необходимость совершенствования системы мониторинга ситуации в области незаконного сбыта отходов. Особые программы Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) направлены на обучение таможенных служб методам обнаружения нелегальных перебросок мусора и ТБО. В 2024 году ЕС принял новые регламенты по транспортировке отходов и экологическим преступлениям.

Регламент (ЕС) 2024/1157 Внешняя ссылка (Regulation (EU) 2024/1157), вступивший в силу 20 мая 2024 года, заменяет предыдущий Регламент (ЕС) № 1013/2006 и вносит существенные изменения в трансграничную транспортировку отходов внутри и за пределами ЕС, способствуя более устойчивому управлению отходами. ​

Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2024/1234 (Directive (EU) 2024/1234) «О защите окружающей среды посредством уголовного права» (On the protection of the environment through criminal law Внешняя ссылка ), принятая 27 февраля 2024 года, вводит уголовную ответственность за серьезные экологические преступления, включая экоцид.

Сжигание отработанного двигателя для извлечения меди — ценного металла, используемого в производстве мобильных телефонов, — на свалке Дандора в Найроби (Кения). У сборщиков мусора зачастую нет защитного снаряжения и специализированных инструментов, из-за чего они рискуют стать жертвами травм, ожогов и отравления токсичными парами и химикатами. Keystone

Согласно новым правилам, экспорт пластиковых отходов за пределы ЕС теперь запрещен, а наказания за участие в нелегальной торговле отходами ужесточены. Однако, по мнению экспертов, этих мер все равно недостаточно. «Существуют огромные диспропорции и несоответствия между странами с жестким регулированием и государствами, где законы либо неэффективны, либо вообще не исполняются», — отмечает Серена Фаварин. В результате преступники продолжают пользоваться имеющимися правовыми лазейками. В докладе UNODC о незаконной переброске отходов из Европы в Юго-Восточную Азию подчеркивается, что «штрафы несоразмерны ущербу, наносимому окружающей среде и здоровью населения».

А как обстоят дела в Швейцарии?

В Швейцарии незаконный импорт и экспорт отходов наказываются тюремным заключением сроком до трех лет. Однако на практике наказания оказываются гораздо мягче. В 2023 году из 25 выявленных случаев незаконной транспортировки мусора только 15 закончились обвинительными приговорами. Максимальный назначенный штраф составил 8 000 франков, а минимальный — 200. По мнению Аманды Кабрехо ле Ру, борьба с этим явлением требует не только ужесточения наказаний, но и системных изменений. Она предлагает пересмотреть правила, регулирующие государственные контракты на утилизацию отходов, чтобы исключить коррупционные схемы.

В 2013–2014 годах более ста контейнеров с 2 500 тоннами незаконных отходов из Ванкувера (Канада) прибыли в Манилу (Филиппины). Груз был задекларирован как пластик, пригодный для вторичной переработки, но на деле оказался бытовым мусором. После шести лет споров и протестов Канада, по данным коалиции EcoWaste Coalition, наконец согласилась забрать большую часть контейнеров обратно. Keystone/AP

Необходимо усилить таможенный контроль и проверки на полигонах, а также продумать политику, ориентированную на минимизацию объема отходов. «Главный вопрос заключается в том, должны ли западные страны отправлять свои отходы за границу или пытаться решать проблему более устойчивыми методами», — говорит эксперт. Согласно прогнозам ООН, объем твердых бытовых отходов в мире вырастет с 2,1 миллиарда тонн в 2023 году до 3,8 миллиарда тонн к 2050 году. Это значит, что проблема будет только усугубляться, особенно если не принять меры уже сейчас. На Филиппинах активисты требуют поэтому полного запрета на импорт отходов по примеру Китая, который в 2019 году закрыл свои границы для ввоза пластикового мусора.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Они также призывают правительство подписать запретительную поправку к Базельской конвенции, которая ограничивает экспорт опасных отходов из стран ОЭСР и ЕС. «Это послужит сигналом, что мы не являемся свалкой развитых стран», — говорит Рафаэль Буэта. Швейцария, будучи страной с одним из самых строгих природоохранных законодательств, также стоит перед этим выбором: продолжать полагаться на экспорт отходов или разрабатывать новые стратегии переработки ТБО и отходов внутри страны.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Мыть золото можно не только из песка. Но еще и из ТБО! Этот контент был опубликован на Как в Швейцарии твердые бытовые отходы (ТБО) используют с целью поиска золота. Осторожно, можно заразиться лихорадкой! Золотой! Читать далее Мыть золото можно не только из песка. Но еще и из ТБО!

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.